ซองดูฮี ไข้แตก หลังออกโหนกระแส น้ำ รพีภัทร ยันจบคือจบ ไม่แจ้งความ
ซองดูฮี ไข้แตก หลังออกโหนกระแส เล่าปมวิวาทดาราหนุ่ม ด้าน น้ำ รพีภัทร เคลื่อนไหวล่าสุด รับผิดที่เริ่มก่อน ยันจบคือจบ ไม่แจ้งความ
จากเหตุทะเลาะวิวาท-ทำร้ายร่างกายกันระหว่าง น้ำ รพีภัทร และ ซองดูฮี ที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึก ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในพื้นที่จ.อุดรธานี จนซองดูฮีได้รับบาดเจ็บบริเวณสันจมูก และตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดี และเมื่อวานนี้ (20 พ.ย. 69) ก็ได้มีการไปออกรายการโหนกระแส เพื่อเล่าไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ในขณะที่ทางด้าน น้ำ รพีภัทร เปิดใจยอมรับว่า ต้องการเช็กเกลียว ด้วยกิริยา วาจาคู่กรณีที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ ตนจึงลองเช็กด้วยมือเปล่า แต่กลับถูกคู่กรณีใช้ขวดและเก้าอี้ฟาดกลับ แต่ก็ยืนยันว่าไม่แจ้งความกลับแน่นอน เพราะไม่ใช่วิถีนักเลง
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หลังจากจบการสัมภาษณ์ในรายการ โหนกระแส แล้ว พี่สาวของซองดูฮีได้โพสต์ภาพขณะเข้าห่มผ้าให้น้องชายที่นอนอยู่บนโซฟาภายในบ้านพัก พร้อมระบุข้อความว่า “ตอนเด็กๆเราดูแลน้อง เราสองพี่น้องไม่เคยทิ้งกัน เหนื่อยก็พัก ท้อก็ร้องไห้ สู้ไปด้วยกันนะ #ซองดูฮี วันนี้พี่สาวจะนอนเป็นเพื่อนน้องชาย” ด้าน ซองดูฮี แชร์โพสต์พี่สาวมายังเฟซบุ๊กตัวเอง พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ ว่า “ไข้แตก”
ล่าสุด น้ำ รพีภัทร เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์ภาพแชตของภรรยาในวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุ พร้อมระบุข้อความว่า “ทุกอย่างตามในคลิปที่ทุกคนเห็น ผมเริ่มก่อนจริงในส่วนนี้ผมขอโทษ แต่ผมไม่แจ้งความจบคือจบ แต่ผมพูดความจริง”
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อ้างอิงจาก : FB รพีภัทร เอกพันธ์กุล, ซอง ดูฮี