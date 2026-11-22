เกตี คือใคร ย้อนเหตุถูกสาดน้ำกรดพร้อมลูกวัย 2 เดือน ก่อนปมเงินช่วยเหลือ 9.2 แสน
รู้จัก เกตี หญิงชาวมอญที่ถูกอดีตภรรยาของคนรักสาดน้ำกรดพร้อมลูกสาวในปี 2566 ก่อนกัน จอมพลัง เข้าช่วยเหลือ และหมอปลารับน้องกอหญ้าไปดูแล ล่าสุดกลับเป็นข่าวอีกครั้ง หลังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ 922,501 บาท
เกตีเป็นหญิงชาวมอญจากประเทศเมียนมา เคยเดินทางเข้ามาทำงานในโรงงานที่ประเทศไทย ก่อนรู้จักกับชายชาวมอญชื่อ ตีฮะ เมื่อปี 2565 และเริ่มใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเธอเล่าว่าในช่วงแรกไม่ทราบว่าฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้ว
ต่อมาเกตีตั้งครรภ์ แต่มีปัญหาขัดแย้งกับหญิงชื่อ ซอน ซึ่งเกตีระบุว่าเป็นอดีตภรรยาของตีฮะ และเคยติดต่อมาต่อว่าเธอหลายครั้ง ทำให้พยายามออกห่างจากความสัมพันธ์ ก่อนกลับไปอยู่กับฝ่ายชายอีกครั้ง
เกตีให้กำเนิดลูกสาวชื่อ น้องกอหญ้า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนย้ายไปพักอาศัยในเมืองพญาตองซู ประเทศเมียนมา ใกล้ชายแดนด่านเจดีย์สามองค์
กระทั่งวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 18.00 น. ขณะที่เกตีกำลังอาบน้ำให้ลูกสาววัยประมาณ 2 เดือน ภายในบ้านเช่าที่เมืองพญาตองซู มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาจากด้านหลังและใช้น้ำกรดสาดใส่ศีรษะของเธอ
เกตีเล่าว่าพยายามปกป้องลูกสาวไม่ให้สัมผัสน้ำกรด แต่หญิงผู้ก่อเหตุกลับนำน้ำกรดที่เหลือสาดใส่เด็กด้วย ทำให้ทั้งสองได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้ที่เกตีระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุคือซอน อดีตภรรยาของตีฮะ ซึ่งเป็นหญิงชาวเมียนมา หลังเกิดเหตุมีการแจ้งความและประสานเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหา
เกตีได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ใบหน้า ใบหู คอ และแขน ทำให้เกิดแผลเป็นและพังผืดจนเคลื่อนไหวร่างกายบางส่วนได้ลำบาก ส่วนน้องกอหญ้าได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและดวงตาอย่างรุนแรง ต้องเจาะคอเพื่อช่วยหายใจและเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
หลังเกิดเหตุ สองแม่ลูกถูกส่งตัวจากสถานพยาบาลในเมียนมามารักษาต่อที่ประเทศไทย ผ่านโรงพยาบาลสังขละบุรีและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทาง
การรักษาต้องใช้เวลานานหลายเดือน ขณะที่เกตีประสบปัญหาทางการเงิน และไม่สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ
วันที่ 28 เมษายน 2567 เกตี ซึ่งขณะนั้นมีอายุ 27 ปี เดินทางพร้อมลูกสาววัย 8 เดือน มาขอความช่วยเหลือจาก กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล รวมถึงความช่วยเหลือในการติดตามคดี
ต่อมาวันที่ 29 เมษายน เกตีได้ออกรายการโหนกระแส เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และปัญหาการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ เนื่องจากการสาดน้ำกรดเกิดในประเทศเมียนมา ไม่ใช่ประเทศไทย
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีชี้แจงในเวลานั้นว่า มีการรับเรื่องร้องทุกข์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่คดีมีข้อจำกัดเรื่องเขตอำนาจตามกฎหมาย เพราะเหตุเกิดและสิ้นสุดลงนอกราชอาณาจักรไทย
ระหว่างนั้น กัน จอมพลัง และกลุ่มผู้สนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือสองแม่ลูก ทั้งการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ การรักษาพยาบาล และการหาสถานที่พักฟื้น
วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 กันเดินทางไปที่อำเภอสังขละบุรี เพื่อรับเกตีและน้องกอหญ้าไปพักรักษาตัวที่บ้านของ หมอปลา หรือ จีรพันธ์ เพชรขาว จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการเตรียมห้องสำหรับดูแลผู้ป่วยไว้ให้
ต่อมา หมอปลาและน้ำฟ้า ภรรยา ตัดสินใจรับน้องกอหญ้าไปอยู่ในความดูแล และเรียกเด็กหญิงว่าเป็นลูกบุญธรรม เนื่องจากต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งการให้อาหารทางสาย การดูแลทางเดินหายใจ และการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
เดือนมีนาคม 2568 น้ำฟ้าเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ Today Show ว่า น้องกอหญ้าต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้ว 11 ครั้ง พร้อมยืนยันว่าเธอกับหมอปลาออกค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาด้วยเงินส่วนตัว และไม่ได้เปิดรับบริจาค
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของเกตีและน้องกอหญ้ากลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2569 เมื่อมีการย้อนคลิปของกัน จอมพลัง ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ซึ่งระบุว่าแพทย์ประเมินค่ารักษาสองแม่ลูกไว้ประมาณ 2 ล้านบาท และกลุ่มเพื่อนกับผู้สนับสนุนรวบรวมเงินได้ 922,501 บาท
เกตีให้สัมภาษณ์ว่าเพิ่งทราบยอดเงินนี้ โดยที่ผ่านมาเธอรับรู้ว่าได้รับความช่วยเหลือประมาณ 180,000 บาท แบ่งเป็นเงินสปอนเซอร์ 100,000 บาท ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลรวมประมาณ 50,000 บาท และเงินอีก 30,000 บาทตอนย้ายออกจากบ้านหมอปลา
เธอไม่ทราบว่าเงินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยอด 922,501 บาทหรือไม่ เพราะค่ารักษาบางรายการมีผู้ประสานจ่ายให้โรงพยาบาลโดยตรง และเธอไม่ได้เป็นผู้จัดการบัญชีเงินช่วยเหลือด้วยตัวเอง
ด้านกัน จอมพลัง ไลฟ์ชี้แจงเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ว่า บัญชีที่ใช้รับเงินเป็นบัญชีกองกลางของกลุ่มเพื่อนซึ่งมีเงินสะสมเดิมประมาณ 390,000 บาท ก่อนมีเงินโอนเข้ามาในช่วงช่วยเหลือเกตีและลูกประมาณ 190,000 กว่าบาท
กันระบุว่ายอดเงินกว่า 9 แสนบาทที่เคยพูดถึง รวมเงินสะสมและเงินสนับสนุนภารกิจอื่นของกลุ่มด้วย พร้อมนำสลิปโอนเงินและเอกสารค่าใช้จ่ายมาแสดง โดยอ้างว่ารวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการรักษาสองแม่ลูกได้แล้วประมาณ 377,000 บาท และยังอยู่ระหว่างค้นหาเอกสารเพิ่มเติม
ส่วนเกตียืนยันว่าต้องการให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด แต่ยังไม่ตัดสินว่าใครผิดหรือถูก เพราะข้อมูลที่ตัวเองรับรู้ยังไม่ครบทุกด้าน
ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบอย่างอิสระและยืนยันได้ว่าเงินช่วยเหลือถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยประเด็นที่ต้องตรวจสอบต่อคือยอดเงินที่ผู้สนับสนุนตั้งใจมอบให้สองแม่ลูก รายการค่าใช้จ่ายที่จ่ายผ่านบุคคลอื่น และการใช้เงินกองกลางในแต่ละภารกิจ
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