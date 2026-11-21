วราวุธ โต้ ไม่เคยพูด ตั้งระยอง สร้างนิคมรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
วราวุ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม โต้กลับ แผนสร้างนิคมอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ยืนยันไม่เคยพูดสักคำว่าจะตั้งที่ โครงการขนาดใหญ่ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาชี้แจงกรณีที่นายวัชรพงศ์ ศิริรักษ์ สส.ระยอง พรรคประชาชน วิพากษ์วิจารณ์ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเดินหน้าสร้างนิคมอุตสาหกรรมรีไซเคิลเพื่อรองรับซากแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนำร่องในพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมตั้งคำถามท้าทายว่าหากโครงการดีจริง เหตุใดไม่นำไปตั้งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
นายวราวุธระบุว่าตนเข้าใจและขอขอบคุณนายวัชรพงศ์ที่แสดงความห่วงใยแทนประชาชน เพราะตนก็มีความกังวลในเรื่องนี้ไม่แพ้กัน อย่างไรก็ตาม อยากให้ สส. กลับไปตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวหรือบทสัมภาษณ์ให้ชัดเจนว่ามีช่วงใดที่ตนเคยระบุว่าจะนำนิคมอุตสาหกรรมรีไซเคิลไปตั้งที่จังหวัดระยอง พร้อมยืนยันว่าไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียวว่าจะลงพื้นที่จังหวัดระยอง ที่สำคัญคือยังไม่เคยระบุด้วยซ้ำว่าจะนำไปตั้งที่จังหวัดไหน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอธิบายเพิ่มเติมว่า โครงการลักษณะนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ การจะเดินหน้าทำอะไรในระดับนี้จำเป็นต้องพูดคุยหารือกับอีกหลายฝ่าย รวมถึงต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ในทันที
ช่วงท้ายนายวราวุธย้ำว่าเข้าใจความห่วงใยของ สส. แต่อยากขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนออกมาให้สัมภาษณ์ เพราะหากข้อมูลคลาดเคลื่อนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปคนละเรื่อง จนทำให้ตนต้องถูกต่อว่าฟรีๆ