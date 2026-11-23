ด่วน! ศาลอุทธรณ์ พิพากษา ‘ไอซ์ รักชนก’ คดี ม.112 จำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คดี ม.112 ไอซ์ รักชนก ลดโทษเหลือจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา ยกฟ้องข้อหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากเดิม ศาลชั้นต้น สั่งจำคุก 6 ปี
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00 น. ที่ศาลอาญารัชดา ศาลอุทธรณ์นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถูกดำเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 ล่าสุดศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ให้ลงโทษจำคุก 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา และพิพากษายกฟ้องในข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ในวันนี้ น.ส.รักชนก เดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเอง โดยมีแกนนำพรรคประชาชนมาร่วมให้กำลังใจ อาทิ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นายรังสิมันต์ โรม นายพริษฐ์ วัชรสินธุ รวมถึงนายชัยธวัช ตุลาธน ผู้อำนวยการอาวุโส มูลนิธิคณะก้าวหน้า และอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล นอกจากนี้ยังมีกลุ่มมวลชนจำนวนหนึ่งเดินทางมามอบดอกกุหลาบสีแดงให้กำลังใจบริเวณศาลด้วย
สำหรับที่มาของคดีนี้ เกิดขึ้นจากกรณีการโพสต์และเผยแพร่ข้อความผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ (ปัจจุบันคือ X) เมื่อปี 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาว่า น.ส.รักชนก มีความผิดตามฟ้อง สั่งจำคุก 2 กระทง กระทงละ 3 ปี รวมโทษจำคุก 6 ปี โดยไม่รอลงอาญา
ตอนนั้น น.ส.รักชนก ได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา และศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี ด้วยหลักทรัพย์ประกันตัว 500,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกับข้อกล่าวหาในคดี ทำให้ไม่ต้องถูกคุมตัวและยังคงสถานภาพการเป็น สส. มาจนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันนี้
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