อ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ เหตุจำคุก 3 ปี ไอซ์ รักชนก คดี ม.112
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ที่ศาลอาญา ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำ อ.683/2565 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญาเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ล่าสุดศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ ลดโทษจำคุกจากเดิม 6 ปี เหลือจำคุก 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา และพิพากษายกฟ้องในความผิดกรรมที่สอง
บรรยากาศที่ศาลอาญาช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมารอให้กำลังใจ รวมถึงครอบครัวของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ที่นำดอกกุหลาบมามอบให้ ก่อนที่เวลา 09.00 น. น.ส.รักชนก จะเดินทางเข้ารับฟังคำพิพากษาพร้อมกับแกนนำและสมาชิกพรรค อาทิ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นายชัยธวัช ตุลาธน อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล นายรังสิมันต์ โรม และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ
สำหรับคดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากการโพสต์และรีทวีตข้อความผ่านบัญชี X (ทวิตเตอร์) ในเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 2 ข้อความ ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันและเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ในยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย น.ส.รักชนก ให้การปฏิเสธมาโดยตลอด ต่อมาวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดทั้ง 2 กระทง สั่งจำคุกกระทงละ 3 ปี รวม 6 ปี ไม่รอลงอาญา ก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ด้วยหลักทรัพย์ 500,000 บาท ทำให้ยังคงสถานภาพการเป็น สส. มาจนถึงปัจจุบัน
ในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ศาลได้แยกเหตุผลออกเป็น 2 กรรมอย่างชัดเจน สำหรับกรรมแรกซึ่งเป็นโพสต์เรื่องวัคซีน ศาลเห็นว่าผู้กล่าวหาของฝ่ายโจทก์เป็นประจักษ์พยาน ไม่ใช่พยานบอกเล่า และไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อนจึงไม่มีเหตุให้ปรักปรำ อีกทั้งบัญชี X ดังกล่าวเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2560 มีผู้ติดตามจำนวนมาก และยังคงใช้งานอยู่จนถึงวันเบิกความ
ขณะเดียวกัน ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ระบุว่าอาจถูกผู้อื่นแฮ็กหรือลักลอบนำบัญชีไปใช้ ศาลเห็นว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ส่วนกระบวนการสอบสวนก็เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จริงตามฟ้อง
ส่วนกรรมที่สอง ซึ่งเป็นข้อความและภาพถ่ายอีกหนึ่งโพสต์ ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องกับศาลชั้นต้น โดยระบุว่าในหลักฐานไม่ปรากฏชื่อบัญชีของจำเลย (@nanaicez) อย่างชัดเจน แต่แสดงผลเพียงคำว่า ไอซ์ รีทวีต จากโพสต์ของบัญชีนิรนาม ซึ่งฝ่ายโจทก์ไม่สามารถนำสืบให้ชัดเจนได้ว่าบัญชีนิรนามดังกล่าวเป็นใคร มีความเกี่ยวข้องกับจำเลยหรือไม่ และคำว่า ไอซ์ เป็นบัญชีเดียวกับ @nanaicez หรือไม่ กรณีจึงยังมีเหตุสงสัยตามสมควร ศาลจึงเห็นควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย
ศาลอุทธรณ์จึงพิพากษาแก้ให้ลงโทษจำเลยเฉพาะกรรมแรกในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 วรรคหนึ่ง (3) และความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามมาตรา 112 ซึ่งเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท จึงให้ลงโทษตามมาตรา 112 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา และพิพากษายกฟ้องในความผิดกรรมที่สอง
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อ้างอิงจาก: ไทยพีบีเอส