สรุปดราม่า ฟ้า ปลากระป๋อง vs นัส เมียโชครถแห่ เปิดศึกรอบ 2 ฉะกันยับกลางโซเชียล
สรุปดราม่า ฟ้า ปลากระป๋อง vs นัส เมียโชครถแห่ เปิดศึกรอบ 2 ‘ขนมจีนน้ำยากะทิปลากระป๋อง’ ฉะกันยับกลางโซเชียล
กลายเป็นมหากาพย์ดราม่าร้อนระอุสนั่นโลกออนไลน์อีกรอบ สำหรับคู่เกาเหลาเก่าอย่าง “ฟ้า ปลากระป๋อง” และ “นัส จุฑารัตน์” หรือ นัส เมียโชครถแห่ หลังจากที่เมื่อปีก่อนทั้งคู่เคยรักกันปานจะกลืนกิน ก่อนจะแตกหักกันเพราะปมแชตหลุดนินทาคนอื่นจนประกาศเลิกคบและแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต แต่ล่าสุดกลับวนมาเปิดศึกน้ำลายสาดใส่กันแบบไม่ยั้ง โดยมีชนวนเหตุมาจากเมนู “ขนมจีนน้ำยากะทิกระป๋อง”
จุดเริ่มต้นของศึกน้ำยากะทิรอบใหม่ เกิดขึ้นเมื่อ 6 วันก่อน หลังจากที่ “นัส” ได้ไลฟ์สดขายเครื่องสำอาง พร้อมกับนั่งกินขนมจีนน้ำยากะทิปลาแซลมอนกระป๋องไปด้วย ซึ่งเจ้าตัวกินตาม “ป้าเจี๊ยบ” ที่ซื้อมาจากรถกับข้าวในหมู่บ้าน
กระทั่งในเวลาต่อมา ฟ้า ปลากระป๋อง ได้โพสต์คลิปเปิดตัวสินค้าใหม่ของตัวเองอย่าง “Fahriva น้ำยากะทิปลาทูน่าพร้อมทาน” ทำให้ชาวเน็ตพากันเข้าไปคอมเมนต์โยงใต้คลิปของนัส รวมถึงมีคนเข้ามาขุดเรื่องเก่าในคลิปทำบุญของฟ้าจนกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว
เมื่อกระแสตีกลับและถูกปั่นหนักขึ้น ทางฝั่งของ ฟ้า ปลากระป๋อง จึงออกมาอัดคลิปความยาว 10 นาที เล่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ตั้งแต่ที่อีกฝ่ายทักมาขอเป็นเพื่อนและขอกินเหล้า รวมถึงพฤติกรรมชวนอึดอัดหลายอย่าง จนมาถึงจุดแตกหักเรื่องการด่าสามีและการปั่นเรื่องแชตหลุด ซึ่งมี “เจ๊กันย์ ดอนเมือง” เข้ามาคอมเมนต์และให้กำลังใจฟ้าด้วย ระบุว่า “ทำทรงทักมาขอโทษที่ร่วมนินทา ทั้งที่จริง ๆ แล้วเป็นตัวต้นเรื่องอันนี้ก็ไม่อาาาววววว555555”
ส่วนเรื่องน้ำยากระป๋อง ฟ้ามองว่าโอกาสบังเอิญมีน้อยมากเพราะตนประกาศมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วว่าจะทำสินค้านี้ เมื่อคนที่เกลียดกันมากินของคล้ายกันในช่วงเปิดตัวจึงรู้สึกอ่อนไหว พร้อมโพสต์เดือดท้าไลฟ์คู่และประกาศชัดว่า “กูเกลียดมัน… เกลียดก็คือเกลียด ไม่จบหรอก”
ด้าน นัส เมียโชค หลังรู้เรื่องว่าถูกพาดพิงมาถึง 4 วันเต็ม ก็ไม่ยอมอยู่เฉย รีบโพสต์สวนกลับทันที ระบุว่า “เกลียดกูแต่พูดถึงกูไม่หยุด พูดอยู่ได้ว่ากูต่ำ กูสกปรก แต่แซะกูไม่เลิก ฟังนะ จุดต่ำสุดในชีวิตกูคือได้รู้จักคนอย่างมึง นั่นคือตราบาปที่สุดละจ้า ไม่แปลกใจเลย ชีวิตเกิดมามีแต่ปัญหาเรื่องเพื่อน ตัวเองรึป่าวตัวปัญหา ให้กุอิจฉามึง กูอิจฉาหมาดีกว่า ไปเกิดซักที กุรำคาญ ไป๊
เป็นส้น..ี.นไร ขนมจีนทั้งโลกเป็นของมึงเหรอ ใครเขาก็แDกได้ ขนมจีนมีเป็นพันปีแล้วอีคว…ย เห็นกูแดกร้อนไรขนาดนั้น ใครแดกปุ๊บ เลีบนแบบมึงปั๊บเลยดิ ประสาทแดกสุดๆ”
แถมซัดกลับเรื่องแผนการตลาดว่าอีกฝ่ายตั้งใจสร้างดราม่าเพื่อขายของ นอกจากนี้ยังไลฟ์สดกินขนมจีนโชว์อีกรอบพร้อมตั้งคำถามจี้ใจดำว่าไหนบอกว่าบล็อกทุกช่องทางแล้วรู้ได้อย่างไรว่าตนกินขนมจีน ล่าสุดความปังจากดราม่านี้ยังส่งผลให้เจ้าของแบรนด์น้ำยากระป๋องที่นัสกิน รีบคว้าตัวนัสไปไลฟ์สดขายของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับกระแสในโลกออนไลน์ต่างแบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจน โดยกลุ่มแฟนคลับของฟ้ามองว่าต้นตอที่ฟ้าเดือดเพราะทนถูกตราหน้ามาเป็นปีว่าหักหลังเพื่อน และการกินน้ำยากระป๋องในช่วงเปิดตัวสินค้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ขณะที่ฝั่งแฟนคลับของนัสมองว่าใครก็มีสิทธิ์กินขนมจีนได้ แถมมีหลักฐานว่าน้ำยากระป๋องมีขายในร้านสะดวกซื้อมานานแล้ว และมองว่าฟ้าอาจถูกปั่นจนคุมอารมณ์ไม่อยู่เอง
อ้างอิงจาก : TikTok @thaibeautynbbyfah, FB นาโอกิ เรน, Tawanrat Fah Chaiamnuay