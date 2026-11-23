‘หนุ่ม กรรชัย’ หายไปไหน? ไม่มาเที่ยงวันฯและโหนกระแส ยันไม่ได้ชอกช้ำใจ-หนีหน้า
หมวย อริสรา เฉลยสาเหตุ หนุ่ม กรรชัย ไม่จัดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์-โหนกระแส เพราะติดภารกิจไปงานเปิดตัวหนังเรื่องประเสริฐ ยันไม่ได้หนีหน้าหรือช้ำใจเพราะแมนยูแพ้ลิเวอร์พูล
แฟนข่าวช่อง 3 ที่เปิดดูรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 อาจจะดูแปลกตาไปเล็กน้อย เนื่องจากวันนี้สองผู้ประกาศข่าวสาวอย่าง “หมวย อริสรา กำธรเจริญ” และ “เซน เมจกา สุพิชญางกูร” มารับหน้าที่จัดรายการแทน “หนุ่ม กรรชัย” เป็นเวลาหนึ่งวัน
ก่อนเข้ารายการ หมวย อริสรา ได้เปิดเผยกับผู้ชมว่า หนุ่ม กรรชัย โทรศัพท์มาหาเพื่อฝากบอกแฟนข่าวถึงสาเหตุที่ไม่ได้มาจัดรายการในวันนี้ เพราะต้องเดินทางไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องประเสริฐ ในรอบกาล่าและรอบสื่อมวลชน พร้อมฝากย้ำมาด้วยว่า ไม่ได้ชอกช้ำใจที่ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แพ้ลิเวอร์พูล 4-0 และไม่ได้หนีหน้าด้วยเหตุผลนี้แต่อย่างใด
ทั้งนี้ แฟน ๆ ที่ต้องการรับชมการรายงานข่าวของสองผู้ประกาศสาวในวันนี้ สามารถติดตามชมได้ทางช่องยูทูบครอบครัวข่าว3
สำหรับภาพยนตร์เรื่องประเสริฐ เป็นเรื่องราวที่เข้าไปพัวพันกับแก๊งมือปืน แต่เมื่อภารกิจผิดพลาดจึงตกเป็นเป้าหมายเสียเอง โดยผลงานผู้กำกับของ ก้องเกียรติ โขมศิริ พร้อมทัพนักแสดงมากฝีมือ อาทิ เวียร์ ศุกลวัฒน์, ตู่ ภพธร, หนุ่ม กรรชัย เป็นต้น ซึ่งจะเข้าฉายในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้
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