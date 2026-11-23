รู้ตัวแล้ว ผู้กำกับละครดัง สั่งการ อุ้มแม่ค้าดอกไม้กับลูกสาว เรียกค่าไถ่ 5 แสน
ออกหมายจับ ผู้กำกับละครดัง ผู้สั่งการ คดีแก๊งอ้างเป็นตำรวจอุ้มแม่ค้าดอกไม้กับลูกสาว เรียกเงิน 5 แสน
คืบหน้าเช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ว่า ศาลอนุมัติหมายจับนายภูมิพัฒน์ อายุ 35 ปี มีรายงานว่าเป็นผู้กำกับละครและเป็นผู้สั่งการ รวมถึงนายธนารักษ์ อายุ 37 ปี และนายอนุชา อายุ 41 ปี ซึ่งถูกระบุว่าเป็นคนขับรถที่ใช้ก่อเหตุ ขณะเดียวกันมีรายงานว่าผู้กำกับละครคนดังกล่าวเตรียมเข้ามอบตัว แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเดินทางมาพบตำรวจแล้ว
จากคำให้การที่ น.ส.ชารีฟะห์ อายุ 27 ปี ให้ไว้กับตำรวจ เหตุเริ่มเมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน ขณะที่เธอขายดอกไม้อยู่ใกล้สถานบันเทิงย่านอาร์ซีเอกับลูกสาววัย 5 ขวบ มีรถตู้โตโยต้า อัลพาร์ด สีดำ ขับมาจอด ก่อนกลุ่มชายจะพาทั้งคู่ขึ้นรถ
ระหว่างทาง ชายกลุ่มนั้นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี หรือ “ตำรวจ ดส.” และอ้างว่าแม่ค้าดอกไม้มีหมายจับในคดีค้ามนุษย์ จากนั้นพาเธอไปเจรจาที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ก่อนเรียกเงิน 500,000 บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัว เธอให้การว่ามีชายที่คนในกลุ่มเรียกว่า “ท่าน” โทรศัพท์สั่งการอยู่ด้วย
เมื่อเธอบอกว่าไม่มีเงิน กลุ่มชายจึงพาแม่ลูกไปยังพื้นที่คลองสี่ จังหวัดปทุมธานี และให้ติดต่อสามีหาเงินมาแลกตัว ต่อมาสามีนำเงินสด 35,000 บาท พร้อมสร้อยคอ จี้ และสร้อยข้อมือทองคำไปมอบให้ ทั้งสองจึงได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 15 พฤศจิกายน
ผู้เสียหายยังให้การว่า ก่อนปล่อยตัว กลุ่มชายบังคับให้เธอเซ็นสัญญาเงินกู้และพูดข่มขู่โดยอ้างว่ามีเส้นสายช่วยจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ ข้อความเกี่ยวกับหมายจับคดีค้ามนุษย์และอิทธิพลเหล่านี้เป็น **คำกล่าวอ้างของกลุ่มผู้ก่อเหตุ** ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ตำรวจรับรอง
คืนวันที่ 16 พฤศจิกายน ผู้เสียหายเล่าว่ากลุ่มเดิมกลับมาที่บ้านย่านเสรีไทย เพื่อให้เธอทำสัญญาเกี่ยวกับเงินอีก 300,000 บาท เมื่อเธอไม่ยอมและเกิดความพยายามพาตัวแม่ลูกไปอีก ครอบครัวจึงโทรแจ้งสายด่วน 191 รถยนต์ที่มากับกลุ่มดังกล่าวขับออกไป ส่วนชายอีกคนที่มาด้วยรถจักรยานยนต์เกิดเหตุชุลมุนกับฝ่ายครอบครัวผู้เสียหาย
ชายคนนั้นถูกแทงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ทราบชื่อว่านายชูเกียรติ อายุ 33 ปี ผู้เสียหายระบุว่าเขาเป็นคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ ดส. เหตุเสียชีวิตเป็นอีกส่วนที่ตำรวจต้องสอบสวนรายละเอียดและความรับผิดของผู้เกี่ยวข้อง ต่อมาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่ สน.มักกะสัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
วานนี้ ชุดสืบสวนติดตามจับผู้ต้องสงสัยในกลุ่มนี้ได้แล้ว และกำลังขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องรายอื่น ขณะที่ตำรวจยืนยันว่า กลุ่มที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ดส. ไม่ใช่ตำรวจในสังกัด
สำหรับชนวนเหตุ มีรายงานว่าตำรวจกำลังตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งเรื่องเงิน แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ยืนยันได้ว่าเป็นมูลเหตุของการพาตัวแม่ลูกไป การออกหมายจับเป็นขั้นตอนนำผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ทั้งสามคนยังถือเป็นผู้ต้องหา และต้องเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อกล่าวหา