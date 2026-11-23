คลังแจงแล้ว ข่าวแจกเงิน 1,000 บาทถึงปีใหม่ ไทยช่วยไทย พลัส
ใครที่ใช้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส หรือที่หลายคนเรียกว่าโครงการ 60/40 ผ่านแอปเป๋าตัง แล้วกำลังรอเงินรอบใหม่ คงต้องวางแผนการใช้จ่ายใหม่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ยืนยันว่าข้อความที่แชร์กันในโซเชียลว่าโครงการจะแจก 1,000 บาทต่อเนื่องอีก 3 เดือนจนถึงปีใหม่ไม่เป็นความจริง โครงการรอบนี้ใช้ได้แค่ 2 เดือน จะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม หลังตรวจสอบกับ สศค. ซึ่งชี้แจงว่ารัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่าย 60% วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 บาท ใช้ได้ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2569 เท่านั้น และไม่มีการขยายระยะเวลาออกไป
ย้อนไปที่มาของโครงการ คณะรัฐมนตรีมีมติต่ออายุไทยช่วยไทย พลัส เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงว่ามีเป้าหมายลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รักษากำลังซื้อของประชาชน และช่วยให้ร้านค้ามีรายได้ต่อเนื่อง
สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ รัฐช่วยจ่าย 60% ของค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนด ส่วนผู้ใช้สิทธิจ่ายเอง 40% รัฐช่วยได้ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และรวมทั้งโครงการไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน ช่วงเวลาใช้สิทธิคือวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 ร้านค้าที่ร่วมโครงการรับชำระผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่ 06.00 ถึง 23.00 น. ส่วนการสั่งผ่านแอปส่งอาหาร (Food Delivery) ใช้ได้ตั้งแต่ 06.00 ถึง 21.00 น.
ส่วนผู้มีสิทธิในรอบนี้ ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันยืนยันสิทธิ และไม่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งทุกระยะ คนละครึ่งพลัส หรือไทยช่วยไทย พลัส กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ใช้สิทธิโครงการ 60/40 อยู่เดิม และผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ทั้งนี้ ช่วงยืนยันสิทธิผ่านแอปเป๋าตังเปิดเพียงวันที่ 1 ถึง 15 ตุลาคม 2569 และปิดไปแล้ว
นอกจากนี้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเคยจัดให้ข่าวว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินคนละ 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เป็นข่าวปลอมเช่นกัน โดยฝั่งกระทรวงการคลังยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินจำนวนนี้ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 และขอให้ประชาชนไม่หลงเชื่อหรือส่งต่อ
ทั้งนี้ วันสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทย พลัส คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 นับจากวันนี้ยังเหลือเวลาใช้สิทธิอีก 8 วัน รวมวันนี้ด้วย ผู้ที่ยังมียอดคงเหลือควรตรวจสอบในแอปเป๋าตังและใช้ให้ทันกำหนด ส่วนข่าวการแจกเงินหรือการต่ออายุโครงการ ควรติดตามจากช่องทางทางการของกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ก่อนแชร์ต่อทุกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จริงไหม? บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกเงิน 10,000 บาท ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนรอบใหม่ ได้สิทธิอะไรได้บ้าง?
- เคลียร์ชัด! "ไทยช่วยไทยพลัส" พฤศจิกายน 2569 รัฐโอนเพิ่ม 1,000 บาทอีกหรือไม่