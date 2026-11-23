คุณยายแต่งตัวเก่าๆ มาโอนเงิน 15 ล้าน แบงก์ผวาเรียกตำรวจ ที่แท้ตัวตนจริงทำอึ้ิง
ทำเอาพนักงานธนาคารนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียว เว็บไซต์ HK01 หยิบเรื่องราวสุดประทับใจในอดีตกลับมาเล่าใหม่จนชาวเน็ตจีนแห่แชร์กันสนั่น ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายน 2561 คุณยายชาวจีนวัย 80 กว่าปีจากเขตหวงผี เมืองอู่ฮั่น ควงแขนสามีเดินเข้าธนาคารเพื่อขอโอนเงินก้อนโตถึง 3 ล้านหยวน หรือราว 15 ล้านบาท ไปยังอำเภอมู่หลาน มณฑลเฮย์หลงเจียง ซึ่งเป็นบ้านเกิด
แต่ชุดที่แกใส่ดันเป็นชุดลายพรางเก่าๆ กับรองเท้าผ้าคู่ละ 15 หยวน หรือราว 75 บาทเท่านั้น พนักงานแบงก์เห็นท่าไม่ดี กลัวคุณยายจะหลงกลมิจฉาชีพสูญเงินเก็บทั้งชีวิต เลยรีบกดโทรศัพท์เรียกตำรวจมาช่วยเบรกแทบไม่ทัน
พอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ กลับกลายเป็นคดีพลิกแบบอบอุ่นหัวใจ คุณยายยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้มีใครมาหลอก แกตั้งใจหอบเงินเก็บทั้งชีวิตจำนวน 10 ล้านหยวน หรือราว 50 ล้านบาท แบ่งโอนเป็น 2 งวด เพื่อบริจาคให้บ้านเกิดนำไปใช้ด้านการศึกษาและสาธารณประโยชน์ คุณยายเอ่ยปากอย่างอารมณ์ดีว่า “บริจาคหมดเลย ตอนเด็กๆ ฉันเติบโตมาได้ก็เพราะได้รับความเมตตาจากพี่น้องชาวบ้านหลายครอบครัว ตอนนี้พวกเราพอใจกับชีวิตแล้ว และอยากทำอะไรเพื่อบ้านเกิดมาตลอด”
งานนี้ทำเอาตำรวจกับพนักงานธนาคารถึงกับอึ้งตาค้างเมื่อได้รู้ประวัติที่แท้จริง คุณยายไม่ใช่คนธรรมดา แต่คือ หม่า ซวี่ ทหารพลร่มหญิงรุ่นแรกของประเทศจีน ผู้ผ่านสมรภูมิสงครามปลดปล่อยกับสงครามเกาหลี แถมยังโชว์ความแกร่งด้วยการกระโดดร่มมาแล้วกว่า 140 ครั้ง ส่วนคุณตาที่เดินเคียงข้างมาด้วยคือ เหยียน เสวียหยง ทั้งคู่ต่างเป็นนายทหารเกษียณระดับตำนาน
หม่า ซวี่ ทยอยโอนเงินบริจาคให้บ้านเกิดจนครบ 10 ล้านหยวน ระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึงเมษายน 2562 พร้อมฝากข้อคิดสุดซึ้งไว้ว่า “คนเราจะลืมรากเหง้าไม่ได้ ที่ฉันเติบโตมาได้และได้ไปเป็นทหาร ก็เพราะความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวบ้านที่บ้านเกิดทั้งนั้น จะลืมทุกต้นหญ้าใบไม้ของบ้านเกิดไม่ได้เลย”
เห็นบริจาคเงินระดับ 50 ล้านบาทแบบนี้ แต่ชีวิตประจำวันของสองตายายกลับเรียบง่ายจนน่าทึ่ง ทั้งคู่อาศัยอยู่ในบ้านอิฐมุงกระเบื้องหลังเก่า มีเฟอร์นิเจอร์ติดบ้านไม่กี่ชิ้น แถมยังใช้โทรศัพท์มือถือฝาพับอายุกว่า 10 ปีร่วมกันเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น
หลายคนคงสงสัยว่าคุณตาคุณยายไปเอาเงินก้อนมหึมามาจากไหน คำตอบก็เจ๋งไม่แพ้ประวัติส่วนตัว เพราะเงินทั้งหมดมาจากมันสมองกับงานวิจัยที่ทั้งคู่ทุ่มเททำร่วมกันตั้งแต่สมัยหนุ่มสาว โดยนำประสบการณ์กระโดดร่มมาประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันข้อเท้าแบบเป่าลมกับเสื้อกั๊กจ่ายออกซิเจนสำหรับทหารบนที่ราบสูง เพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของกำลังพล ผลงานเหล่านี้คว้าสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระดับชาติจนกองทัพนำไปใช้งานแพร่หลายมาถึงทุกวันนี้ บวกกับสิทธิบัตรชิ้นอื่นๆ กับนิสัยมัธยัสถ์ จึงสะสมเงินก้อนโตได้ถึง 10 ล้านหยวน
เรื่องราวสุดประทับใจนี้ทำเอาชาวเน็ตจีนแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันล้นหลาม หลายคนบอกตรงกันว่าความไม่เห็นแก่ตัวมีอยู่จริงบนโลก พร้อมขอคารวะทหารพลร่มหญิงรุ่นแรกด้วยความเคารพ บางคนถึงขั้นน้ำตาไหลกับอุดมการณ์ของทหารผ่านศึกคู่นี้ แถมยังยกย่องว่าคนแบบนี้น่าเคารพกว่าดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์ตั้งเยอะ พร้อมอวยพรให้ทั้งคู่สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว
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อ้างอิงจาก: HK01