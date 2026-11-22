เปิดชุด “น้องแอบิเกล” SIRIVANNAVARI สั่งตัดพิเศษ ปักชื่อบนปกเสื้อ ควงแม่ชมพู่รับรางวัล
เผยเบื้องหลังชุดน้องเกล แอบิเกล จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI ตัดเย็บพิเศษจากคอลเลกชัน Autumn-Winter 2026/27 พร้อมปักชื่อ ABIGAIL บนคอเสื้อ ด้านแม่ชมพู่สวมชุดเข้าคู่กันในงาน Harper’s BAZAAR Women of the Year 2026
ชุดของน้องแอบิเกลเป็นผลงานออกแบบและตัดเย็บเฉพาะบุคคล หรือ Custom-Made จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI โดยนำรูปแบบเสื้อผ้าจากคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2026/27 ภายใต้ชื่อ Echoes of Altitude มาปรับให้เหมาะกับเด็ก ในสไตล์ Sporty Couture ที่ผสมความคล่องตัวของชุดกีฬาเข้ากับความประณีตของแฟชั่นชั้นสูง
ชุดของน้องเกลเป็นเดรสผ้าไนลอนสีเทาฟ้า ออกแบบให้กระโปรงมีรูปทรงพองคล้ายบอลลูน เพิ่มเชือกรูดบริเวณชายกระโปรงและหมวกฮู้ด ส่วนรายละเอียดพิเศษคือ การปักชื่อ ABIGAIL ไว้บริเวณคอเสื้อ ทำให้ชุดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ขณะที่ชมพู่ อารยา สวมชุดสั่งตัดจากคอลเลกชันเดียวกัน เป็นเดรสผ้าไนลอนสีเทาฟ้าเฉดเดียวกับลูกสาว แต่เพิ่มความแตกต่างด้วยชายผ้ายาวพลิ้ว สวมคู่กับกางเกงผ้าวูลขาตรงสีดำ ทำให้ทั้งสองคนมีลุคที่เข้ากันโดยไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อผ้ารูปแบบเดียวกันทั้งหมด
หลังจบงาน แบรนด์ SIRIVANNAVARI และสื่อแฟชั่นได้เผยภาพเบื้องหลังการสร้างสรรค์ชุด ทั้งภาพสเก็ตช์ต้นแบบของชุดแม่ลูกและรายละเอียดขั้นตอนการปักชื่อ ABIGAIL บนตัวเสื้อ โดยชมพู่ยังนำภาพสเก็ตช์ไปแชร์ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัว @chomismaterialgirl ให้แฟนคลับได้ชมด้วย
สำหรับคอลเลกชัน Echoes of Altitude เป็นผลงานภายใต้การออกแบบของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI โดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจากการเดินทางผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติและภูเขา นำมาถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าที่ผสมผสานแฟชั่นกับการใช้งานจริง
จุดเด่นของคอลเลกชันอยู่ที่เสื้อผ้าทรงพอง การใช้ผ้าไนลอน และรายละเอียดที่ดัดแปลงจากอุปกรณ์ปีนเขา เช่น เชือกรูดและตะขอเกี่ยว รวมถึงงานปักฝีมือช่างจาก SIRIVANNAVARI Atelier & Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านงานฝีมือของแบรนด์
ส่วนรางวัล Harper’s BAZAAR Women of the Year 2026 สาขา Phenomenon ที่น้องเกลได้รับ เป็นรางวัลที่ยกย่องบุคคลผู้สร้างปรากฏการณ์และได้รับความสนใจจากสังคม โดยนิตยสาร Harper’s BAZAAR Thailand กล่าวถึงบทบาทของน้องเกลในโลกโซเชียลมีเดีย การร่วมงานแฟชั่นกับคุณแม่ และผลงานเพลงแรกในชื่อ ABIGAiL กับซิงเกิล “กุ๊กกู๋ (Kook Kooo!)” ซึ่งเปิดตัวในช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่ผ่านมา
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