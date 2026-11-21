นักร้องสาวรถแห่ผวา! โดนเฒ่าหัวงู ล้วงจับหน้าอกหน้าเวที อ้างสิทธิ์จ่ายทิป 20 ทำอะไรก็ได้
นักร้องสาวรถแห่วัย 26 ปีแจ้งความเอาผิดชายสูงวัยเมาสุรา ฉวยโอกาสจับหน้าอกขณะร้องเพลงหน้าเวที อ้าง ให้ทิปแล้ว 20 บาทจะทำอะไรก็ได้
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา หญิงวัย 26 ปี อาชีพนักร้องวงดนตรีรถแห่ ได้เดินทางเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน ภายหลังถูกชายสูงวัยรายหนึ่งที่มีอาการมึนเมาสุราฉวยจังหวะเข้ามาลวนลามจับหน้าอกขณะกำลังโชว์ร้องเพลงอยู่บนรถแห่ ในงานมงคลสมรสและงานขึ้นบ้านใหม่ ในพื้นที่ บ้านดงยวด ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นักร้องสาวผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ในวันเกิดเหตุได้รับงานแสดงตั้งแต่เวลา 09.00–13.00 น. กระทั่งช่วงชั่วโมงสุดท้ายของการแสดง มีผู้ชมผู้หญิงเดินเข้ามามอบเงินทิปให้ ตนจึงหันข้างเพื่อให้อีกฝ่ายเหน็บธนบัตรตามธรรมเนียม จังหวะนั้นมีชายสูงวัยอายุไม่ต่ำกว่า 70 ปี เดินตามเข้ามาเพื่อมอบทิปด้วยธนบัตรฉบับละ 20 บาท ขณะที่ตนกำลังหันไปยิ้มขอบคุณผู้ชมผู้หญิง ชายสูงวัยกลับฉวยโอกาสยื่นมือเข้ามาจับหน้าอกของตนอย่างจัง จนตนตกใจและรีบสะบัดตัวหนีทันที
หลังจากจบการแสดง ตนได้สอบถามชาวบ้านจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุ จึงเดินเข้าไปสอบถามถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่อีกฝ่ายกลับตอบกลับมาในทำนองว่า ‘จ่ายเงินทิปไปแล้วก็มีสิทธิ์จับอะไรก็ได้’ ทำให้ตนรู้สึกโกรธและรับไม่ได้อย่างมาก เพราะเงินทิปไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใครมาล่วงเกินร่างกายผู้อื่นได้
ประกอบกับช่วงจังหวะที่กำลังเก็บของขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับ เกิดการกระทบกระทั่งผลักกันเล็กน้อยระหว่างทีมงานรถแห่กับฝ่ายชายสูงวัย โชคดีที่แยกตัวออกมาได้ก่อนเหตุการณ์จะบานปลาย และได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.นาข่า ทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
นอกจากนี้ นักร้องสาวยังชี้แจงเรื่องชุดที่สวมใส่ว่า แม้ช่วงบ่ายจะเปลี่ยนชุดให้เข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่การแต่งกายก็ไม่ใช่ข้ออ้างให้ใครมาล่วงละเมิดทางเพศได้ พร้อมฝากเตือนไปยังนักเที่ยวหน้าเวทีทุกคนขอให้ให้เกียรติศิลปินและเคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่น เพราะอาชีพนักร้องต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ชม ไม่ควรมีใครต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายเช่นนี้
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อ้างอิงจาก : honekrasae