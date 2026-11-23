ไทยยังลุ้นเข้ารอบ 8 ทีม แม้แพ้ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายหาดเอเชียนคัพ 2026
เศรษฐกรชัย ชื่นตา หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย ออกมาเปิดใจหลังเกมที่ทัพช้างศึกพ่ายทีมชาติญี่ปุ่น 3-5 ในศึก AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สาม
โค้ชเอกยอมรับว่าทีมชาติญี่ปุ่นมีความแข็งแกร่งจากประสบการณ์ในเวทีชิงแชมป์โลกหลายสมัย ทว่าลูกทีมของตนก็สู้ได้อย่างเต็มที่ตามแท็กติกที่วางไว้ พร้อมยืนยันความเชื่อมั่นว่าไทยยังมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุด
“เกมนี้เราวางแท็กติกมารับมือญี่ปุ่นได้ดี นักเตะของเราทุกคนสู้กันอย่างเต็มที่ แต่ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่มีประสบการณ์สูง ผ่านการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลกมาแล้วหลายสมัย ทำให้พวกเขาเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไป อย่างไรก็ตาม เรายังมีโอกาสเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุด 2 ทีม ผมยังเชื่อมั่นว่าเรามีโอกาสที่จะได้ไปต่อ” กุนซือทีมชาติไทยกล่าว
นอกเหนือจากเกมในสนาม สิ่งที่ทำให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพทรายบินช้างศึกซาบซึ้งใจมากที่สุดคือภาพของแฟนบอลชาวไทยจำนวนมหาศาลที่เดินทางมารอให้กำลังใจจนแน่นสนาม ทำให้ตนกับลูกทีมถึงกับเกือบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่
“ผมทราบว่าแฟนบอลที่เดินทางมาชมเกมที่บ้านน้ำเค็ม บีช อารีน่า พยายามหาตั๋วเข้าสนามกันอย่างมาก เราไม่คิดว่าจะมีแฟนบอลมาเยอะจนล้นขนาดนี้ ตอนที่เรานั่งรถเดินทางเข้าสนาม มองเห็นแฟนบอลยืนต่อแถวกันยาวมาก พวกเราที่อยู่บนรถถึงกับน้ำตาคลอ เพราะได้เห็นถึงความศรัทธาที่ทุกคนมีต่อทีมชาติไทย”
โค้ชเอกเล่าต่อว่าตนพยายามกระตุ้นนักเตะทุกคนให้สู้เพื่อแฟนบอลที่ยอมยืนตากแดดรอรับ รวมถึงแฟนบอลทางบ้านทั่วประเทศที่ติดตามการถ่ายทอดสด พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนจากหัวใจที่เสียสละเวลาส่วนตัวกับเวลาของครอบครัวเดินทางมาเชียร์ถึงหาดบ้านน้ำเค็ม
“ผมยังเชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยจะได้เป็นหนึ่งใน 8 ทีมสุดท้าย อยากขอกำลังใจจากแฟนบอลทุกคนอีกครั้งในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายนนี้ หากเราได้ลงเล่นในช่วงบ่าย ก็อยากให้ทุกคนมาเต็มสนามอีกครั้ง เพราะเสียงเชียร์ของทุกคนคือพลังสำคัญที่จะทำให้นักเตะของเราสู้ต่อไปอย่างเต็มที่” โค้ชเอกทิ้งท้าย
รายงานการแข่งขันของเอเอฟซีระบุว่า ไทยออกนำก่อนตั้งแต่นาทีที่ 4 จากจังหวะที่ มาซายูกิ โยชิดะ ยิงวอลเลย์ครั้งแรกหลังรับลูกทุ่มไกลของ สุริยา บริเดช แต่ญี่ปุ่นตีเสมอได้ในอีก 1 นาทีถัดมาจากลูกจักรยานอากาศของ ทากาอากิ โอบะ
ไทยตามตีเสมอเป็น 2-2 ในนาทีที่ 24 จากลูกจุดโทษของ รัตนพงษ์ นาดี ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่โอบะ กัปตันทีมญี่ปุ่น ถูกไล่ออกจากสนาม ก่อนที่ญี่ปุ่นจะไล่ทำเพิ่มในช่วงท้าย และรัตนพงษ์มาทำประตูที่สามให้ไทยในวินาทีสุดท้าย
ก่อนหน้านี้ ไทยเปิดหัวนัดแรกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ด้วยการไล่ตีเสมอถึงสองครั้งก่อนเอาชนะอิรัก 5-4 ที่บ้านน้ำเค็ม บีช อารีน่า นัดนั้นรัตนพงษ์ นาดี ทำคนเดียว 3 ประตู และผู้รักษาประตูไทยยังยิงเพิ่มจากลูกเตะจากประตูในช่วงท้ายเกมด้วย
นัดที่สองเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ไทยเสมอบาห์เรน 3-3 หลังจบช่วงต่อเวลาพิเศษ ก่อนแพ้ดวลจุดโทษ 5-7 เกมนั้นสุริยา บริเดช ผู้รักษาประตู ทำประตูตั้งแต่นาทีที่ 6 ด้วยการยิงจากแดนตัวเอง ส่วนรัตนพงษ์ทำเพิ่มอีก 2 ประตู ผลเสมอแล้วแพ้จุดโทษทำให้ไทยไม่ได้คะแนนจากนัดนี้ ขณะที่บาห์เรนได้ไป 1 คะแนน
ด้านสถานการณ์ในกลุ่มเอ ญี่ปุ่นจบอันดับ 1 ด้วยคะแนนเต็ม และการันตีเข้ารอบ 8 ทีมตั้งแต่นัดที่สอง ส่วนบาห์เรนเก็บได้ 4 คะแนน เข้ารอบต่อไปแล้วเช่นกัน หลังเอาชนะอิรัก 1-0 ในอีกนัดของวันเดียวกัน ขณะที่ไทยจบอันดับ 3 ด้วย 3 คะแนน และต้องรอผลจากกลุ่มอื่น
สำหรับฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026 ด้วยโควตาทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุด 2 จาก 3 กลุ่ม โดยรอบต่อไปจะแข่งขันในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ณ สนามฟุตบอลชายหาด บ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา แฟนบอลเข้าชมที่สนามได้ฟรี หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions Now
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อันดับโลก ทีมชาติไทย ฟีฟ่าแรงกิ้ง พ.ย. 69 ดีสุดรอบ 20 ปี หลังซิวคิงส์คัพ
- ยอดเงินรางวัล ทีมชาติไทย คว้ารองแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 รับจุกมาก
- ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม
อ้างอิงจาก: AFC