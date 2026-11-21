ความเหงาเป็นเหตุ นัทโอนไว พลาดท่าอีก! โดนสาวหลอกเปย์เงินหมื่น ก่อนบล็อกหนี
ความเหงาเป็นเหตุ นัท โอนไว พลาดท่าอีกรอบ! โร่แจ้งความเอาผิด หลังโดนสาวจีบผ่านออนไลน์ หลอกเปย์ 1.3 หมื่น ก่อนบล็อกหนี-ตัดสัมพันธ์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า ชายวัย 39 ปี เจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เจ้าของฉายา นัทโอนไว ที่เคยตกเป็นข่าวโด่งดังจากการถูกหญิงหลอกให้โอนเงิน ล่าสุดได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองจันทบุรี อีกครั้งหลังตกเป็นเหยื่อสาวออนไลน์รายใหม่จนสูญเงินไปอีกกว่าหมื่นบาท
สำหรับพฤติการณ์ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากมีหญิงรายหนึ่งทักเข้ามาทำความรู้จักผ่านทางเฟซบุ๊ก ก่อนจะชวนย้ายไปพูดคุยต่อในแอปพลิเคชันไลน์ โดยใช้รูปโปรไฟล์หน้าตาดีและพูดจาหวานหูตีสนิทในลักษณะจีบหวังสานสัมพันธ์เป็นคนรัก จนทำให้ นัทโอนไว หลงเชื่อใจและคิดว่าจะได้คบหากันจริงจัง
กระทั่งฝ่ายหญิงออกปากขอยืมเงินจำนวน 13,000 บาท โดยอ้างว่าจะนำไปเป็นทุนทำธุรกิจ ด้วยความใจอ่อนและอยากเอาใจว่าที่แฟน นัทจึงรีบโอนเงินไปให้ทันที แต่ปรากฏว่าหลังจากเงินเข้าบัญชีปลายทางได้ไม่นาน อีกฝ่ายกลับเงียบหาย ไม่อ่านข้อความ และไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย ทำให้รู้ตัวว่าถูกหลอกซ้ำรอยเดิมจึงรีบเดินทางมาแจ้งความให้ตำรวจช่วยติดตามตัว
ด้าน นัทโอนไว ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ตนไม่ได้เพิ่งถูกหลอกเป็นครั้งแรก ที่ผ่านมาเคยเสียรู้ให้กับความรักในโลกออนไลน์มาแล้วหลายรอบ รวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดประมาณ 300,000–400,000 บาท สาเหตุที่ยังพลาดซ้ำซากก็เป็นเพราะความเหงา อยากมีแฟน และเป็นคนเชื่อใจผู้หญิงง่ายhonekrasae
อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ขอประกาศปิดตายการหาคู่ผ่านโลกออนไลน์อย่างเด็ดขาด และตั้งใจจะเปลี่ยนแนวทางชีวิตใหม่ หันมามองหาสาวจันทบุรีที่อยู่ใกล้ ๆ กัน เพื่อช่วยกันทำมาหากินและดูแลสวนทุเรียน ไม่ต้องมานั่งหวานผ่านแชตหรือโอนเงินพิสูจน์รัก ขอแค่รักจริงและพร้อมจะช่วยกันสร้างอนาคตก็เพียงพอแล้ว
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อ้างอิงจาก : honekrasae