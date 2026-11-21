หมอปลา แจงชัด 3 ข้อ ปมรับอุปการะ น้องกอหญ้า ยันเกิดในไทย-มีสูติบัตรถูกต้อง
ครอบครัวหมอปลา แจงชัด 3 ข้อเท็จจริง ปมรับอุปการะ “น้องกอหญ้า” เหยื่อน้ำกรด หวังต่อลมหายใจ ยันเกิดในไทย-มีสูติบัตรถูกต้อง จนท.รัฐรับทราบตลอด
จากกรณีดราม่าเส้นทางการเงินบริจาคช่วยเหลือ เกตีและลูก เหยื่อถูกน้ำกรดสาด เมื่อเดือนเมษายน 2567 โยงปมโอนเข้าบัญชีม้า จนลุกลามกลายเป็นข้อสงสัยในโลกออนไลน์พาดพิงไปถึงสถานะของ “น้องกอหญ้า” ลูกสาวผู้เสียหายที่อยู่ในความดูแลของครอบครัว “หมอปลา” ว่าอาจเป็นเด็กต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
สืบเนื่องจากกรณีที่ หนุ่ม กรรชัย ออกมาเปิดเผยข้อมูลการระดมทุนของอินฟลูเอนเซอร์จิตอาสาชื่อดังรายหนึ่งเพื่อช่วยเหลือหญิงชาวเมียนมาที่ถูกน้ำกรดสาด โดยมีคนดังอย่าง วู้ดดี้ วุฒิธร และ บุ้ง ใบหยก ร่วมโอนเงินสมทบทุน แต่ภายหลังกลับถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ติดต่อสอบถามเพราะบัญชีปลายทางกลายเป็นบัญชีม้า ส่งผลให้สังคมตั้งคำถามไปถึงตัวเด็กหญิงที่หมอปลารับมาอุปการะ
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ล่าสุด 21 พ.ย. 69 เพจเฟซบุ๊ก หมอปลาช่วยด้วย ได้ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อชี้แจง 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับอุปการะ น้องกอหญ้า เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของคนในสังคม ระบุว่า
“#ขออนุญาตชี้แจง 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับน้องกอหญ้า ที่สังคมควรได้รับทราบเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด
“#น้องเกิดบนแผ่นดินไทย #เรารับมารักษาชีวิต #ไม่ใช่รับมาหลบซ่อนใคร” #จากกรณีที่มีการกล่าวถึงน้องกอหญ้าว่าเป็นเด็กต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง #และเข้ามาอาศัยอยู่ในความดูแลของหมอปลาและครอบครัว #วันนี้ครอบครัวขออนุญาติชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบดังนี้
1. น้องกอหญ้าเกิดในประเทศไทย ไม่ใช่เด็กที่ถูกพาข้ามชายแดนเข้ามาหลบซ่อนอยู่ที่บ้านเรา
น้องเกิดวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่โรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย มีสูติบัตรและเลขประจำตัว 13 หลักที่ออกตามระบบทะเบียนของทางราชการ สามารถตรวจสอบได้
ล่าสุดครอบครัวได้โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอสังขละบุรีโดยตรง โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้รับทราบเรื่องที่น้องมาอยู่ในความดูแลของเรา และชี้แจงว่าน้องไม่ได้เป็นเด็กที่ลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาหลบซ่อน
ส่วนมารดาของน้องมีบัตรประจำตัวสีชมพู ซึ่งครอบครัวได้รับภาพเอกสารที่ต่ออายุแล้ว และพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
2. #เรารับน้องกอหญ้ามาดูแลเพื่อรักษาชีวิต #ไม่ใช่เพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่ #หลังจากน้องถูกน้ำกรดสาดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส #เนื่องจากน้องจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด #ครอบครัวหมอปลาจึงรับน้องเข้ามาดูแลด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม โดยแม่แท้ ๆ ของน้องรับรู้ว่าน้องอยู่ในความดูแลของเรา #น้องต้องเจาะคอ #ดูดเสมหะ #ให้อาหารทางสาย #และบางช่วงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ #รวมถึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง #เด็กคนนี้ไม่ได้ต้องการที่หลบซ่อน #แต่ต้องการสถานที่ที่สามารถดูแลรักษาชีวิตของเขาได้
3. #การดูแลน้องไม่เคยเป็นเรื่องปิดบังจากหน่วยงานราชการ #โรงพยาบาลศิริราชและโรงบาลพหลพลพยุหฯ(ต้นทาง)#รับทราบเรื่องการดูแลน้อง #และมีการประสานเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองเด็กในจังหวัดเพชรบุรีให้เดินทางมาตรวจเยี่ยมที่บ้าน
#เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ ความสะอาด ความปลอดภัย และความพร้อมในการดูแลน้อง ซึ่งครอบครัวให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
นอกจากนี้ น้องยังมีใบส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลในพื้นที่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง #ครอบครัวพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงทุกประการ และกำลังประสานขอเอกสารยืนยันสถานะทางทะเบียน รวมถึงรายงานการตรวจเยี่ยมบ้านเพิ่มเติม
สุดท้ายนี้…#เราไม่เคยมองว่าเด็กคนหนึ่งเกิดจากพ่อแม่สัญชาติอะไร #แต่เรามองว่าเด็กคนหนึ่งกำลังเจ็บปวด #และต้องการความช่วยเหลือ #วันที่น้องเข้ามาอยู่ในความดูแลของเรา #สิ่งที่เราคิดไม่ใช่ว่าน้องเป็นคนชาติไหน แต่คิดเพียงว่าเราจะทำอย่างไรให้น้องมีชีวิตรอด และได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
เราไม่ได้ต้องการให้ใครเชื่อเพียงคำพูดของเรา แต่อยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนตัดสินกัน เราไม่ได้รับเด็กมาเพื่อหลบซ่อนใคร แต่รับเด็กคนหนึ่งมาเพื่อให้เขามีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ต่อไป
ด้วยความเคารพ ครอบครัวหมอปลา”
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อ้างอิงจาก : FB หมอปลาช่วยด้วย