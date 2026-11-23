สิ้น ‘อาม่าสู้งิ้ม’ คุณยายขวัญใจชาวเน็ต จากไปสงบ ปิดตำนานผู้สร้างรอยยิ้ม
อาลัย ‘อาม่าสู้งิ้ม’ คุณยายขวัญใจชาวเน็ต จากไปอย่างสงบ ครอบครัวเผยกำหนดการรดน้ำศพและฌาปนกิจ ณ วัดท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี
เพจเฟซบุ๊ก Chok Barber แจ้งข่าวเศร้าการเสียชีวิตของ “อาม่าสู้งิ้ม” คุณยายขวัญใจชาวเน็ต ที่จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 หลังจากลูกชายเคยแจ้งข่าวอาการป่วยของอาม่าที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ลูกชายได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของแม่ว่า “แม่ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้ว ไว้คืนเดียว กำหนดการจะแจ้งอีกทีนะครับ” พร้อมขอบคุณแฟนคลับที่รักและส่งกำลังใจให้เสมอมาว่า “แม่ต้องดีใจมากแน่ๆ ถ้ารู้ว่ามีคนรักแม่เยอะมากขนาดนี้ ขอบคุณเอฟซีทุกคนมากนะครับ”
สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพอาม่าสู้งิ้ม ทางครอบครัวจะจัดขึ้น ณ ศาลา 1 วัดท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี ดังนี้
- วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 : พิธีรดน้ำศพ เวลา 17.00 น. และสวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น.
- วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 : สวดมาติกา และพิธีฌาปนกิจ เวลา 15.00 น.
หลังจากลูกชายโพสต์แจ้งข่าวเศร้า เหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเสียใจและไว้อาลัย อาทิ
“ตั้งแต่วันแรกที่เห็นคลิปจนถึงวันนี้ก็รักอาม่าเหมือนเท่าเดิมเห็นคุณโชคกับคุณสิทธิ์ดูแลอาม่าแล้วมีความสุขทุกคลิปที่ได้ดูแต่คลิปสุดท้าย 3-4 วันมันบีบหัวใจมากเพราะตอนที่เราอยู่กับพ่อเราไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะร้องไห้เราอ่อนแอให้พ่อเห็นไม่ได้เลยเพราะเราคือลูกคนโตเราต้องเข้มแข็งให้น้องๆดูเห็นคุณสิทธิ์กับคุณโชคแล้วชื่นชมมากค่ะ”
“อาม่าเดินทางปลอดภัยนะคะ ไม่เจ็บไม่ทรมานแล้ว ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะคะ”
“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ FC ขอให้อาม่ามีความสุขบนสรวงสรรค์เป็นนางฟ้าสร้างเสียงหัวเราะอยู่บนฟ้านะคะ”
“เสียใจด้วยนะคะ หนูดูคลิปทุกคลิปเลยค่ะ”
“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ น้องโชค น้องสิทธิ์อาม่าไปสวรรค์แล้วครับ FC อาม่านะครับ”
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