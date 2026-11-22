ปังระดับโลก! “ชุดไทย” ผงาดขึ้นแสตมป์สหประชาชาติแล้ว ลุ้นยูเนสโกเคาะมรดกวัฒนธรรมฯ 2-3 ธ.ค. นี้
ข่าวดีของวงการวัฒนธรรมไทย! องค์การยูเนสโก (UNESCO) เผยแพร่รายชื่อ ชุดไทย (Chud Thai) บนเว็บไซต์ทางการ ในฐานะรายการที่ประเทศไทยเสนอเข้ารับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี 2569 โดยคาดว่าจะทราบผลระหว่างวันที่ 2 ถึง 3 ธันวาคมนี้ ขณะเดียวกัน สหประชาชาติได้ออกแสตมป์ชุดประจำชาติที่มีภาพชุดไทยอย่างเป็นทางการแล้ว
จากการตรวจสอบเว็บไซต์ยูเนสโก พบชื่อประเทศไทยอยู่ในรายการหมายเลข 7.b.27 ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Chud Thai: knowledge, craftsmanship and practices of the Thai national costume หรือ “ชุดไทย: ความรู้ งานช่างฝีมือ และแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติ” หมายเลขเอกสาร 02321
ภายในเว็บไซต์มีรายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอชื่อ ทั้งแบบเสนอขึ้นทะเบียน หนังสือแสดงความยินยอมจากชุมชน เอกสารทะเบียนมรดกวัฒนธรรม ภาพถ่าย และภาพยนตร์นำเสนอชุดไทยความยาว 10 นาที
การเผยแพร่รายชื่อครั้งนี้ยืนยันว่าชุดไทยอยู่ในกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนของยูเนสโก แต่ยังไม่ใช่การประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ประเทศไทยเตรียมติดตามผลการพิจารณาชุดไทยในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สมัยที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2569 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาเรื่องชุดไทยในวันที่ 2 ธันวาคม และอาจทราบผลในช่วงวันที่ 2 ถึง 3 ธันวาคม
หากได้รับความเห็นชอบ ชุดไทยจะถูกบันทึกในบัญชีรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยการขึ้นทะเบียนมุ่งให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ด้านการแต่งกาย ภูมิปัญญาผ้าทอ งานช่างฝีมือ และการสืบทอดวัฒนธรรม ไม่ใช่การขึ้นทะเบียนเสื้อผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นมรดกโลกประเภทโบราณสถาน
นอกจากความคืบหน้าจากยูเนสโกแล้ว วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานไปรษณีย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Postal Administration หรือ UNPA) ได้ออกตราไปรษณียากรชุด National Costumes หรือชุดประจำชาติ ซึ่งมีภาพเครื่องแต่งกายจาก 9 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย
แสตมป์ที่นำเสนอเครื่องแต่งกายของไทยใช้ภาพ “ชุดไทยศิวาลัย” สำหรับสุภาพสตรี และ “เสื้อพระราชทานแขนยาวคาดเอว” สำหรับสุภาพบุรุษ โดยเป็นแสตมป์มูลค่า 1.20 ฟรังก์สวิส ในชุดที่ออกจำหน่ายผ่านสำนักงานไปรษณีย์แห่งสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การออกแสตมป์ครั้งนี้เป็นการคัดเลือกเครื่องแต่งกายไทยไปเผยแพร่ในชุดแสตมป์ทางการของสหประชาชาติแล้ว โดยเกิดขึ้นก่อนการตัดสินขึ้นทะเบียนของยูเนสโก ซึ่งเป็นคนละกระบวนการกัน
สำหรับชุดไทยพระราชนิยม มีทั้งหมด 8 แบบ ได้แก่ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรี ชุดไทยศิวาลัย และชุดไทยจักรพรรดิ โดยมีที่มาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยในอดีต เพื่อนำมาฟื้นฟูและพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานในยุคปัจจุบัน
กระทรวงวัฒนธรรมยังเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งชุดไทยในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 เพื่อแสดงการสนับสนุนการเสนอขึ้นทะเบียน และร่วมติดตามผลการพิจารณาจากยูเนสโก
ทั้งนี้ การที่ยูเนสโกเผยแพร่ชื่อชุดไทยในเอกสารพิจารณา และการออกแสตมป์ของสหประชาชาติ เป็นความคืบหน้าที่ตรวจสอบได้แล้ว ส่วนการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติยังต้องรอมติอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการยูเนสโกในการประชุมเดือนธันวาคม
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