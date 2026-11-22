อึ้งทั้งเวที! กัมพูชาใส่ชุดไทยขึ้นเวที Miss Universe 2026 ห่มสไบสีทองเป๊ะ
จับตาชุดประจำชาติกัมพูชา มิสยูนิเวิร์ส 2026 ที่เปอร์โตริโก หลังปรากฏภาพชุดห่มสไบเฉียง นุ่งผ้าสีทอง คล้ายเครื่องแต่งกายไทย ย้อนข้อพิพาทกองประกวดเคยใช้ภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่ 5 นำเสนอวัฒนธรรมเขมร
ธัน รัตนา (Than Rthna) ตัวแทนประเทศกัมพูชาในการประกวด Miss Universe 2026 ครั้งที่ 75 ปรากฏตัวบนเวทีรอบชุดประจำชาติที่เปอร์โตริโก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน ตามเวลาประเทศไทย โดยสวมชุดสไบสีทองที่มีลักษณะคล้ายเครื่องแต่งกายไทย
ภาพจากการถ่ายทอดสดของ PlayTime Entertainment แสดงชื่อผู้ประกวดว่า THAN RTHNA พร้อมระบุประเทศ Cambodia ขณะเดินออกมาบนเวทีในชุดห่มสไบเฉียงเปิดไหล่ข้างหนึ่ง นุ่งผ้าสีทอง คาดเข็มขัด พร้อมสวมเครื่องประดับศีรษะและกำไลทอง โดยมีชายผ้าทอดยาวจากด้านหลัง
เครื่องแต่งกายมีองค์ประกอบบางส่วนคล้ายชุดไทยจักรี โดยเฉพาะการห่มสไบเฉียงและการใช้เครื่องประดับทอง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากกองประกวดเกี่ยวกับชื่อชุดอย่างเป็นทางการหรือแนวคิดของผู้ออกแบบ
การปรากฏตัวครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประเด็นเครื่องแต่งกายของกัมพูชา หลังเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา กองประกวด Miss Universe Cambodia 2026 เคยเกิดข้อพิพาทกับประเทศไทย จากการนำภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของสตรีชาวกำแพงเพชร สมัยรัชกาลที่ 5 ไปใช้ประกอบการนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายกัมพูชา
เหตุเกิดระหว่างการแข่งขันรอบ Preliminary วันที่ 18 กันยายน 2569 เมื่อผู้จัดฉายวิดีโอเกี่ยวกับการแต่งกายที่เรียกว่า สไบเขมร (Sbai Khmer) โดยมีภาพถ่ายโบราณหลายภาพปรากฏบนจอขนาดใหญ่
ต่อมา Thai PBS Verify ตรวจสอบพบว่า ภาพหนึ่งเป็นภาพฟิล์มกระจกของสตรีชาวกำแพงเพชร ซึ่งถ่ายเมื่อปี 2449 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเก็บรักษาอยู่ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
วันที่ 21 กันยายน กระทรวงวัฒนธรรมไทยแถลงคัดค้านการนำภาพไปใช้ โดยระบุว่าอาจทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของเครื่องแต่งกาย พร้อมเรียกร้องให้กองประกวดกัมพูชาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน กองประกวด Miss Universe Cambodia 2026 ออกแถลงการณ์ยอมรับว่าการนำภาพบางส่วนไปใช้เกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาไม่รอบคอบ พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาสร้างความเข้าใจผิด และจะปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบข้อมูลในอนาคต
สำหรับชุดที่ธัน รัตนา สวมขึ้นเวที Miss Universe 2026 ล่าสุด แม้จะมีลักษณะคล้ายชุดไทย แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าผู้ประกวดหรือกองประกวดกัมพูชาอ้างว่าเครื่องแต่งกายดังกล่าวเป็นต้นกำเนิดของชุดไทย หรือใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนเช่นเดียวกับกรณีเมื่อเดือนกันยายน
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