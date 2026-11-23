ภาพล่าสุด ‘นนท์ หงษ์มานพ’ ดาราเด็กสี่ยอดกุมาร ผ่านมา 20 ปี โตเป็นหนุ่มแทบจำไม่ได้
ภาพล่าสุด ‘นนท์ หงษ์มานพ’ อดีตดาราเด็กสี่ยอดกุมารและเทพสามฤดู ผ่านมา 20 ปีโตขึ้นเป็นหนุ่มหล่อ แฟนละครไทยแห่คิดถึง
มาฬิศร์ เชยโสภณ เผยภาพถ่ายคู่กับ “นนท์ หงษ์มานพ” อดีตดาราเด็กชื่อดังจากละครพื้นบ้านจักร ๆ วงศ์ ๆ ลงในเพจ “เด็จพี่ชี้เป้า” พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “น้องคนนี้เป็นใครในสี่ยอดกุมาร ไม่เจอหลานนานม้ากกกก” หลังเวลาผ่านไปกว่า 20 ปี จากเด็กชายตัวน้อยบนหน้าจอโทรทัศน์ วันนี้เติบโตเป็นหนุ่มคมเข้ม ทำให้แฟนละครรุ่นเก่าเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างคึกคัก และหวนคิดถึงความทรงจำจากละครพื้นบ้านในตำนานอีกครั้ง
สำหรับใครที่เติบโตมากับละครพื้นบ้านช่วงยุค 90 น่าจะคุ้นหน้าเป็นอย่างดี เพราะเขาเคยฝากผลงานไว้หลายเรื่อง ด้วยบทบาทตัวละครวัยเด็กที่เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น นางสิบสอง (2543), พระสุธนมโนราห์ (2543) และ เพชรรุ้งไฟ (2543)
ส่วนผลงานที่หลายคนจดจำได้คือบท “แสงสุรีย์” จากละครเรื่อง สี่ยอดกุมาร ที่ออกอากาศในปี พ.ศ. 2544 รวมถึงบท “ทุมมา” ในเรื่อง เทพสามฤดู อีกหนึ่งผลงานละครพื้นบ้านยอดนิยมในปี พ.ศ. 2546
นอกจากนี้ นนท์ยังเป็นลูกชายของ “นุ้ย สินี หงษ์มานพ” อดีตนางเอกละครจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำของแฟนละครพื้นบ้านไทย โดยมักรับบทคู่กับนักแสดงชายชื่อดังในยุคนั้นอย่าง ชาตรี พิณโณ และ ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
นุ้ย สินี มีผลงานสร้างชื่อหลายเรื่อง ทั้ง เทพสามฤดู, แก้วหน้าม้า, นางสิบสอง และ พระสุธน-มโนราห์ จากนั้นมีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องอื่น ๆ เช่น ปราสาทมืด และ ห้องหุ่น ปัจจุบันทำงานเบื้องหลังในฐานะโปรดิวเซอร์
ขอบคุณภาพจาก Facebook : เด็จพี่ชี้เป้า
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