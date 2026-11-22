เปิดคำสารภาพชายวัย 47 ลวงสาวเมียนมา ฆ่าบีบคอหมกป่าบุรีรัมย์ ชาวบ้านฮือสาปแช่ง
ตำรวจจับกุม นายทินภัทร อายุ 47 ปี ผู้ต้องหาฆาตกรรม น.ส.คำกิต อายุ 19 ปี หญิงสาวชาวเมียนมาที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อหางานทำ ก่อนถูกพบเป็นศพในพงหญ้าริมถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าและนำศพไปทิ้ง โดยคำให้การช่วงแรกระบุว่าตั้งใจล่อลวงหญิงสาวมาล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่เห็นประกาศหางานออนไลน์ แต่ล่าสุดกลับปฏิเสธเจตนาล่วงละเมิดระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 พล.ต.ต.เอนก ศรีกิจรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา หลังชาวบ้านพบศพหญิงสาวถักผมเปียถูกทิ้งไว้ในพงหญ้าริมถนนสาย 24 โชคชัย–เดชอุดม ก่อนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
สภาพศพมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกาย และมีถุงพลาสติกคลุมบริเวณศีรษะกับปลายเท้า ตรวจสอบภายหลังทราบว่าเป็น น.ส.คำกิต หญิงสาวสัญชาติเมียนมา ซึ่งเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อหางานทำ ก่อนถูกหลอกให้เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์
แนวทางการสืบสวนพบว่า น.ส.คำกิต เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านจังหวัดเชียงรายด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว ก่อนเดินทางถึงกรุงเทพมหานครในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 โดยเดินทางมาเพียงลำพัง เนื่องจากได้รับการติดต่อจากชายที่อ้างตัวเป็นนายหน้าจัดหางานและเสนอว่าจะพาไปทำงานแม่บ้าน
หลังเดินทางมาถึงประเทศไทย หญิงสาวติดต่อกับนายทินภัทร ก่อนนัดพบกันที่จังหวัดปทุมธานีในช่วงเช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน ผู้ต้องหาขับรถกระบะสีดำไปรับและพาเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ โดยอ้างว่ามีงานรออยู่
ระหว่างเดินทาง น.ส.คำกิต ได้ส่งพิกัดตำแหน่งร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในอำเภอนางรองให้แฟนหนุ่ม ซึ่งต่อมากลายเป็นเบาะแสสำคัญที่ช่วยให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและเชื่อมโยงไปถึงผู้ต้องหา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบรถกระบะสีดำของนายทินภัทรขับผ่านสี่แยกหัวถนนในเวลา 15.39 น. ก่อนเลี้ยวเข้าสู่เส้นทางหนองโบสถ์–หนองน้ำขุ่น มุ่งหน้าไปยังบ้านเช่าในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
เวลา 16.33 น. กล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะเข้ามาจอดที่บ้านเช่า ก่อนขับออกไปในเวลา 17.58 น. และปรากฏภาพอีกครั้งเวลา 18.29 น. ขณะรถขับผ่านแยกหนองโบสถ์เข้าสู่ถนนสาย 24 ซึ่งอยู่ห่างจากจุดพบศพประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพมหานคร
จากหลักฐานที่รวบรวมได้ ตำรวจขอศาลจังหวัดนางรองออกหมายจับนายทินภัทรในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางศพ ก่อนติดตามจับกุมได้ที่แคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พร้อมตรวจยึดรถกระบะสีดำที่เชื่อว่าใช้ขนย้ายศพ
ขณะตำรวจแสดงหมายจับต่อหน้าภรรยา ผู้ต้องหามีอาการเข่าทรุดลงกับพื้น โดยเจ้าหน้าที่พบร่องรอยคล้ายเล็บข่วนและรอยกัดบริเวณแขน ก่อนให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่า น.ส.คำกิต ภายในบ้านเช่าที่จังหวัดบุรีรัมย์
คำรับสารภาพช่วงแรกระบุว่า นายทินภัทรมีความตั้งใจจะล่อลวงหญิงสาวมาล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่เห็นประกาศหางานในประเทศไทย เมื่อพาไปถึงบ้านเช่าซึ่งไม่มีภรรยาอยู่ด้วย จึงพยายามมีเพศสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต แต่ถูกปฏิเสธและต่อสู้ขัดขืน จึงใช้มือบีบคอจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุ ผู้ต้องหานำถุงพลาสติกมาคลุมศีรษะและปลายเท้าของผู้เสียชีวิต ก่อนนำร่างขึ้นรถกระบะไปทิ้งไว้บริเวณริมถนนสาย 24 ห่างจากบ้านเช่าประมาณ 30–40 กิโลเมตร แล้วขับรถหลบหนีไปจังหวัดนครปฐม
อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าวันที่ 22 พฤศจิกายน มีรายงานว่า ระหว่างถูกควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ นายทินภัทรกลับให้การว่า ไม่มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียชีวิต แต่ไม่พอใจที่หญิงสาวพยายามส่งตำแหน่งที่อยู่และแอบถ่ายภาพตนส่งให้ญาติ ประกอบกับกลัวว่าภรรยาจะทราบเรื่อง จึงใช้มือบีบคอผู้เสียชีวิตซ้ำหลายครั้ง โดยอ้างว่าไม่มีงานให้หญิงสาวทำจริง
คำให้การเกี่ยวกับแรงจูงใจทั้งสองช่วงจึงมีรายละเอียดไม่ตรงกัน ขณะที่ประเด็นการพยายามล่วงละเมิดทางเพศยังต้องอาศัยผลสอบสวนและพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ มีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมารอดูเหตุการณ์และตะโกนต่อว่าผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ต้องวางกำลังควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันการรุมทำร้าย ขณะที่นายทินภัทรยกมือไหว้ขอโทษญาติผู้เสียชีวิตและประชาชนที่ติดตามข่าว
ด้านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเบื้องต้น มีรายงานว่า นายทินภัทรเคยประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร และมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีชิงทรัพย์และคดีข่มขืนมาก่อน แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดและผลคดีเก่าต่อสาธารณะ
พล.ต.ต.เอนก ฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการหางานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยควรตรวจสอบตัวตนผู้ติดต่อและรายละเอียดงานให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปพบ โดยเฉพาะกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวเป็นนายหน้าจัดหางาน
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายทินภัทรฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และซ่อนเร้นอำพรางศพ พร้อมสอบปากคำผู้ต้องหา ภรรยา และพยานแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมหลักฐานประกอบสำนวนคดีก่อนส่งตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดนางรอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปิดฉากตลกดัง คุก 10 ปี คดีข่มขืนแฟนคลับ เหยื่ออื้อ 4 ราย
- นรกบนดิน! พ่อเลี้ยง 61 ขืนใจเด็ก 10 ขวบ ปฏิเสธทุกข้อหา อ้างรักเหมือนลูกแท้ ๆ
- ครูสอนพิเศษ อนาจารเด็ก นร. 19 ครั้ง ศาลให้รอลงอาญา อ้างผิดครั้งแรก
แหล่งข้อมูลอ้างอิง