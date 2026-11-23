ไมลีย์ ไซรัส แต่งงาน แม็กซ์ โมแรนโด มือกลอง สละโสดรอบ 2 หลังครองรัก 4 ปี
ไมลีย์ ไซรัส นักร้องและนักแสดงชาวอเมริกันวัย 33 ปี เข้าพิธีแต่งงานกับ แม็กซ์ โมแรนโด มือกลองวัย 28 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาสหรัฐฯ งานจัดขึ้นที่บ้านพักส่วนตัวแห่งหนึ่งในเมืองปาล์มสปริงส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีเพียงครอบครัวกับเพื่อนสนิทเข้าร่วม ถือเป็นการแต่งงานครั้งที่สองของนักร้องสาว
หลังพิธีผ่านไปหนึ่งวัน ไซรัสโพสต์ภาพขาวดำของตัวเองกับเจ้าบ่าวลงอินสตาแกรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 พร้อมแคปชันสั้น ๆ เป็นอักษรย่อ M + M กับวันที่จัดงาน เป็นการยืนยันข่าวที่สื่อบันเทิงสหรัฐฯ รายงานกันมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์
สำหรับบรรยากาศภายในงาน พิธีจัดขึ้นบริเวณริมสระว่ายน้ำของบ้านพัก มีดอกไม้สีขาวจำนวนมากส่งเข้ามาตกแต่งสถานที่ ส่วนงานเลี้ยงต่อจากพิธีจัดโต๊ะ 11 ตัวเรียงเป็นวงกลม ผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีคือ เวย์น คอยน์ นักร้องนำวงเดอะเฟลมมิง ลิปส์ (The Flaming Lips) เพื่อนสนิทของไซรัส ทั้งสองเคยร่วมงานกันในอัลบั้ม Miley Cyrus & Her Dead Petz เมื่อปี 2558
ด้านแขกที่มาร่วมงาน มี ทิช ไซรัส แม่ของเจ้าสาว มาพร้อม โดมินิก เพอร์เซลล์ สามีของเธอ ส่วน บิลลี เรย์ ไซรัส พ่อของเจ้าสาว มาพร้อม เอลิซาเบธ เฮอร์ลีย์ คนรักของเขา นอกจากนี้ยังมี โนอาห์ ไซรัส น้องสาวของเจ้าสาว มาร่วมแสดงความยินดีด้วย ก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน คู่บ่าวสาวยังจัดงานเลี้ยงซ้อมพิธีในคืนวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569
ย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของความรัก ไซรัสเคยเล่าในบทสัมภาษณ์กับนิตยสาร British Vogue เมื่อปี 2566 ว่าเธอรู้จักโมแรนโดจากการนัดบอด สื่อบันเทิงสหรัฐฯ รายงานว่าทั้งคู่เริ่มคบหากันตั้งแต่ราวปี 2564 โมแรนโดเป็นมือกลองของวงร็อก Liily ยังมีส่วนร่วมโปรดิวซ์เพลงในอัลบั้ม Endless Summer Vacation ของไซรัสที่ออกในปี 2566 ด้วย
ต่อมาในช่วงปลายปี 2568 โมแรนโดขอไซรัสแต่งงานระหว่างทริปเที่ยวญี่ปุ่น เขาเล่าให้นิตยสาร Wonderland ฟังเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 ว่าเลือกคุกเข่าขอในสวนเงียบสงบของโรงแรมแห่งหนึ่ง ในวันสุดท้ายของทริปที่เมืองเกียวโต ข่าวการหมั้นเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 หลังไซรัสสวมแหวนไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ Avatar: Fire and Ash ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อวันก่อนหน้า แหวนวงนี้เป็นผลงานของ แจ็กกี เอช (Jacquie Aiche) นักออกแบบเครื่องประดับ
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การแต่งงานครั้งแรกของไซรัส เธอเคยแต่งงานกับ เลียม เฮมส์เวิร์ธ นักแสดงชาวออสเตรเลีย เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ทั้งคู่ประกาศแยกทางกันในเดือนสิงหาคม 2562 ก่อนการหย่าจะเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมกราคม 2563
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แคน นายิกา อดีต BNK48 แต่งงานแล้ว เพื่อนรุ่น 1 แท็กทีมร่วมยินดีคับคั่ง
- เดอะ ทอยส์ แต่งงานแล้ว ควง เกีย ภัณฐิรา เข้าพิธีวิวาห์ คบกันมานานกว่า 10 ปี
- ช็อก "คริสตินา แอปเปิลเกต" นักแสดงฮอลลีวูด ป่วยหนัก 5 ปี เพิ่งรู้หมอวินิจฉัยโรคผิด