ตัดเกรด แดงเดือด ลิเวอร์พูล ถล่ม แมนยู 4-0 แฟนผีแดงสุดช้ำ โปเช็ตติโนสร้างประวัติศาสตร์
ลิเวอร์พูลถล่มแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4-0 ที่แอนฟิลด์ คืนวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น ในเกมแรกของเมาริซิโอ โปเช็ตติโน บนตำแหน่งกุนซือผีแดง
เกมพลิกตั้งแต่นาทีที่ 8 เมื่อเลนี่ โยโร่ สกัดอเล็กซานเดอร์ อิซัค ล้มนอกกรอบเขตโทษ และถูกไล่ออกจากสนามฐานทำลายโอกาสได้ประตู ทำให้ทีมเยือนเหลือ 10 คนตั้งแต่ต้นเกม
โดมินิก โซโบสซ์ไล ซัดฟรีคิกจังหวะนั้นเป็นประตูแรก ก่อนฟลอริยาน เวียร์ตซ์ จะยิงเพิ่มในช่วง 13 นาทีแรก ครึ่งหลังริโอ เอ็นกูโมฮา ทำประตูที่สาม และวิคตอร์ มูนญอส ตัวสำรองปิดท้ายเป็น 4-0
เอ็นกูโมฮาวัย 18 ปี ลงเป็นตัวจริงในลีกครั้งแรกนับจากนัดเปิดฤดูกาล และกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่มีส่วนร่วมกับประตูในเกมคู่นี้ ด้วยวัย 18 ปี 85 วัน แซงสถิติเดิมของไมเคิล โอเวน ตามข้อมูลของ ESPN
คะแนนด้านล่างเป็นการให้เกรดของ ESPN เต็ม 10 โดย 5 คือระดับปานกลาง
เกรดนักเตะลิเวอร์พูล
- อลิสซง เบคเกอร์ ผู้รักษาประตู 7 เจอบอลเข้ากรอบแค่ 2 ครั้ง เซฟลูกบรูโน่ ท้ายเกมรักษาคลีนชีตไว้ได้
- โรนัลด์ อาราอูโฆ่ 7 ยืนหลังได้แน่น และวิ่งไม่มีหยุดตลอดเกม
- เฌเรมี ฌาเกต์ 7 บอลยาวของเขาคือจุดเริ่มประตูที่สอง เล่นเกมรับเรียบร้อย
- เฟอร์กิล ฟาน ไดค์ 7 นิ่งแบบที่เคยเป็น พร้อมคลีนชีต
- มิโลช เคอร์เกซ 6 เติมเกมริมเส้นซ้ายสม่ำเสมอ แต่เปิดบอลได้ไม่ดีหลายครั้งในครึ่งแรก
- โดมินิก โซโบสซ์ไล 8 ฟรีคิกระยะใกล้กรอบที่เปลี่ยนเกมทั้งหมด
- อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ 7 คุมจังหวะกลางสนามได้โดยแทบไม่พลาด
- แบรดลีย์ บาร์โกล่า 6 เร็วแต่ยังขาดความเฉียบที่สามส่วนสุดท้าย พลาดโอกาสหลายครั้ง
- ฟลอริยาน เวียร์ตซ์ 9 ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่ง ตอบคำถามเรื่องฟอร์มในเกมใหญ่ได้หมด
- ริโอ เอ็นกูโมฮา 10 เต็ม เล่นงานดาโลต์ได้แทบทุกครั้งที่เจอกันตัวต่อตัว จ่ายให้เวียร์ตซ์และยิงเองอีกหนึ่ง
- อเล็กซานเดอร์ อิซัค 7 คมที่สุดนับจากย้ายมา แต่ยิงพลาดโอกาสดีในครึ่งหลัง
- ตัวสำรอง วิคตอร์ มูนญอส 8 ลงมายิงปิดกล่อง ส่วนเทรย์ นโยนี 6 เกือบมีชื่อบนสกอร์บอร์ด
- อันโดนี อิราโอลา กุนซือ 9 ได้ชัยชนะในบ้านที่ต้องการ และเริ่มเห็นลายเซ็นเกมเร็วของตัวเองชัดขึ้น
เกรดนักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- เซนเน่ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตู 7 ผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีม เซฟหลายครั้งจนสกอร์ไม่บานปลาย
- เลนี่ โยโร่ 3 โดนใบแดงนาทีที่ 8 จากการยืนตำแหน่งคุมพื้นที่ที่พลาด และจบเกมของทีมตั้งแต่ยังไม่เริ่ม
- ลิซานโดร มาร์ติเนซ 4 ต้องรับงานประคองคู่เซ็นเตอร์ที่ยังไม่มีความฟิตเกมการแข่งขัน
- มัทไธส์ เดอ ลิกต์ 3 ลงตัวจริงในลีกครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี แล้วโดนอิซัคหมุนผ่านง่ายจนนำไปสู่ใบแดง
- ดิโอโก้ ดาโลต์ 3 โดนเอ็นกูโมฮาเล่นงานทั้งเกม
- ยูรี่ ตีเลอม็องส์ 4 อืดและหาจังหวะในเกมไม่เจอตลอดหนึ่งชั่วโมงที่อยู่ในสนาม
- ค็อบบี้ ไมนู 5 คู่กลางกับตีเลอม็องส์ยังไม่เข้ากัน โดนกดดันจนเสียพื้นที่
- บรูโน่ แฟร์นันด์ส 6 เป็นความหวังเดียวในเกมรุก แต่ไม่มีใครช่วย
- ไบรอัน เอ็มเบโม่ ไม่ให้คะแนน ถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่ครึ่งแรกเพื่อปรับเป็นแผงหลัง 5 คน
- แพทริค ดอร์กู 4 แทบไม่มีตัวตนในเกม
- มาเธอุส คุนญ่า 5 โดนเปลี่ยนออกตอนพักครึ่ง เป็นเหยื่อของการปรับแผนมากกว่าฟอร์มตัวเอง
- ตัวสำรอง แฮร์รี่ แม็คไกวร์ 6 ลงมาแล้วทีมแน่นขึ้นทันที ส่วนยอสคัว เซิร์กซี 5 ไม่มีผลต่อเกม
- เมาริซิโอ โปเช็ตติโน กุนซือ 3 จับเดอ ลิกต์ ลงตัวจริงแล้วย้อนศรเร็วมาก และยังปล่อยให้อยู่ในสนามจนจบเกม
ESPN ระบุว่าโปเช็ตติโนเป็นกุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่คุมทีมนัดแรกแล้วเสียสองประตูและโดนใบแดงภายในครึ่งแรก
ด้านสำนักข่าวอื่นให้คะแนนใกล้เคียงกันแต่ไม่เท่ากันทุกช่อง The Standard ให้เอ็นกูโมฮากับเวียร์ตซ์คนละ 9 ให้อาราอูโฆ่และอิซัคคนละ 8 สูงกว่า ESPN อยู่หนึ่งขั้น
สำหรับลิเวอร์พูล ชัยชนะนี้คือเกมเหย้าที่ดีที่สุดของอิราโอลานับจากเข้ามาคุมทีม ส่วนยูไนเต็ดยังอยู่ในโซนท้ายตาราง และโปเช็ตติโนเหลืองานอีกมากก่อนจะพาทีมกลับไปลุ้นอะไรได้
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