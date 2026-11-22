กทม. ขอให้งดลอยกระทงขนมปังในสวนสาธารณะ เตือนน้ำเน่า ปลาตาย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร ก่อนถึงวันลอยกระทงในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน โดยเตือนว่ากระทงขนมปังและกระทงอาหารปลาอาจกลายเป็นสาเหตุของปัญหาคุณภาพน้ำ หากมีปริมาณมากเกินกว่าที่สัตว์น้ำจะกินหมด
กทม. อธิบายว่า กระทงที่ทำจากอาหารมีโอกาสเปื่อยยุ่ยและจมลงสู่ก้นสระ ทำให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บได้ยาก หากเศษอาหารสะสมอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมากจะเกิดการย่อยสลาย ซึ่งใช้ออกซิเจนในน้ำ ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่สัตว์น้ำต้องใช้หายใจลดลง และอาจทำให้ปลาตายได้
ปัญหานี้ยิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายในสระน้ำสวนสาธารณะ เพราะเป็นแหล่งน้ำระบบปิดที่มีการไหลเวียนและถ่ายเทน้ำจำกัด เมื่อมีเศษอาหารตกค้างจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการเน่าเสียมากกว่าแหล่งน้ำที่มีการไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครเคยประสบปัญหาลักษณะนี้มาแล้ว โดยเฉพาะที่สวนสันติภาพ เขตราชเทวี ในเทศกาลลอยกระทงปี 2566 ซึ่งมีกระทงขนมปังจำนวนมากถูกลอยลงในสระ ก่อนเปื่อยยุ่ยและจมลงใต้น้ำ จนส่งผลให้น้ำเน่าเสียและสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เคยเปิดเผยว่า เหตุที่สวนสันติภาพทำให้ต้องใช้เวลาฟื้นฟูบ่อน้ำนานถึง 4 เดือน จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ กทม. รณรงค์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกระทงขนมปังและอาหารปลาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเทศกาลลอยกระทงปี 2569 กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดสวนสาธารณะ 35 แห่ง ในพื้นที่ 22 เขต ให้ประชาชนร่วมลอยกระทงวันที่ 24 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลาเปิดสวนตามปกติจนถึงเที่ยงคืน
กทม. แนะนำให้เลือกกระทงขนาดเล็กที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย ใบตอง และดอกไม้สด ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บหลังจบกิจกรรมได้ง่ายกว่า พร้อมขอให้งดใช้กระทงโฟม และร่วมลดปริมาณขยะด้วยแนวทาง 1 ครอบครัว 1 กระทง
ประชาชนที่ไม่ต้องการสร้างขยะในแหล่งน้ำยังสามารถร่วมลอยกระทงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Greener Bangkok ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลา 05.00 ถึง 24.00 น.
ทั้งนี้ การขอความร่วมมือครั้งนี้มุ่งให้งดใช้กระทงขนมปังและกระทงอาหารปลาในสระน้ำสวนสาธารณะ ไม่ได้หมายความว่า กทม. งดจัดกิจกรรมลอยกระทงหรือห้ามประชาชนลอยกระทงทุกประเภท โดยยังเปิดพื้นที่ให้ร่วมสืบสานประเพณีตามกำหนด พร้อมรณรงค์ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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