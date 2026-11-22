หนังคนละม้วน! “เกตี” อึ้งเพิ่งรู้ยอดบริจาค 9.2 แสน เผยได้แค่ 1.8 แสน “กัน จอมพลัง” ไลฟ์โต้กางบิลค่ารักษา 3.77 แสน
เกตี หญิงผู้เสียหายจากเหตุถูกสาดน้ำกรดพร้อมลูกสาว เปิดใจหลังเพิ่งทราบว่ามีการประกาศยอดเงินช่วยเหลือตนและน้องกอหญ้าสูงถึง 922,501 บาท เมื่อปี 2567 โดยยืนยันว่าไม่เคยได้รับเงินก้อนนี้โดยตรง และไม่รู้ว่าเงินทั้งหมดถูกนำไปใช้อย่างไร ขณะที่ กัน จอมพลัง ออกมาชี้แจงว่ายอดเงินกว่า 9 แสนบาทที่เคยประกาศ รวมเงินสะสมเดิมและเงินสนับสนุนภารกิจช่วยเหลืออื่นของกลุ่มด้วย
เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของเกตี โดยเธอเล่าว่าตลอดช่วงเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือ มีเงินที่ตนรับรู้ประมาณ 180,000 บาท แบ่งเป็นเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ 100,000 บาท และความช่วยเหลืออีกประมาณ 80,000 บาท
สำหรับเงิน 80,000 บาท ประกอบด้วยค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลครั้งละประมาณ 5,000 บาท รวมราว 10 ครั้ง และเงินอีก 30,000 บาทที่ได้รับตอนย้ายออกจากบ้านหมอปลา
ข้อมูลจากรายการ Phutta Talk ที่เฟซบุ๊ก เพจ อรรถรส นำมาเผยแพร่เพิ่มเติม ระบุว่าเกตีได้รับความช่วยเหลือจากฝั่งทีมงานกัน จอมพลัง รวมประมาณ 80,000 บาท ส่วนเงินสนับสนุนอีก 100,000 บาทมาจากสปอนเซอร์ M-150
อย่างไรก็ตาม เกตียอมรับว่าไม่รู้ว่าเงินที่ได้รับทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของยอด 922,501 บาทหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ดูแลบัญชีรับเงินบริจาคด้วยตัวเอง
เมื่อมีค่ารักษาพยาบาล เธอจะติดต่อขอเบิกเงินผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ประสานงานช่วยเหลือ บางครั้งมีการโอนเงินไปยังโรงพยาบาลโดยตรง จึงไม่ทราบว่ามีการจ่ายค่ารักษาไปทั้งหมดเท่าไร และเงินแต่ละส่วนมาจากบัญชีใด
ส่วนเงินที่ใช้ดูแลน้องกอหญ้า เกตีระบุว่าเข้าใจมาตลอดว่าเป็นเงินส่วนตัวของน้ำฟ้า ภรรยาหมอปลา แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีเงินจากการบริจาคของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่
เกตียืนยันว่าอยากให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจ โดยยังไม่ขอตัดสินว่าใครผิดหรือถูก เพราะข้อมูลที่ตัวเองรับรู้ยังมีเพียงด้านเดียว
สำหรับที่มาของเงิน 922,501 บาท เพจอรรถรสย้อนคลิปของกัน จอมพลัง ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 โดยกันเคยระบุว่าแพทย์ประเมินค่ารักษาของสองแม่ลูกไว้ประมาณ 2 ล้านบาท ก่อนรวบรวมเงินจากกลุ่มเพื่อนและสปอนเซอร์ได้ทั้งหมด 922,501 บาท พร้อมระบุว่าหากน้องกอหญ้าสามารถเข้าเรียนได้ เพื่อน ๆ จะช่วยสนับสนุนการศึกษาจนเรียนจบ
ขณะเดียวกัน มีการเปิดเผยรายการโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มจากบุคคลมีชื่อเสียง ได้แก่ หนุ่ม กรรชัย 100,000 บาท โดยมีการระบุวัตถุประสงค์ว่าช่วยเกตีและลูก บุ้ง ใบหยก 200,000 บาท วู้ดดี้ วุฒิธร 2 ครั้ง จำนวน 100,000 บาท และ 500,000 บาท รวม 600,000 บาท รวมถึงปอนด์ ออนนิวส์ อีก 3,000 บาท และผู้สนับสนุนรายอื่น
แต่รายการโอนเงินเหล่านี้ยังไม่สามารถนำมาสรุปว่าเป็นเงินบริจาคเพื่อเกตีและน้องกอหญ้าทั้งหมด เพราะผู้โอนแต่ละคนอาจมีวัตถุประสงค์และช่วงเวลาโอนเงินแตกต่างกัน
ล่าสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 กัน จอมพลัง ไลฟ์สดผ่านเพจ กันจอมพลัง ช่วยสู้ เพื่อชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีกองกลาง พร้อมนำรายการเดินบัญชี สลิปโอนเงิน และเอกสารค่าใช้จ่ายมาแสดง
กันอธิบายว่าบัญชีที่ถูกตั้งคำถามเป็นบัญชีกลุ่มเพื่อนซึ่งใช้ช่วยเหลือสังคมมาประมาณ 4 ปี ไม่ได้เปิดบัญชีขึ้นมาเพื่อรับเงินช่วยเหลือเกตีและน้องกอหญ้าโดยเฉพาะ
ที่ผ่านมา เงินในบัญชีถูกนำไปใช้หลายภารกิจ ทั้งซื้อและซ่อมบำรุงรถพยาบาล ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สนับสนุนโรงเรียนที่ประสบภัย และช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุถูกสาดน้ำกรดรายอื่น
สำหรับช่วงที่เริ่มช่วยเหลือเกตีและลูก กันระบุว่าบัญชีกลุ่มมีเงินสะสมเดิมอยู่แล้วประมาณ 390,000 บาท ก่อนมีผู้โอนเงินสมทบเข้ามาในช่วงที่ช่วยเหลือสองแม่ลูกอีกประมาณ 190,000 กว่าบาท
ส่วนยอดประมาณ 900,000 บาทที่เคยพูดไว้ กันชี้แจงว่าเป็นยอดรวมที่มีทั้งเงินสะสมเก่าและเงินที่สมาชิกโอนมาสนับสนุนภารกิจอื่น ไม่ใช่เงินบริจาคใหม่สำหรับเกตีและน้องกอหญ้าทั้งหมด
กันยังระบุว่าเงิน 500,000 บาทของวู้ดดี้ เป็นเงินที่โอนเข้ามาในช่วงภารกิจช่วยเหลือน้ำท่วม จึงไม่ควรนำยอดนี้ไปรวมเป็นเงินที่บริจาคเพื่อสองแม่ลูกโดยอัตโนมัติ
ส่วนข้อสงสัยว่าได้นำเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลจริงหรือไม่ กันนำสลิปและใบเสร็จมาแสดง โดยอ้างว่าช่วงแรกมีการประสานงานกับน้ำฟ้าและหมอปลา เพื่อให้ส่งรายการค่าใช้จ่ายมาเบิกจากกลุ่ม
รายการที่นำมาแสดงมีทั้งค่าที่พัก ค่ามัดจำห้อง ค่ายา ค่าผ่าตัดประมาณ 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นอีกหลายรายการ โดยกันระบุว่าขณะนี้รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ประมาณ 377,000 บาท และยังอยู่ระหว่างค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือเป็นเงินสด อาหาร และสิ่งของจำเป็นในบางโอกาส ซึ่งไม่ได้รวมเป็นรายการค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม เพจอรรถรสยังย้อนคำสัมภาษณ์ของน้ำฟ้าผ่านรายการ Today Show ซึ่งเคยระบุว่าตั้งแต่รับน้องกอหญ้ามาดูแลและเข้ารับการผ่าตัด 11 ครั้ง เธอกับหมอปลาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากที่อื่นและไม่ได้เปิดรับบริจาค
ข้อมูลจากคำชี้แจงของทั้งสองฝ่ายจึงยังมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบร่วมกัน โดยเฉพาะว่าใครเป็นผู้จ่ายเงินค่ารักษาแต่ละรายการ เงินที่มีการโอนผ่านน้ำฟ้ามาจากแหล่งใด และยอด 377,000 บาทที่กันนำมาแสดงครอบคลุมค่าใช้จ่ายช่วงเวลาใดบ้าง
ระหว่างไลฟ์ กันยังกล่าวขอโทษสมาชิกในกลุ่มกว่า 100 คนที่ได้รับผลกระทบจากข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชี พร้อมเสนอให้ผู้บริจาคที่ไม่สบายใจติดต่อขอตรวจสอบรายการเดินบัญชีได้โดยตรง โดยระบุว่ากำลังพยายามติดต่อบุ้ง ใบหยก เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลด้วย
กันยังตั้งข้อสังเกตว่ามีบุคคลบางกลุ่มต้องการให้เกิดผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีกับตน แต่ไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันข้อสงสัยนี้ในข้อมูลที่เผยแพร่
พร้อมกล่าวขอบคุณหมอปลาและน้ำฟ้าที่รับน้องกอหญ้าไปดูแล เนื่องจากเด็กต้องเผชิญปัญหาสุขภาพและความยากลำบากจากเหตุถูกสาดน้ำกรด
สำหรับสถานะของน้องกอหญ้า เกตียืนยันว่าลูกสาวเป็นคนไทย เกิดที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และมีพ่อชาวไทยจดทะเบียนรับรองบุตรถูกต้องตามกฎหมาย
ขณะนี้ข้อเท็จจริงที่ยังต้องตรวจสอบคือจำนวนเงินที่ผู้บริจาคตั้งใจมอบให้สองแม่ลูกโดยเฉพาะ ยอดเงินที่นำไปจ่ายค่ารักษาจริง และการใช้เงินกองกลางในแต่ละภารกิจ ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้จากคำชี้แจงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียว
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