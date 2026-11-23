วีเจสาว อ้าง ‘พ.ต.ท.’ ลวนลามในโรงพัก หวั่นใจ 6 เดือนคดีไม่คืบ ขอเอาเรื่องถึงที่สุด
น้องน้ำตาล วีเจสาววัย 25 ปี หอบหลักฐานร้อง ‘นายรณณรงค์’ อ้างถูก พ.ต.ท. เจ้าของคดีลวนลามขณะให้ปากคำในห้องสอบสวน ยันไม่รับเงินเยียวยา-กระเช้า ขอดำเนินคดีถึงที่สุด
“น้องน้ำตาล” อายุ 25 ปี วีเจสาวคนดัง เดินทางจากจังหวัดสกลนครนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับ “นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์” ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม หลังอ้างว่าถูกนายตำรวจยศพันตำรวจโท ตำแหน่งสารวัตรสอบสวน กระทำอนาจารด้วยการกอดจูบภายในห้องสอบสวนชั้น 2 ของสถานีตำรวจ
น้องน้ำตาล เล่าว่า ตนให้เพื่อนสาวยืมเงิน 5,000 บาทแล้วถูกปฏิเสธการคืน จึงนำไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก ทำให้เพื่อนสาวแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และเรียกเงิน 50,000 บาท โดยมีพันตำรวจโทตำแหน่งสารวัตรสอบสวน ซึ่งเป็นเจ้าของคดี เนื่องจากตนไม่ค่อยรู้เรื่องข้อกฎหมาย เมื่อถูกหมายเรียกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จึงไม่ได้เดินทางไปพบตำรวจ
กระทั่งวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ตำรวจได้นำหมายจับเข้าจับกุมตนถึงที่พัก ก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังนานกว่า 2 ชั่วโมง ต่อมาสารวัตรเจ้าของคดีได้เบิกตัวตนออกจากห้องขังขึ้นไปสอบสวนในห้องทำงานบนชั้น 2 ของโรงพัก
ระหว่างอยู่ในห้องทำงาน สารวัตรเจ้าของคดีพยายามพูดจาหว่านล้อมไม่ให้ตนตกใจหรือหวาดกลัว พร้อมรับปากว่าจะช่วยเหลือ ก่อนจะเข้ามานั่งใกล้และขอถ่ายรูปเซลฟี่คู่ จากนั้นเอามือเข้ามาโอบกอดและเอาใบหน้าแนบชิด ตอนนั้นตนตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกและนั่งตัวแข็ง ก่อนจะถูกนายตำรวจคนนี้หอมแก้ม ตนจึงรีบลุกออกจากห้องและเดินลงมาทันที
ขณะนั้นเองพ่อและแม่ของตนนำเงินสด 50,000 บาทมายื่นขอประกันตัว ตนจึงพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติและกลับออกจากโรงพัก เมื่อปรึกษากับครอบครัวแล้ว จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนคนดังกล่าวในวันรุ่งขึ้น
ปัจจุบันเวลาผ่านไปนานกว่า 6 เดือน คดีกลับไม่มีความคืบหน้า แม้ตนจะเดินสายร้องเรียนผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานหลายสังกัด แต่เรื่องก็เงียบเฉย และนายตำรวจคนนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่บนโรงพักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตนเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเดินทางไกลจากสกลนครมาร้องเรียนกับมูลนิธิฯ
วีเจสาวยืนยันว่าไม่ขอรับเงินเยียวยาหรือกระเช้าขอโทษใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ขอดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจมาก
ทั้งนี้ นายรณณรงค์เผยว่า การกระทำของนายตำรวจระดับสารวัตรคนนี้ถือเป็นเรื่องเสื่อมเสียต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตนจะตรวจสอบและติดตามคดีว่าผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหน หากคดียังไม่คืบหน้าจะพาไปร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งรัดคดีต่อไป
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