มาร์เกซ ซิวแชมป์โลกโมโตจีพี 2026 เข้าเส้นที่ 8 โปรตุเกส ทาบสถิติ 8 สมัยอากอสตินี
มาร์ก มาร์เกซ นักบิดชาวสเปนวัย 33 ปี ของทีมดูกาติ คว้าแชมป์โลกจักรยานยนต์ทางเรียบรุ่นโมโตจีพี ฤดูกาล 2569 ได้สำเร็จ หลังเข้าเส้นชัยอันดับที่ 8 ในรายการกรังด์ปรีซ์โปรตุเกส ที่สนามปอร์ติเมา (สนามอัลการ์ฟ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 นับเป็นแชมป์รุ่นใหญ่สมัยที่ 8 ของเขา เท่ากับสถิติสูงสุดของจาโคโม อากอสตินี ตำนานชาวอิตาลี
ก่อนออกสตาร์ต มาร์เกซต้องการผลงานอย่างน้อยอันดับที่ 9 เพื่อปิดเรื่องแชมป์ได้ทันทีโดยไม่ต้องลุ้นผลของคู่แข่ง ระหว่างการแข่งขันเขาเสียตำแหน่งให้ ฟาบิโอ ดิ จานนันโตนิโอ, ไอ โอกุระ และแบรด บินเดอร์ ก่อนได้กลับขึ้นมาอยู่อันดับ 8 เมื่อดิโอโก โมเรรา นักบิดชาวบราซิล ล้มและออกจากการแข่งขันในรอบสุดท้าย มาร์เกซเข้าเส้นชัยตามหลังผู้ชนะ 18.162 วินาที
สำหรับผู้ชนะในสนามนี้คือ มาร์โก เบซเซคคี นักบิดชาวอิตาลีจากทีมอาพรีเลีย ตามด้วยฮอร์เก มาร์ติน เพื่อนร่วมทีมชาวสเปน ส่วนอันดับ 3 เป็นของราอูล แฟร์นันเดซ อีกหนึ่งนักบิดชาวสเปน ทำให้รถอาพรีเลียยึดโพเดียมทั้ง 3 อันดับ
หลังจบสนามนี้ มาร์เกซมีคะแนนสะสม 439 คะแนน นำมาร์ตินซึ่งอยู่อันดับ 2 ถึง 43 คะแนน ขณะที่สนามสุดท้ายของฤดูกาลที่วาเลนเซีย ประเทศสเปน วันที่ 27 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 มีคะแนนให้เก็บได้สูงสุดเพียง 37 คะแนน ไม่มีใครไล่ทันได้อีก
หากย้อนดูเส้นทางตลอดฤดูกาล แชมป์สมัยนี้ไม่ได้มาง่าย ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หลังสนามอิตาลีที่มูเจลโล มาร์เกซเคยตามหลังเบซเซคคีซึ่งเป็นผู้นำในเวลานั้นถึง 102 คะแนน เขายังล้มในการแข่งขันสปรินต์ที่สนามเลอม็อง ประเทศฝรั่งเศส จนต้องเข้ารับการผ่าตัดและพลาดสนามคาตาลุญญาที่มงต์เมโล ก่อนกลับมาทำผลงานได้ต่อเนื่องตั้งแต่สนามฮังการี จนขึ้นเป็นผู้นำตารางคะแนนได้ที่สนามมิซาโน
การไล่กลับจากระยะห่าง 102 คะแนนครั้งนี้ ถือเป็นการพลิกกลับมาคว้าแชมป์จากช่องว่างคะแนนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์โมโตจีพี ทำลายสถิติเดิม 91 คะแนนของฟรันเชสโก บัญญายา เมื่อปี 2565 นับตั้งแต่สนามฮังการีเป็นต้นมา มาร์เกซเก็บได้ถึง 368 คะแนน มากกว่านักบิดคนอื่นในช่วงเดียวกัน 128 คะแนน
ในแง่สถิติรวม แชมป์ครั้งนี้เป็นแชมป์โลกสมัยที่ 10 ของมาร์เกซจากทุกรุ่น ประกอบด้วยแชมป์รุ่น 125 ซีซี ปี 2553 แชมป์รุ่นโมโตทู ปี 2555 และแชมป์รุ่นใหญ่ในปี 2556, 2557, 2559, 2560, 2561, 2562, 2568 และ 2569 ตัวเลขดังกล่าวแซงหน้าวาเลนติโน รอสซี คู่ปรับเก่าชาวอิตาลี ที่มีแชมป์โลกรวม 9 สมัย เป็นแชมป์รุ่นใหญ่ 7 สมัย
นอกจากนี้ มาร์เกซยังกลายเป็นแชมป์รุ่นใหญ่ที่อายุมากที่สุดนับตั้งแต่ฟิล รีด เมื่อปี 2517 และเป็นนักบิดคนที่สองต่อจากวาเลนติโน รอสซี ที่คว้าแชมป์รุ่นใหญ่ได้อย่างน้อยค่ายละ 2 สมัยกับผู้ผลิต 2 ค่าย ขณะที่ดูกาติครองแชมป์ประเภทนักบิดติดต่อกันเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่บัญญายาเปิดทางไว้เมื่อปี 2565
หลังได้แชมป์ มาร์เกซมอบความสำเร็จครั้งนี้ให้แฟน ๆ พร้อมบอกว่าเป็นแชมป์ที่พิเศษมาก เพราะผ่านการทำงานหนัก อาการบาดเจ็บและการพักฟื้นมาหลายปี เขาเล่าด้วยว่าไม่รู้มาก่อนว่าอากอสตินีมาอยู่ที่ปอร์ติเมา ซึ่งตำนานชาวอิตาลีได้มอบหมวกกันน็อกให้เขาหลังทาบสถิติแชมป์รุ่นใหญ่ได้สำเร็จ
ทั้งนี้ ศึกโมโตจีพีฤดูกาล 2569 จะปิดฉากที่สนามวาเลนเซีย ระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งยังเหลือการลุ้นอันดับ 2 ระหว่างมาร์ตินกับเบซเซคคี ผู้ติดตามสามารถตรวจสอบตารางแข่งขันและผลอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทางการของโมโตจีพี
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