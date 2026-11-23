กลั้นไม่อยู่! เจฟ ซาเตอร์ ร้องไห้กลางเวที เพิ่งสูญเสียคุณยาย แฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจ
เจฟ ซาเตอร์ ร้องไห้กลางเวทีคอนเสิร์ตที่ จ.กาญจนบุรี เผยเพิ่งไปรดน้ำศพคุณยายซึ่งเป็นคนกาญ เห็นผีเสื้อบินมาช่วงร้องเพลงโปรด เหมือนมาส่งสัญญาณให้
แฟนเพลงต่างพากันส่งกำลังใจให้นักร้องหนุ่ม “เจฟ ซาเตอร์” หลังเดินทางไปร่วมแสดงดนตรีในงาน “THE RHYTHM 6 | MUSIC LIGHTS THE SKY” ที่คีรีมันตรา จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา
ระหว่างการแสดง มีช่วงหนึ่งที่เจฟร้องเพลงจบแล้วกลั้นน้ำตาไม่อยู่จนต้องเดินไปหยิบทิชชู่ข้างเวที ก่อนจะเปิดใจเล่าสาเหตุให้แฟนเพลงฟังว่า คุณยายของตนเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้ และคุณยายเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนเดินทางมาขึ้นเวที ตนเพิ่งไปร่วมพิธีรดน้ำศพคุณยายมา
เจฟเล่าต่อว่า ช่วงที่กำลังเล่นเพลงที่คุณยายชอบ มีผีเสื้อบินเข้ามา เหมือนคุณยายมาบอกว่า “เขาโอเค” จึงทำให้ตนร้องไห้ออกมา พร้อมบอกแฟนเพลงว่าไม่ต้องเศร้า เพราะจริง ๆ แล้วคุณยายเป็นคนอารมณ์ดีและใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ
เจฟยังได้เล่าความทรงจำเกี่ยวกับคุณยายว่า ตนเคยประคองคุณยายเดินลงบันไดแล้วเตือนให้ระวังล้ม แต่คุณยายกลับตอบว่า “ไม่ต้องกลัวหรอกล้มอะ อย่างมากก็แค่กลิ้ง” คำพูดนี้ทำให้ตนรู้สึกว่าควรมองชีวิตให้เป็นเรื่องตลก อย่าไปกลัววันที่จะล้ม และปล่อยวางไปกับมัน ก่อนจะทิ้งท้ายว่าตนโอเค เพียงแต่ทุกคนช่วยกันบิ้วอารมณ์ เพราะปกติตนไม่ใช่คนร้องไห้ง่าย ๆ
“พอดีว่าคุณยายผมเพิ่งเสียเมื่อวานนี้ แล้วเขาเป็นคนกาญจนบุรี ก่อนมาที่นี่ผมไปรดน้ำคุณยายมา แล้วเมื่อกี้ตอนเล่นเพลงที่ชอบ มันเหมือนมีผีเสื้อบินมา เหมือนเขามาบอกว่า “เขาโอเคก็เลย (ร้องไห้)” แต่จริง ๆ คุณยายผมเขาชิลนะครับ ทุกคนไม่ต้องเศร้า
ผมเคยประคองคุณยายลงบันได บอกว่า “คุณยายระวังล้ม” คุณยายบอกว่า “ไม่ต้องกลัวหรอกล้มอะ อย่างมากก็แค่กลิ้ง” ผมเลยรู้สึกว่ามองชีวิตให้มันเป็นเรื่องตลกไป อย่าไปกลับวันที่เราจะล้มก็ชิลไปกับมัน ผมโอเคนะแต่ทุกคนบิ้วผม จริง ๆ ผมไม่ใช่คนร้องไห้ง่าย ๆ”
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