“นุช มั่วบ้านงาน” บวชชี ปลงผม ถือศีล 10 อุทิศบุญให้ “บุ๋ม ปนัดดา”
“นุช มั่วบ้านงาน” กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง หลัง อี้ แทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม เผยภาพนุชปลงผม นุ่งขาวห่มขาว และเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร โดยแจ้งว่าเจ้าตัวตั้งใจถือศีล 10 และยังไม่มีกำหนดลาสิกขา
แทนคุณเผยว่า นุชต้องการขออโหสิกรรมจากบุคคลที่เคยล่วงเกิน และให้อโหสิกรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีต พร้อมตั้งใจแบ่งปันบุญจากการปฏิบัติธรรมให้ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนแทนคุณได้ร่วมอนุโมทนาและให้อโหสิกรรมแก่นุช
ก่อนหน้านี้ นุชเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์จากภาพที่เธอเข้าไปยืนร่วมวงสัมภาษณ์ของ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และกลุ่มทนายความ จนผู้ชมสงสัยว่าเธอมีบทบาทเกี่ยวข้องกับฝ่ายใด กรรชัยชี้แจงภายหลังว่าไม่ได้รู้จักนุชเป็นการส่วนตัว ขณะที่นุชออกมาขอโทษที่เข้าไปอยู่ในวงสัมภาษณ์โดยไม่ได้รับเชิญ บุ๋ม ปนัดดา เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของทีมงานที่เกี่ยวข้องกับนุช ทำให้ทั้งสองชื่อถูกกล่าวถึงในประเด็นเดียวกัน
ภาพทั้งหมดจาก: อี้ แทนคุณ
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