น้ำไม่ไหลคืนนี้! กปน. หยุดจ่ายน้ำ 4 จุด กรุงเทพฯ-นนทบุรี 23-24 พ.ย. 69 เช็กพื้นที่ก่อนรองน้ำ
คนกรุงเทพฯ และนนทบุรีที่อยู่ย่านสรงประภา เจริญกรุง อ่อนนุช ประเวศ และบางบัวทอง ควรรองน้ำเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศว่าน้ำประปาจะไหลอ่อนหรือไม่ไหลใน 4 จุด ตั้งแต่ค่ำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ไปจนถึงเช้ามืดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เพราะต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อแตก ตรวจระบบท่อแบบ Step Test และล้างอุปกรณ์กรองตะกอนในเส้นท่อ (T-strainer)
ตามประกาศของ กปน. งานทั้งหมดทำในเวลากลางคืน จุดแรกเริ่มเร็วที่สุดตอน 20.00 น. ส่วนจุดที่เสร็จช้าที่สุดคือ 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น แต่ละจุดมีรายละเอียดดังนี้
จุดแรก หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หยุดจ่ายน้ำตั้งแต่ 20.00 น. ถึง 01.00 น. เพื่อตรวจระบบท่อแบบ Step Test บนท่อขนาด 300 มิลลิเมตร
จุดที่สอง ถนนสรงประภา บริเวณใกล้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. หยุดจ่ายน้ำตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 05.00 น. เพื่อซ่อมท่อขนาด 600 มิลลิเมตรที่แตกรั่ว พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือถนนประชาอุทิศทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ถนนสรงประภาถึงแยกศิริสุข ถนนสรงประภาฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ Happy Avenue ถึงปากซอยวัดเวฬุวนาราม และถนนสรงประภาฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่แยกนวองประชาพัฒนาถึงซอยสรงประภา 12
จุดที่สาม ปากซอยเจริญกรุง 51 หยุดจ่ายน้ำตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 02.00 น. เพื่อตรวจระบบท่อแบบ Step Test บนท่อขนาด 300 มิลลิเมตร กระทบถนนเจริญกรุงฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ถนนสาทรใต้ถึงถนนจันทน์ รวมถึงซอยเจริญกรุง 55, 59 และ 63
จุดที่สี่ แยกประเวศ-อ่อนนุช หยุดจ่ายน้ำตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 05.00 น. เพื่อล้างอุปกรณ์กรองตะกอนบนท่อขนาด 1,000 มิลลิเมตร จุดนี้กินพื้นที่กว้างที่สุด ครอบคลุมถนนอ่อนนุชทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คลองหนองสองห้องถึงคลองตาพุก รวมซอยแยก ถนนสุขาภิบาล 2 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ถนนอ่อนนุชถึงซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 15 ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออกทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกอ่อนนุชถึงคลองแสนตก ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 75 ถึงแยกประเวศ และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 62 ถึงแยกประเวศ รวมถึง ถนนอ่อนนุชตั้งแต่ซอย 63 ถึงคลองตาพุก และ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทั้งสองฝั่งตั้งแต่ซอย 73 ถึงแยกประเวศ
เมื่อน้ำกลับมาไหลตามปกติ บ้านที่อยู่ปลายท่อหรือบนอาคารสูงอาจได้น้ำช้ากว่าเวลาที่แจ้งไว้ ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่จึงควรรองน้ำใส่ภาชนะไว้ใช้ล่วงหน้า พร้อมเลี่ยงการใช้น้ำในช่วงที่มีการซ่อม
ทั้งนี้ งานทั้ง 4 จุดเริ่มคืนวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 และมีกำหนดเสร็จก่อนรุ่งเช้าวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ผู้ที่ต้องการตรวจสอบว่าบ้านของตัวเองอยู่ในพื้นที่หรือไม่ หรืออยากติดตามความคืบหน้า ดูได้จากแผนที่ออนไลน์ GIS ของ กปน. บนเว็บไซต์การประปานครหลวง หรือโทรสอบถาม กปน. Call Center 1125 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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