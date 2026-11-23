จีโน่ อาฒยา คว้าแชมป์ CME Group 3 สมัยติด ขึ้นเบอร์ 1 เงินรางวัลสะสมสูงสุดตลอดกาล
อาฒยา ฐิติกุล หรือ “จีโน่” นักกอล์ฟหญิงชาวไทย คว้าแชมป์รายการ CME Group Tour Championship 2026 เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน ที่สนามทิบูรอน กอล์ฟคลับ เมืองเนเปิลส์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ชัยชนะครั้งนี้ดันเงินรางวัลสะสมตลอดอาชีพของเธอขึ้นเป็น 24,292,858 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 854 ล้านบาท สูงที่สุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์กอล์ฟหญิงของทัวร์ LPGA
จีโน่ปิดรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ 65 หรือ 7 อันเดอร์พาร์ รวม 4 วันเป็น 24 อันเดอร์พาร์ (264) เอาชนะ อากิ อิวาอิ นักกอล์ฟญี่ปุ่น ไป 2 สโตรก ขณะที่ เนลลี คอร์ดา มือวางอันดับหนึ่งของโลก ทำได้ 68 ในรอบสุดท้าย ตามหลังอยู่ 4 สโตรก
แชมป์รายการนี้ได้รับเงินรางวัล 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงินรางวัลอันดับหนึ่งที่สูงที่สุดในวงการกอล์ฟหญิง โดยรายการนี้มีเงินรางวัลรวม 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะรายการ CME ตั้งแต่ปี 2024 จีโน่ทำเงินไปแล้วรวม 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินรางวัลสะสม 24,292,858 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้จีโน่แซงหน้า แอนนิกา โซเรนสตัม ตำนานกอล์ฟหญิงชาวสวีเดน ขึ้นเป็นนักกอล์ฟที่ทำเงินรางวัลสะสมสูงสุดตลอดกาลในทัวร์ LPGA
ชัยชนะครั้งนี้ยังทำให้จีโน่เป็นนักกอล์ฟคนแรกที่คว้าแชมป์ CME Group Tour Championship ได้ 3 สมัยติดต่อกัน และเป็นนักกอล์ฟ LPGA คนแรกที่ชนะรายการเดียวกัน 3 ฤดูกาลติดต่อกัน นับตั้งแต่ อินบี ปาร์ค นักกอล์ฟเกาหลีใต้ ที่ทำได้ในรายการวีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ ระหว่างปี 2013 ถึง 2015
แชมป์ CME ครั้งนี้เป็นแชมป์ LPGA รายการที่ 5 ของจีโน่ในปี 2026 หลังเก็บชัยชนะต่อเนื่องตลอดฤดูกาล รวมถึงแชมป์ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ที่สยามคันทรีคลับ พัทยา ในบ้านเกิดเมื่อต้นปี
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อ้างอิงจาก NBC Sports, LPGA, สยามสปอร์ต