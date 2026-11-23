จำได้ไหม? ดารารุ่นใหญ่ ผันตัวขายไก่ยาง ไม่อายถูกมองตกอับ ขอสู้ชีวิตต่อไป
ชีวิตปัจจุบัน ‘นก จันทนา ศิริผล’ นักแสดงรุ่นใหญ่ วัย 76 ปี ผันตัวเปิดร้านส้มตำไก่ย่างที่เชียงใหม่ ไม่แคร์ถูกมองเป็นดาราตกอับ ยันเดินหน้าสู้ชีวิตต่อไป
ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้ นก จันทนา ศิริผล นักแสดงรุ่นใหญ่วัย 76 ปี ที่แฟนละครยังคงคิดถึงและจดจำได้ดี ล่าสุดหันมาเป็นแม่ค้าเปิดร้านขายส้มตำและไก่ย่างอยู่ที่เทวา มหาราช บริเวณใกล้แยกหลุยส์ จ.เชียงใหม่
ก่อนหน้านี้ แม่นกเคยลงคลิปผ่าน TikTok ของร้าน เทวา มหาราช (เชียงใหม่) พร้อมอธิบายหลังหลายคนมองว่าตนเองเป็น “ดาราตกอับ” หลังเคยได้รับรางวัลการันตีฝีมือการแสดงมาแล้ว เจ้าตัวเผยว่าได้ยินแล้วรู้สึกขำ พร้อมขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมและส่งกำลังใจให้
แม่นกยืนยันว่าไม่เป็นไรและยังคงเดินหน้าสู้ชีวิตในแบบของตัวเอง เพราะเชื่อในคำว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ทุกคนต้องสู้ และต้องสู้ถึงจะชนะ
หลังคลิปเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหากมีโอกาสเดินทางไปเชียงใหม่จะแวะไปอุดหนุนร้านส้มตำไก่ย่างของแม่นก
สำหรับ นก จันทนา ศิริผล ชื่อเดิม สิรยา สิริธัญผล เป็นนักแสดงอาวุโสชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2493 ที่ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนโพธารามวิทยา ด้านชีวิตครอบครัวมีลูกชาย 1 คน คือ “โอม ภุชงค์ สิริธัญผล” หรือ “โอม มหารวย”
เส้นทางในวงการบันเทิงเริ่มต้นขึ้นจากการชักชวนของอาจารย์สุพรรณ บูรณะพิมพ์ และครูเล็ก ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ ต่อมาเธอเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังจากการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เรื่อง “ขบวนการคนใช้” พร้อมคว้ารางวัลตุ๊กตาทองในปี พ.ศ. 2523
หลังจากนั้น จันทนามีผลงานการแสดงทั้งละครและภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ถือเป็นนักแสดงอาวุโสที่สามารถเล่นละครได้ทุกบทบาท ไม่ว่าจะเป็นบทคนรับใช้หรือบทบาทอื่น ๆ
สำหรับรางวัลการันตีฝีมือที่ นก จันทนา ศิริผล เคยได้รับประกอบไปด้วย
- ปี 2523 : รางวัลผู้แสดงที่ให้ความสดชื่นครื้นเครงยอดนิยมฝ่ายหญิง (ละคร คุณผู้หญิง) จากรางวัลทีวีตุ๊กตาทองมหาชน
- รางวัลโทรทัศน์ทองคำ : สาขาผู้แสดงที่ให้ความสดชื่นครื้นเครงยอดนิยมฝ่ายหญิง
- ปี 2535 : รางวัลผู้แสดงตลกหญิง (ภาพยนตร์ สุสานผีปอบ) จากรางวัลพระสุรัสวดีพิเศษ
- ปี 2536 : รางวัลผู้แสดงประกอบตลกหญิง (ละคร นางทาส) จากรางวัลเมขลาพิเศษ
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