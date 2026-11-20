หุ้น MGI ดิ่ง 11% ปิด 2.60 บาท ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ หลัง Q3 พลิกขาดทุน 41 ล้าน
หุ้น MGI ปิด 2.60 บาท ร่วงเกือบ 11% ทำจุดต่ำสุดใหม่ หลังงบ 9 เดือนพลิกขาดทุน
หุ้นบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ปิดการซื้อขายวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ที่ 2.60 บาท ลดลง 0.32 บาท หรือ 10.96% จากวันก่อนหน้า และทำราคาต่ำกว่าจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่ 2.90 บาท
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า หุ้น MGI เปิดตลาดที่ 2.84 บาท ขึ้นไปสูงสุด 2.90 บาท ก่อนลดลงมาปิดที่ 2.60 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของวัน ปริมาณซื้อขายรวม 242,354 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 663,720 บาท เทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้าที่ 2.92 บาท
MGI จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ราคาปิด 2.60 บาททำให้บริษัทมีมูลค่าตลาดประมาณ 546 ล้านบาท
ราคาหุ้นลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับราคาปิดสิ้นปี โดยปี 2566 ปิดที่ 19.00 บาท ปี 2567 เหลือ 9.35 บาท และปี 2568 อยู่ที่ 5.65 บาท เมื่อเทียบราคาสิ้นปี 2566 กับราคาปิดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 หุ้น MGI ลดลงประมาณ 86%
ด้านผลประกอบการ MGI แจ้งงบไตรมาส 3/2569 ต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน บริษัทมีรายได้รวม 122.77 ล้านบาท ลดลง 47.70% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และขาดทุนสุทธิ 48.10 ล้านบาท จากที่เคยมีกำไรสุทธิ 43.16 ล้านบาทในไตรมาส 3/2568
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 422.24 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 42.64 ล้านบาท โดยขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่อยู่ที่ 41.28 ล้านบาท ต่างจากปี 2568 ซึ่งบริษัทมีรายได้ทั้งปี 897.36 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 143.33 ล้านบาท
คำอธิบายงบของบริษัทระบุว่า รายได้ที่ลดลงมีสาเหตุสำคัญจากยอดขายสินค้าและรายได้ผู้สนับสนุนการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 และมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2026 ที่ลดลง โดยรายได้แต่ละธุรกิจในไตรมาส 3 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีดังนี้
– ธุรกิจจัดประกวดมีรายได้ราว 35.8 ล้านบาท ลดลง 76.71%
– สินค้าอุปโภคมีรายได้ 18.55 ล้านบาท ลดลง 11.41%
– สินค้าบริโภคมีรายได้ 12.40 ล้านบาท ลดลง 26.19%
– ธุรกิจสื่อและบันเทิงมีรายได้ 9.29 ล้านบาท ลดลง 16.00%
– ธุรกิจบริหารจัดการศิลปินมีรายได้ 37.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.05%
รายได้จากธุรกิจบริหารศิลปินเพิ่มขึ้นในไตรมาสดังกล่าว ขณะที่รายได้จากการเช่าช่วงพื้นที่ MGI Hall และบริการอื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม รายได้ที่เพิ่มขึ้นในส่วนเหล่านี้ยังไม่ชดเชยรายได้จากธุรกิจจัดประกวดและการขายสินค้าที่ลดลง
บริษัทอธิบายเพิ่มเติมว่า งานประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2026 มีต้นทุนค่าลิขสิทธิ์สูง เมื่อรายได้จากสปอนเซอร์ซึ่งมีอัตรากำไรสูงลดลง ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจจัดประกวดจึงถูกจำกัด ประกอบกับสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่มีอัตรากำไรต่ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการรวมพลิกเป็นขาดทุน แม้บริษัทจะลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจากปีก่อนแล้ว
MGI ระบุว่าอยู่ระหว่างทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงาน ควบคุมต้นทุน และพัฒนาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ ส่วนการลดลงของราคาหุ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน ยังไม่อาจสรุปได้ว่าเกิดจากปัจจัยใดเพียงปัจจัยเดียว
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อ้างอิงจาก: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาหุ้น MGI , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบการสำคัญ MGI , ผู้จัดการออนไลน์