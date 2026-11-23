ลุ้นวันนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษา ไอซ์ รักชนก คดี 112 หากจำคุก ไม่ได้ประกัน หลุด สส.
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตกเป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00 น.
ศาลชั้นต้นเคยพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด และลงโทษตามมาตรา 112 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด รวม 2 กระทง จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมจำคุก 6 ปี ไม่รอลงอาญา
หลังอ่านคำพิพากษาชั้นต้น ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทำการหรือร่วมกิจกรรมในลักษณะเดียวกับที่ถูกฟ้อง
คดีนี้เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.683/2565 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.3739/2566 โจทก์คือพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 ยื่นฟ้องจากการทวีตและรีทวีตข้อความบนทวิตเตอร์เมื่อปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่เจ้าตัวจะได้รับเลือกเป็น ส.ส.
รักชนกโพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่หมายนัดตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน และยืนยันว่าจะไปฟังคำพิพากษาตามนัด ระบุว่า “ไปตามนัด ไม่เลื่อนค่ะ”
เช้าวันนัด มี ส.ส. พรรคประชาชนหลายคนทยอยโพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจ
นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เขียนบทความชื่อ “ไอซ์ ที่ผมรู้จัก” เล่าว่ารู้จักกันครั้งแรกเมื่อปี 2565 ก่อนที่รักชนกจะลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ กทม. และต่อมาขึ้นเป็นประธานคณะกรรมาธิการชุดที่เขาเคยไปบรรยาย โดยปิดท้ายว่า “ไม่ว่าผลคำพิพากษาจะออกมาเป็นอย่างไร เชื่อว่าหลายคนจะเป็นกำลังใจให้ไอซ์”
นายรอมฎอน ปันจอร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โพสต์ว่าการทำงานการเมืองของเธอ “แน่วแน่มุ่งมั่นประหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงาน” ส่วนนายอานันท์ อมรินทร์ ส.ส.อุดรธานี โพสต์บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ พร้อมข้อความส่งกำลังใจ
จุดที่ต้องจับตาไม่ได้มีเพียงผลคำพิพากษา แต่อยู่ที่คำสั่งเรื่องการปล่อยชั่วคราวที่จะตามมา หากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำคุกโดยไม่รอลงอาญา จำเลยต้องยื่นขอประกันตัวเพื่อสู้คดีต่อในชั้นฎีกา
หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว จะถูกคุมขังตามหมายของศาลทันที ทำให้เข้าร่วมประชุมสภาไม่ได้ ส่วนสมาชิกภาพ ส.ส. จะสิ้นสุดหรือไม่ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาประกอบลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ไม่ได้สิ้นสุดโดยอัตโนมัติทันทีที่ศาลตัดสิน
ปัจจุบันรักชนกนั่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นชุดที่ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ หากถูกคุมขัง จะกระทบการทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการชุดนี้ด้วย
ผลคำพิพากษาที่เป็นไปได้มี 3 ทาง
- ยกฟ้อง จำเลยพ้นจากโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และทำหน้าที่ ส.ส. ได้ตามปกติ ส่วนอัยการโจทก์ยังมีสิทธิยื่นฎีกา
- พิพากษายืน โทษจำคุก 6 ปี ไม่รอลงอาญายังคงเดิม ประเด็นถัดไปคือคำสั่งปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา
- พิพากษาแก้ ศาลอาจลดโทษ หรือแก้คำวินิจฉัยเรื่องความผิดบางส่วน ผลจึงขึ้นอยู่กับรายละเอียดในคำพิพากษา
นัดฟังคำพิพากษาครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 ธันวาคม 2569 หากถูกคุมขัง จะเข้าร่วมการอภิปรายไม่ได้
คำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ยังไม่ถือเป็นที่สุด คู่ความยังมีสิทธิยื่นฎีกาต่อไปตามกระบวนการ
The Thaiger จะรายงานผลคำพิพากษาเพิ่มเติมเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น
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อ้างอิงจาก: มติชนออนไลน์ , โพสต์ทูเดย์ , THE STANDARD