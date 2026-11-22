เคว้งคานาริตะ! นักเรียนไทยกว่า 100 ชีวิตปูถุงนอนรอเครื่อง แอร์เอเชีย เอ็กซ์ แจงจ่ายเครดิต 5 พัน
ย้อนเหตุการณ์คณะนักเรียนและครูไทยกว่า 100 คน ไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ญี่ปุ่น แต่เจอปัญหาเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับ ผู้ดูแลเผยต้องนอนพื้นสนามบินนาริตะ หลังเที่ยวบิน XJ607 ขัดข้อง ขณะที่ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ชี้แจงสาเหตุพร้อมมาตรการชดเชย ล่าสุดคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้ว
จากเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น คณะนักเรียนไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พร้อมครูผู้ดูแล รวมกว่า 100 คน กลับต้องใช้เวลาช่วงกลางคืนนอนบนพื้นสนามบินนาริตะ หลังเที่ยวบินกลับประเทศไทยเกิดปัญหาทางเทคนิคจนไม่สามารถออกเดินทางได้ตามกำหนด ขณะที่อุณหภูมิภายนอกอาคารลดลงเหลือประมาณ 4 องศาเซลเซียส
เหตุเกิดคืนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เมื่อเที่ยวบิน XJ607 ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เส้นทางนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ไปยังสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเวลา 19.45 น. ไม่สามารถให้บริการตามกำหนดเดิม ส่งผลให้ผู้โดยสารกว่า 300 คนได้รับผลกระทบตามข้อมูลของผู้ประสบเหตุ โดยหลายคนต้องค้างคืนภายในอาคารผู้โดยสาร เนื่องจากไม่มีที่พักรองรับ
ต่อมาวันที่ 22 พฤศจิกายน มีรายงานว่าคณะนักเรียนและครูเดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยแล้ว เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. หลังเผชิญปัญหาการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ
เรื่องราวเริ่มได้รับความสนใจเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Surapont Toomnark ซึ่งเป็นผู้ดูแลคณะนักเรียน เผยแพร่ภาพและข้อความเล่าประสบการณ์การเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games 2026 ที่เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 พฤศจิกายน โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และครูผู้ดูแลรวมกว่า 100 คน เดินทางในฐานะตัวแทนประเทศไทย
ผู้ดูแลคณะระบุว่า ปัญหาเริ่มตั้งแต่การเดินทางขาไป ซึ่งคณะมีกำหนดขึ้นเที่ยวบิน XJ602 จากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินนาริตะ เวลา 01.40 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน
คณะเดินทางมาถึงสนามบินตั้งแต่เวลา 21.30 น. เพื่อเตรียมเช็กอินและเดินทางตามกำหนด แต่เมื่อถึงเวลาประมาณ 23.00 น. การเช็กอินกลับถูกยุติลง ก่อนมีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน ทำให้นักเรียนและครูไม่สามารถเดินทางไปญี่ปุ่นตามแผนได้
ผู้ดูแลคณะเล่าว่า ขณะนั้นไม่มีเที่ยวบินทดแทนให้เดินทางต่อได้ทันที จึงต้องเจรจากับสายการบินเรื่องที่พักและการดูแลผู้โดยสารอยู่เป็นเวลานาน ก่อนจะได้รับการจัดหาที่พัก และเดินทางไปญี่ปุ่นได้ในวันถัดมา
หลังเข้าร่วมการแข่งขันเสร็จสิ้น คณะเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบิน XJ607 วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 19.45 น. โดยเช็กอินและเดินทางไปถึงประตูขึ้นเครื่องตั้งแต่เวลาประมาณ 19.05 น.
แต่เมื่อถึงเวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่ประกาศว่าเครื่องบินเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคและอยู่ระหว่างซ่อมบำรุง จากนั้นมีการแจ้งความคืบหน้าในลักษณะเดิมทุกครึ่งชั่วโมง ทำให้ผู้โดยสารต้องนั่งรอภายในสนามบินต่อไป
กระทั่งใกล้เวลา 24.00 น. จึงมีประกาศยกเลิกเที่ยวบินตามกำหนดเดิม โดยผู้โดยสารต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเดินทางกลับประเทศไทย
Surapont Toomnark เล่าว่า หลังประกาศยกเลิกเที่ยวบิน สถานการณ์เริ่มมีปัญหามากขึ้น โดยกล่าวหาว่ามีการปิดไฟบริเวณประตูขึ้นเครื่องเพื่อให้ผู้โดยสารออกจากพื้นที่ และพยายามให้คณะออกไปรอด้านนอกอาคารในช่วงเวลาประมาณ 01.00 ถึง 02.00 น. ซึ่งอุณหภูมิภายนอกลดลงเหลือราว 4 องศาเซลเซียส
อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิ 4 องศาที่ผู้โพสต์กล่าวถึงเป็นอุณหภูมิภายนอกอาคาร ไม่ใช่อุณหภูมิที่วัดได้ภายในพื้นที่ที่ผู้โดยสารนอนพัก
ผู้ดูแลคณะระบุว่า สายการบินไม่สามารถจัดหาที่พักให้ผู้โดยสารได้ในคืนนั้น โดยมีการแจกถุงนอนเพื่อให้พักบนพื้นสนามบิน พร้อมแจ้งว่าสามารถหาโรงแรมด้วยตัวเองและนำค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500 ถึง 3,500 บาทมาเบิกภายหลังได้ แต่ไม่มีรถรับส่งหรือค่าเดินทางไปโรงแรมให้ตามข้อร้องเรียน
ทำให้ผู้โดยสารที่ไม่สามารถหาที่พักหรือสำรองค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองต้องนอนค้างภายในสนามบิน โดยผู้โพสต์ระบุว่าในกลุ่มผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบมีเด็กเล็กหลายสิบคน และเด็กทารกอย่างน้อย 3 คน
ภาพที่เผยแพร่แสดงให้เห็นผู้โดยสารจำนวนหนึ่งใช้ถุงนอนปูนอนเรียงกันบนพื้นอาคารผู้โดยสาร ท่ามกลางกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ ระหว่างรอความคืบหน้าเรื่องเที่ยวบินทดแทน
ผู้ดูแลคณะทิ้งท้ายข้อความเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนว่า ขณะนั้นกำลังเช็กอินสำหรับเที่ยวบินเวลา 15.00 น. แต่ยังไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาในการเดินทางอีกหรือไม่
ภายหลังเรื่องราวได้รับความสนใจ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ออกแถลงการณ์วันที่ 21 พฤศจิกายน ยืนยันว่าเที่ยวบิน XJ607 วันที่ 20 พฤศจิกายน เกิดความล่าช้า เนื่องจากตรวจพบปัญหาทางเทคนิค ซึ่งจำเป็นต้องซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย
สายการบินชี้แจงว่า ได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้โดยสาร พร้อมพยายามประสานหาโรงแรมที่พัก แต่เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ห้องพักเต็มและไม่สามารถจัดหาที่พักทดแทนได้
สำหรับการชดเชย สายการบินประกาศมอบวงเงินเครดิตรวม 5,000 บาทต่อผู้โดยสาร แบ่งเป็นเครดิตชดเชยความล่าช้า 2,000 บาท และเครดิตชดเชยค่าที่พักค้างคืน 3,000 บาท โดยระบุว่าจะโอนวงเงินเข้าบัญชีเครดิตของผู้โดยสารโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ วงเงินเครดิต 5,000 บาทเป็นมาตรการที่สายการบินประกาศภายหลังเกิดเหตุ ไม่ใช่การจ่ายเงินสดให้ผู้โดยสารทันที และเป็นคนละประเด็นกับข้อร้องเรียนของผู้ดูแลคณะเกี่ยวกับการจัดหาที่พักและรถรับส่งระหว่างติดค้างในสนามบิน
สายการบินยังเสนอทางเลือกให้ผู้โดยสารเปลี่ยนวันเดินทางโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เก็บมูลค่าการจองเป็นเครดิต หรือขอคืนค่าบัตรโดยสารตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้
ต่อมาในวันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย สายการบินออกประกาศเพิ่มเติมว่า ได้จัดหาเครื่องบินลำอื่นมารองรับผู้โดยสารของเที่ยวบิน XJ607 ที่ได้รับผลกระทบจากวันที่ 20 พฤศจิกายน พร้อมแจ้งกำหนดการเดินทางใหม่
อย่างไรก็ตาม การจัดการเที่ยวบินยังส่งผลต่อแผนการเดินทางในวันถัดมา โดยเที่ยวบิน XJ607 ตามตารางปกติของวันที่ 21 พฤศจิกายน ต้องเลื่อนไปให้บริการในวันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น
วันที่ 22 พฤศจิกายน เว็บไซต์กระปุกดอทคอมรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ดูแลคณะว่า ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน นักเรียนและครูต้องเปลี่ยนประตูขึ้นเครื่องถึง 2 ครั้ง และผ่านขั้นตอนยกเลิกบัตรโดยสารกับออกบัตรโดยสารใหม่ ทำให้ต้องรอเข้าคิวเป็นเวลานาน ก่อนสามารถเดินทางออกจากญี่ปุ่นได้ในช่วงกลางคืน
ล่าสุด Surapont Toomnark ยืนยันกับสื่อว่า คณะนักเรียนและครูทั้งหมดเดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยแล้ว เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน สิ้นสุดการติดค้างจากปัญหาเที่ยวบินขากลับ
แม้คณะนักเรียนจะกลับถึงไทยแล้ว แต่ยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้โดยสารระหว่างเกิดเหตุ โดยเฉพาะการจัดหาที่พักค้างคืน การเดินทางไปโรงแรม และการช่วยเหลือเด็กเล็กหรือผู้โดยสารที่ไม่สามารถสำรองค่าใช้จ่ายเองได้
ขณะที่คำชี้แจงของสายการบินยืนยันสาเหตุทางเทคนิคและมาตรการชดเชย แต่ยังไม่มีคำอธิบายเฉพาะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการปิดไฟบริเวณประตูขึ้นเครื่อง การพยายามให้ผู้โดยสารออกไปรอด้านนอก และการแจกถุงนอนตามที่ผู้ดูแลคณะเล่าไว้
กรณีนี้จึงมีสองประเด็นที่ต้องพิจารณาแยกกัน ได้แก่ การหยุดให้บริการเครื่องบินที่มีปัญหาทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และความเพียงพอของการดูแลผู้โดยสารหลังไม่สามารถเดินทางตามกำหนด ซึ่งยังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
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