สยอง ศพหญิงลาดพร้าว 109 ถูกหั่น 4 ส่วน ตร.ไล่กล้องวงจรปิด ล่าตัวชายแบกกระสอบ
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) นำทีมผู้บังคับบัญชาลงตรวจที่ดินรกร้างในซอยลาดพร้าว 109 แยก 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หลังชาวบ้านพบร่างผู้หญิงถูกตัดแยกชิ้นส่วนยัดอยู่ในกระสอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นหญิง ถูกแยกชิ้นส่วนออกเป็น 4 ส่วน ส่วนท่อนล่างตั้งแต่เอวถึงเท้า ส่วนท่อนบนตั้งแต่ลำตัวถึงหน้าอก แขนทั้งสองข้าง และศีรษะ ชิ้นส่วนทั้งหมดถูกทิ้งกระจัดกระจายอยู่ในพงหญ้าข้างกองขยะ ห่างกันประมาณ 5 เมตร ใบหน้าซีกซ้ายมีรอยกรีด เจ้าหน้าที่ยังหาข้อมือขวาและอวัยวะภายในไม่พบ
ตำรวจยืนยันว่าผู้ตายถูกฆ่าที่อื่นก่อนนำร่างมาทิ้ง ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนกำลังไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อหาตัวชายคนหนึ่งที่พยานเห็นแบกกระสอบเดินเข้ามาในซอยตั้งแต่ 3 วันก่อนมีคนพบศพ ยืนยันได้ว่า ฆาตกรรมเกิดขึ้นที่อื่น ไม่ใช่ที่จุดพบศพ
จุดเริ่มต้นของเรื่องคือค่ำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งชาวบ้านละแวกนั้นใช้เป็นที่ทิ้งขยะได้กลิ่นเหม็นรุนแรง จึงขอให้ชายคนหนึ่งไปดูที่มาของกลิ่นเมื่อราว 20.00 น. ชายคนนั้นพบฟูกที่นอนวางทับกระสอบสีเขียวขนาดใหญ่ไว้ เมื่อเปิดดูก็เห็นชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ จึงถอยออกมาแล้วให้คนช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สน.ลาดพร้าว และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูรับแจ้งเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น.
เบาะแสสำคัญที่ตำรวจได้มาตอนนี้มาจากพยานคนหนึ่ง ให้ข้อมูลว่าเมื่อเวลาราว 19.00 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เห็นชายต้องสงสัยแบกกระสอบเดินเข้ามาในซอย แล้วไปยืนอยู่ตรงจุดที่ต่อมามีคนพบศพ ฝ่ายสืบสวนจึงเร่งตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางและบริเวณใกล้เคียงเพื่อระบุตัวบุคคล พื้นที่นี้มีทางเข้าออกหลายเส้นทาง การไล่ภาพจึงต้องครอบคลุมหลายจุด
ขณะเดียวกัน ตำรวจส่งร่างผู้ตายไปผ่าชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) เก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ และตรวจรายชื่อผู้แจ้งความคนหายใน สน.ลาดพร้าว กับสถานีตำรวจใกล้เคียงเพื่อหาว่าผู้ตายเป็นใคร จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ตาย
ทั้งนี้ คดีอยู่ระหว่างการสืบสวน ตำรวจยังไม่ได้ระบุตัวผู้ต้องสงสัยหรือจับกุมใคร ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์แจ้งได้ที่ สน.ลาดพร้าว หรือสายด่วนตำรวจ 191
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