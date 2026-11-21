ดีเจดาด้า ชนะคดีฟ้องหมิ่น โอซา แวง โพสต์ขอโทษ ยันไม่มีเจตนาทำให้ใครเสียหาย
ดีเจดาด้า ชนะคดีฟ้องหมิ่น โอซา แวง ปมโพสต์พาดพิงรุนแรง “หน้าไม่อาย-โกหก” ล่าสุดนางแบบดังขอโทษกลางโซเชียล ยันไม่มีเจตนาทำให้ใครเสียหาย
ปิดฉากมหากาพย์ดราม่าในวงการบันเทิงลงเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เมื่อวานนี้ (20 พ.ย. 69) ดีเจดาด้า วรินดา ดำรงผล โพสต์ภาพถ่ายคู่กับทนายความที่บริเวณหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ เพื่อประกาศข่าวดีว่าตนเองเป็นฝ่ายชนะคดีจากการยื่นฟ้องร้อง “โอซา แวง” ในข้อหาโพสต์ข้อความพาดพิงด้วยถ้อยคำรุนแรง จนส่งผลให้ได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง
“ขอบคุณทนายตั้มมาก ๆ นะคะ ที่ดูแลคดีให้จนจบด้วยดี เคลียร์จบเรียบร้อย”
ภายหลังจากศาลมีคำตัดสินให้ดีเจดาด้าเป็นฝ่ายชนะคดี ทางด้าน โอซา แวง ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ด้วยการโพสต์ข้อความขอโทษและชี้แจง โดยยืนยันว่า ไม่มีเจตนาทำให้ใครเสียหาย
“เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 ดิฉันได้โพสต์สตอรี่มีข้อความ “หน้าไม่อาย” “ป้อนข่าวปลอม” “เรื่องโกหก” และถ้อยคำอื่นที่พาดพิงถึงผู้สื่อข่าวและพิธีกรสายบันเทิง ดิฉันไม่มีเจตนาให้ใครได้รับความเสียหายและขอโทษบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากข้อความดังกล่าว”
สำหรับชนวนเหตุของคดีความครั้งนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 ท่ามกลางกระแสข่าวฉาวเรื่องการถูกโกงและหักหลังในกลุ่มเพื่อนสนิทหลังจากที่ “เจนสุดา ปานโต” ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจ ในขณะที่ดีเจดาด้าซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทและมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของด้วยเช่นกัน ได้ไปปรากฏตัวร่วมไลฟ์สดกับ “นานา ไรบีนา” พร้อมเปิดใจถึงมิตรภาพว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้กับทุกคน และควรให้โอกาสเพื่อนได้มีช่องทางทำมาหากินเพื่อหาเงินมาชดใช้คืน
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ โอซา แวง ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ฟาดเดือด ด้วยถ้อยคำเผ็ดร้อน ระบุว่า “หน้าไม่อายมาก เธอไม่ควรเป็นนักข่าวสายบันเทิงเลย เอาแต่ป้อนข่าวปลอมให้คนดู คนเขาอยากรู้ความจริง ไม่ใช่เรื่องโกหก” พร้อมทั้งระบุทำนองว่าอีกฝ่ายเคยถูกหลอกมาแล้วแต่ยังวิ่งกลับไปหาแสงแบบผิดทาง เปรียบเสมือนเห็นกงจักรเป็นดอกบัว จนทำให้สังคมเชื่อมโยงไปถึงดีเจดาด้าในทันทีและนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีจนได้ข้อยุติในที่สุด
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อ้างอิงจาก : FB Warinda Damrongphol IG ase_wang