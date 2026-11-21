ช่างเอ๋ พบ ปอศ. รับทราบข้อหา ‘ร่วมกันฟอกเงิน’ คดีมูลนิธิฯ พ้อจากพยานเป็นผู้ต้องหา
ช่างเอ๋ เข้าพบ ปอศ. รับทราบข้อหา ร่วมกันฟอกเงิน คดีมูลนิธิองค์กรทำดี พ้อจากพยานกลายเป็นผู้ต้องหา ด้าน ทนายกุ้ง เผย ลูกความปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ไม่รู้เห็นที่มาของเงิน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายเรียกในคดีทุจริตเงินมูลนิธิองค์กรทำดี เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พร้อมกับ ทนายกุ้ง เพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันฟอกเงิน” กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)
ช่างเอ๋ เปิดใจว่า “รู้สึกแปลกใจ เพราะตั้งแต่เริ่มต้นตนเข้ามาในฐานะผู้เสียหายเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ไม่ได้รับค่าจ้าง รวมถึงโครงการที่ถูกยึดไปโดยไม่ทราบสาเหตุและติดต่ออีกฝ่ายไม่ได้ กระทั่งมารู้ความจริงในภายหลังว่ามีการนำเงินที่ไม่ถูกต้องมาใช้ในโครงการทำให้ตกใจมาก ที่ผ่านมาให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่และพูดความจริงทุกอย่าง แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าจากพยานต้องมากลายเป็นผู้ต้องหา”
สำหรับเรื่องเส้นทางการเงินทั้งหมด ช่างเอ๋ แจงประเด็นนี้ว่า “ตนได้ทำตารางสรุปที่มาและที่ไปของเงินตามที่ตำรวจแจ้งยอดรวม 92 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลค่อนข้างตรงกัน จากเดิมที่ตนเคยแจ้งไว้ 30 ล้านบาท แต่เมื่อตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคารอื่น ๆ ภายหลังจึงพบยอดเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับจนถึง 92 ล้านบาท โดยส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมานั้น ตำรวจแจ้งว่าเป็นยอดโอนมาจากบัญชีส่วนตัวของ “คุณก๊อต” ซึ่งตนไม่ทราบมาก่อนเพราะในสลิประบุชื่อส่วนตัว แต่ตำรวจตรวจพบว่าต้นทางของเงินมาจากแหล่งอื่นจึงนับรวมเข้าไปด้วย”
ส่วนประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าจะอ้างว่าไม่รู้ได้อย่างไรในเมื่อสลิปโอนเงินมาจากบัญชีมูลนิธิฯ ช่างเอ๋ ระบุว่า “หลักฐานแชตการสนทนากว่า 1,000 หน้าที่มอบให้ตำรวจไปทั้งหมดได้อธิบายเหตุผลไว้ชัดเจนแล้วว่าทำไมตนถึงหลงเชื่อ ไม่ใช่แค่ตนที่เชื่อ แต่ประชาชนทั้งประเทศก็เชื่อ จนกระทั่งมีพยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นจริงๆ ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ทำอะไรให้ถูกต้อง ประชาชนจึงรับรู้ ช็อกมาหลายวัน แต่ตอนนี้ไม่ช็อกแล้ว รู้สึกเสียใจที่เอาความเชื่อใจ ความไว้ใจ และความทุ่มเทของเราไปใช้ จากคนที่ตั้งใจทำมาหากินและทำแต่งานไม่ได้สนใจเรื่องทุจริต แต่จนถึงตอนนี้มันพ้นจุดนั้นไปแล้ว และต้องมาว่ากันเรื่องคดีความ”
พร้อมย้ำว่าแม้จะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงิน แต่ก็ยังไม่ทิ้งการฟ้องร้องดำเนินคดีในส่วนที่ตนได้รับความเสียหายเรื่องค่าจ้างและโครงการ
ด้าน ทนายกุ้ง กล่าวเสริมว่า “ลูกความให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เนื่องจากไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับที่มาของเงิน เพียงแต่มีเส้นทางการเงินโอนเข้ามาในบัญชีเท่านั้น โดยได้ส่งมอบพยานหลักฐานเกือบทั้งหมดไปแล้ว”
ขณะเดียวกันมีรายงานจากพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ว่า ในวันเดียวกันนี้ ช่างเอ็ม ผู้รับเหมาก่อสร้างมูลนิธิฯ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินตามหมายเรียกเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ทำให้ผู้ต้องหาล็อตที่ 2 ทั้ง 6 ราย เข้ารับทราบข้อกล่าวหาครบถ้วนทั้งหมดตามหมายเรียกแล้ว
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