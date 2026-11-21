กัน จอมพลัง เตรียมไลฟ์สู้คืนนี้ พร้อมเปิดหลักฐาน โต้ข้อกล่าวหา บัญชีม้า-เว็บพนัน
มาแล้ว! กัน จอมพลัง เตรียมขึ้นไลฟ์สู้คำครหาคืนนี้ 2 ทุ่มตรง! พร้อมเปิดหลักฐาน โต้กลับข้อกล่าวหา ใช้บัญชีม้ารับบริจาค โยงเว็บพนันออนไลน์
จากกรณีที่ ทนายตั้ม ษิทรา ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “มีดาราดัง พิธีกรดังมาก จำนวนหลายคนโอนเงินเข้าบัญชีม้า เวปพนันออนไลน์เครือข่าย กัน จอมพลัง มันส์ล่ะทีนี้!”
ต่อมาในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย แฉอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งเรี่ยไรเงินในกลุ่มไลน์ดาราอ้างช่วยสองแม่ลูกชาวเมียนมาเหยื่อน้ำกรดเมื่อปี 2567 ทำคนดังอย่าง วู้ดดี้, บุ้ง ใบหยก รวมถึงเจ้าตัวหลงเชื่อโอนช่วยคนละหลายแสนบาท สุดท้ายพบเป็นบัญชีม้าเว็บผิดกฎหมาย จนตำรวจต้องเรียกทุกคนเข้าให้ปากคำอีกรอบ
หนุ่ม กรรชัย เฉลยสาเหตุ วู้ดดี้ และคนดัง งานเข้า โดนอินฟลูฯ หลอกเรี่ยไร อ้างช่วยเหยื่อน้ำกรด สุดท้ายเป็นบัญชีม้า
ล่าสุด 21 พ.ย. 69 เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความระบุว่า “2 ทุ่ม เปิดหลักฐานบัญชีกองกลางกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบัญชีม้าพนัน กดติดตามรอดูใน live สาดไปสมาชิก”
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อ้างอิงจาก : FB กันจอมพลัง ช่วยสู้