ฝุ่น PM2.5 กทม. กลับมาอีก! เตือนระวัง 23-27 พ.ย. 69 กระทบสุขภาพ
ชาวกรุงเทพฯ ที่เพิ่งได้สูดอากาศโล่งขึ้นในช่วงนี้ อาจต้องกลับมาเตรียมรับมือฝุ่นอีกครั้ง เมื่อศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่วันที่ 23 ไปจนถึง 27 พฤศจิกายน 2569 เนื่องจากคาดว่าอากาศจะถ่ายเทได้ไม่ดีนักในบางช่วงเวลา โดยวันที่ต้องจับตามากที่สุดคือวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2569
ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครโพสต์ประกาศฉบับนี้ทางเพจเฟซบุ๊กของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 พร้อมระบุว่าขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ในเช้าวันเดียวกัน ค่าเฉลี่ย PM2.5 ตลอด 24 ชั่วโมงของทุกเขตยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ผลพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาชี้ว่าในสัปดาห์หน้า ฝุ่นมีโอกาสสะสมเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่
สาเหตุหลักคืออัตราการระบายอากาศ (Ventilation Rate หรือ VR) ที่มีแนวโน้มลดลง ศูนย์ฯ ประเมินว่าค่า VR ในวันที่ 26 พฤศจิกายนจะต่ำที่สุดในช่วงที่พยากรณ์ เมื่ออากาศถ่ายเทไม่ดี ฝุ่นจากรถยนต์ การเผาในที่โล่ง และกิจกรรมอื่น ๆ ในเมือง ก็มีโอกาสลอยค้างอยู่ใกล้พื้นดินมากขึ้น
สำหรับแนวโน้มรายวันตามการคาดการณ์ของศูนย์ฯ มีรายละเอียดดังนี้
ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน อากาศในช่วงกลางวันจะระบายได้ดีขึ้น คาดว่าค่าฝุ่นอยู่ในระดับต่ำ แต่ช่วงกลางคืนต่อเนื่องถึงเช้ายังควรติดตามอย่างใกล้ชิด
ในวันที่ 23 ถึง 24 พฤศจิกายน ฝุ่นจะเริ่มสะสมขึ้น และบางพื้นที่อาจเริ่มกระทบสุขภาพ
ช่วงวันที่ 25 ถึง 26 พฤศจิกายน เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยวันที่ 26 พฤศจิกายน คาดว่าอากาศจะระบายได้ต่ำทั้งกลางวันและกลางคืน
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน บางพื้นที่ยังมีความเสี่ยงที่จะพบฝุ่นสูง ก่อนที่การระบายอากาศจะดีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน
เพื่อรับมือช่วงที่ฝุ่นสะสม ศูนย์ฯ ขอให้ตรวจสอบค่าฝุ่นจากแอปพลิเคชัน AirBKK ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ถ้าค่าฝุ่นขึ้นสูงควรลดเวลาอยู่กลางแจ้ง เลี่ยงการออกกำลังกายหนักนอกอาคาร เด็ก ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้มีโรคประจำตัว ควรทำตามคำแนะนำด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด ศูนย์ฯ ขอความร่วมมือทุกคนงดเผาขยะ ใบไม้ หรือวัสดุใด ๆ ในที่โล่ง เพื่อไม่ให้ฝุ่นสะสมเพิ่ม
ข้อมูลข้างต้นเป็นผลพยากรณ์ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ตัวเลขจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศในแต่ละวัน ผู้ที่ต้องการติดตามค่าฝุ่นรายพื้นที่ สามารถดูได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน AirBKK รวมถึงเพจเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร
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