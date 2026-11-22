ย้อนฟังคลิป กัน จอมพลัง เคยบอกได้เงิน 9.2 แสน ช่วยเกตี ล่าสุดแจงยอด 1.9 แสน
เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยคลิปเก่า กัน จอมพลัง เคยประกาศระดมเงินช่วยสองแม่ลูกถูกสาดน้ำกรดได้ 922,501 บาท เทียบกับคำชี้แจงล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ที่ระบุว่ามีเงินโอนสมทบประมาณ 190,000 บาท ทำให้เกิดคำถามถึงความแตกต่างของยอดเงินทั้งสองครั้ง
คลิปเก่าที่ถูกนำกลับมาเผยแพร่เป็นการพูดถึงการช่วยเหลือ เกตี และน้องกอหญ้า สองแม่ลูกชาวเมียนมาที่ถูกสาดน้ำกรดจนได้รับบาดเจ็บ โดยกัน จอมพลัง เคยระบุว่าแพทย์ประเมินค่ารักษาพยาบาลไว้ประมาณ 2 ล้านบาท
เนื่องจากผู้ป่วยมีข้อจำกัดในการเปิดบัญชีรับเงินด้วยตนเอง จึงนำเรื่องไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อน พวกกัน จอมพลัง รวมถึงผู้สนับสนุน ก่อนประกาศว่าสามารถรวบรวมเงินได้ทั้งหมด 922,501 บาท เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
คลิปที่มีรายงานว่าเผยแพร่เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ถูกนำกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังกัน จอมพลัง ไลฟ์สดผ่านเพจ กัน จอมพลัง ช่วยสู้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีกองกลางของกลุ่มเพื่อนที่ใช้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
ระหว่างการไลฟ์ กัน จอมพลัง นำรายการเดินบัญชีธนาคาร หรือ Statement พร้อมบิลค่ารักษาพยาบาลและหลักฐานการโอนเงินมาแสดง โดยระบุว่า ก่อนเริ่มช่วยเหลือสองแม่ลูก บัญชีกองกลางมีเงินสะสมอยู่แล้วประมาณ 390,000 บาท
ต่อมามีสมาชิกโอนเงินสมทบเพิ่มเติมในช่วงที่ช่วยเหลือเกตีและน้องกอหญ้าอีกประมาณ 190,000 กว่าบาท แต่เงินในบัญชีไม่ได้มีไว้ช่วยเหลือสองแม่ลูกเพียงกรณีเดียว เพราะเป็นกองกลางที่ใช้ทำภารกิจช่วยเหลือประชาชนหลายประเภท
สำหรับค่ารักษาพยาบาล กัน จอมพลัง ระบุว่าสามารถรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายได้แล้วประมาณ 377,000 บาท ซึ่งสูงกว่ายอดเงินที่สมาชิกโอนสมทบในช่วงช่วยเหลือสองแม่ลูก จึงใช้เงินกองกลางที่สะสมไว้เดิมและเงินช่วยเหลือส่วนอื่นมาสนับสนุนเพิ่มเติม
คำชี้แจงเรื่องยอด 190,000 กว่าบาท ทำให้เกิดคำถามถึงตัวเลข 922,501 บาทที่เคยประกาศไว้เมื่อปี 2567 ว่าทั้งสองยอดมีวิธีนับอย่างไร และเงินจำนวนใดเป็นยอดระดมทุนเพื่อสองแม่ลูกโดยเฉพาะ
ด้านเพจซ้อเปาตั้งคำถามถึงความแตกต่างของตัวเลข พร้อมนำข้อความจากคลิปเก่ามาเปรียบเทียบกับคำชี้แจงล่าสุด โดยตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดตัวเลขที่เปิดเผยจึงไม่ตรงกัน
อย่างไรก็ตาม ยอด 922,501 บาทที่ประกาศในคลิปเก่า ยอดสมทบประมาณ 190,000 บาทที่ชี้แจงล่าสุด และยอดค่ารักษา 377,000 บาท เป็นตัวเลขที่ถูกกล่าวถึงคนละบริบท จึงยังไม่สามารถสรุปได้จากตัวเลขเพียงอย่างเดียวว่ามีเงินสูญหายหรือถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ก่อนหน้านี้ เกตีเปิดเผยว่าเพิ่งทราบเรื่องยอดเงินช่วยเหลือกว่า 9 แสนบาทจากข่าวที่ปรากฏ และยืนยันว่าไม่เคยได้รับเงินจำนวนนี้โดยตรง ขณะที่กัน จอมพลัง ชี้แจงว่าการช่วยเหลือครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่การมอบเงินทั้งหมดให้ผู้ป่วยเป็นเงินสด
สำหรับบัญชีกองกลางที่ถูกตั้งคำถาม กัน จอมพลัง ยืนยันว่าเป็นบัญชีที่กลุ่มเพื่อนใช้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาก่อนการจัดตั้งมูลนิธิ และยุติการใช้งานตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568 พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มที่มีข้อสงสัยเข้าตรวจสอบรายการเดินบัญชีได้
ขณะเดียวกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI อยู่ระหว่างตรวจสอบการดำเนินงานและเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ โดยการตรวจสอบยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ยังไม่มีข้อสรุปว่าบุคคลใดกระทำผิดกฎหมาย
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