ไอซ์ รักชนก 23 พ.ย. นี้ ลุ้นคำพิพากษา ม.112 เสี่ยงพ้น สส. ย้อนคดี สส. ถูกขัง 2 วัน ก่อนหลุดเก้าอี้
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน มีกำหนดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีมาตรา 112 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00 น. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก หลังศาลชั้นต้นเคยพิพากษาจำคุก 6 ปี ไม่รอลงอาญา โดยประเด็นที่ต้องติดตามนอกจากผลคำพิพากษา คือการขอประกันตัว เนื่องจากหากถูกจำคุกและถูกคุมขังตามหมายศาล อาจส่งผลให้สมาชิกภาพ สส. สิ้นสุด แม้คดียังไม่ถึงที่สุด
คดีของรักชนกเกิดจากการโพสต์และเผยแพร่ข้อความผ่านทวิตเตอร์ หรือ X ในปัจจุบัน เมื่อปี 2564 ก่อนถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 2 กระทง กระทงละ 3 ปี รวม 6 ปี ไม่รอลงอาญา ก่อนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ด้วยหลักทรัพย์ประกัน 500,000 บาท ทำให้รักชนกสามารถปฏิบัติหน้าที่ สส. ต่อไปได้
สำหรับการพิจารณาวันที่ 23 พฤศจิกายน หากศาลอุทธรณ์ยังพิพากษาลงโทษจำคุก และรักชนกไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจนถูกคุมขังตามหมายศาล ก็อาจเข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (6) ซึ่งกำหนดไว้สำหรับบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
ขณะที่มาตรา 101 (6) กำหนดให้สมาชิกภาพ สส. สิ้นสุดเมื่อมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 โดยบทบัญญัติทั้งสองมาตราไม่ได้กำหนดว่าคำพิพากษาจำคุกต้องถึงที่สุดก่อนเสมอไป
ย้อนคดี กปปส. ถูกขัง 2 คืน ก่อนศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด
ตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นจริงคือคดีของอดีตแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. เมื่อปี 2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกแกนนำ กปปส. หลายคน จากคดีการชุมนุมทางการเมือง โดยมีผู้ดำรงตำแหน่ง สส. อยู่ในขณะนั้น 5 คน ได้แก่ ชุมพล จุลใส พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อิสสระ สมชัย ถาวร เสนเนียม และณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
หลังคำพิพากษา ทั้งห้าไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทันที โดยศาลอาญาส่งคำร้องขอประกันตัวให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา ทำให้ต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครระหว่างรอคำสั่ง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ศาลอุทธรณ์ยังไม่มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว ทั้งห้าจึงต้องอยู่ในเรือนจำต่ออีกคืน
กระทั่งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยกำหนดหลักประกันคนละ 800,000 บาท พร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
แม้ได้รับการประกันตัวหลังถูกคุมขังประมาณ 2 คืน แต่ปัญหาเรื่องสมาชิกภาพ สส. ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากมีการเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการถูกจำคุกและคุมขังตามหมายศาลเข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
สำหรับคดีนี้ยังมีข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่ง คือศาลอาญาพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของชุมพล อิสสระ และณัฏฐพล เป็นเวลา 5 ปี จึงมีทั้งประเด็นการถูกคุมขังและการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ต่อมาวันที่ 7 เมษายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ระหว่างรอคำวินิจฉัย
อย่างไรก็ตาม ณัฏฐพลได้ยื่นลาออกจากตำแหน่ง สส. ในเดือนพฤษภาคม 2564 ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในเดือนธันวาคม จึงเป็นกรณีที่ต้องแยกจากผู้ถูกร้องคนอื่นซึ่งยังมีสถานะ สส. ระหว่างการพิจารณา
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 22/2564 โดยเห็นว่าการต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังตามหมายศาล แม้เป็นช่วงเวลาระหว่างรอการพิจารณาประกันตัวและคดียังไม่ถึงที่สุด ก็สามารถเข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญได้
ศาลวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ สส. ของชุมพล พุทธิพงษ์ อิสสระ และถาวร สิ้นสุดลง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ คือวันที่ 7 เมษายน 2564 ส่วนณัฏฐพลได้ลาออกไปก่อนหน้านั้นแล้ว
แม้สมาชิกภาพจะสิ้นสุดนับจากวันที่ 7 เมษายน แต่ศาลกำหนดให้วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันอ่านคำวินิจฉัย เป็นวันที่ตำแหน่ง สส. ว่างลงสำหรับการจัดหาบุคคลเข้ามาทำหน้าที่แทน
คำวินิจฉัยนี้จึงเป็นตัวอย่างว่า การได้รับประกันตัวออกจากเรือนจำในภายหลัง ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผลต่อสมาชิกภาพ สส. หากก่อนหน้านั้นได้เกิดเหตุที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแล้ว
สำหรับกรณีของรักชนก หากศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง หรือมีคำพิพากษาที่ยังไม่ถึงที่สุดและอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีการคุมขังตามหมายศาล ก็จะไม่เกิดเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพจากการถูกคุมขังตามมาตรา 98 (6) ในครั้งนั้น
แต่หากศาลอุทธรณ์ยังลงโทษจำคุกและไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจนถูกคุมขังตามหมายศาล ก็อาจเกิดเหตุให้ต้องพิจารณาสมาชิกภาพ สส. ตามมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) โดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดก่อน
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญมาตรา 101 (13) ยังบัญญัติเรื่องสมาชิกภาพสิ้นสุดจากการต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับความผิดบางประเภท จึงเป็นเงื่อนไขอีกกรณีหนึ่งที่ต้องแยกจากเรื่องการถูกคุมขังระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา
หากเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพ สส. ก็อาจเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 82 เพื่อวินิจฉัยให้ชัดเจนว่ามีเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือไม่
ส่วนกรณีที่ตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อว่างลง รัฐธรรมนูญมาตรา 105 (2) กำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศเลื่อนผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปของพรรคเดียวกันขึ้นมาแทน โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ไม่ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อม
อย่างไรก็ตาม หากไม่มีผู้มีชื่อเหลืออยู่ในบัญชีรายชื่อที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนได้ สภาผู้แทนราษฎรก็จะประกอบด้วยสมาชิกบัญชีรายชื่อเท่าที่เหลืออยู่
ทั้งนี้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ศาลอุทธรณ์ยังไม่มีคำพิพากษาในคดีของรักชนก และยังไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับการประกันตัวหลังการอ่านคำพิพากษา จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสมาชิกภาพ สส. จะได้รับผลกระทบหรือไม่ โดยต้องรอผลคำพิพากษาและคำสั่งศาลในวันที่ 23 พฤศจิกายนเป็นสำคัญ
FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinorkอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
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