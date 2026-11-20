โตโยต้าเรียกคืนรถ 3.1 แสนคัน ถุงลมทาคาตะอาจแตก เศษโลหะพุ่งใส่คนในรถ เช็ก 7 รุ่น
โตโยต้าประกาศเรียกคืนรถยนต์โตโยต้าและเลกซัสในสหรัฐอเมริการาว 314,000 คัน เพื่อเปลี่ยนชุดถุงลมนิรภัยฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าที่ผลิตโดยทาคาตะ หลังพบว่าสารขับดันในตัวจุดระเบิดอาจเสื่อมสภาพจนตัวจุดระเบิดแตกออก และส่งเศษโลหะพุ่งทะลุถุงลมเข้าใส่คนในรถด้วยความเร็วสูง
ประกาศดังกล่าวออกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 จากสำนักงานโตโยต้าที่เมืองพลาโน รัฐเท็กซัส ระบุว่าเป็นการเรียกคืนเพื่อความปลอดภัยโดยสมัครใจ และยื่นเรื่องต่อสำนักงานบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐฯ (NHTSA) ภายใต้หมายเลขแคมเปญ 26V748000
เอกสารที่ยื่นต่อ NHTSA อธิบายสาเหตุไว้ชัดเจนกว่าประกาศของบริษัท โดยระบุว่าสารขับดันในตัวจุดระเบิดเสื่อมสภาพได้เมื่อรถอยู่ในสภาพความชื้นสัมบูรณ์สูง อุณหภูมิสูง และเจออุณหภูมิขึ้นลงสลับไปมาต่อเนื่องเป็นเวลานาน
เมื่อถุงลมทำงาน ตัวจุดระเบิดที่เสื่อมแล้วอาจแตกออก ทำให้เศษโลหะคมพุ่งใส่คนขับหรือผู้โดยสารคนอื่น ซึ่งอาจทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
รุ่นที่อยู่ในข่ายเรียกคืนครั้งนี้มี 7 รุ่น
- เลกซัส SC430 รุ่นปี 2002 ถึง 2010
- เลกซัส IS250 รุ่นปี 2011
- เลกซัส GX460 รุ่นปี 2017
- โตโยต้า โคโรลล่า รุ่นปี 2003 ถึง 2008
- โตโยต้า ทุนดรา รุ่นปี 2005 ถึง 2006
- โตโยต้า เซควอยา รุ่นปี 2005 ถึง 2007
- โตโยต้า โฟร์รันเนอร์ รุ่นปี 2016 ถึง 2017
จุดที่เจ้าของรถต้องอ่านให้ละเอียดคือ รถที่เข้าข่ายไม่ได้มีเฉพาะคันที่ติดตั้งถุงลมทาคาตะมาจากโรงงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรถที่เคยเข้าเปลี่ยนชิ้นส่วนไปแล้วในแคมเปญเรียกคืนครั้งก่อนหน้า เพราะอะไหล่ที่ใส่ทดแทนในครั้งนั้นก็เป็นตัวจุดระเบิดของทาคาตะเช่นกัน
วิธีแก้ไขคือ ศูนย์บริการโตโยต้าและเลกซัสจะเปลี่ยนตัวจุดระเบิดถุงลมฝั่งผู้โดยสาร หรือเปลี่ยนทั้งชุดถุงลม ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
จดหมายแจ้งเจ้าของรถจะเริ่มทยอยส่งตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2569 ส่วนใครที่ไม่อยากรอ สามารถนำเลขตัวถัง (VIN) หรือเลขทะเบียนไปกรอกตรวจสอบเองได้ที่ Toyota.com/recall หรือ nhtsa.gov/recalls โดยโตโยต้าระบุหมายเลขแคมเปญภายในของตัวเองไว้ 4 หมายเลข คือ 26TB25, 26TA25, 26LB11 และ 26LA11
สำหรับผู้ใช้รถในไทย ต้องเข้าใจก่อนว่าแคมเปญนี้ครอบคลุมรถที่จำหน่ายในสหรัฐฯ ไม่ได้ครอบคลุมรถที่ขายในไทยโดยอัตโนมัติ แม้บางรุ่นจะใช้ชื่อเดียวกัน อย่างโคโรลล่า ที่บ้านเราทำตลาดในชื่อ โคโรลล่า อัลติส
อย่างไรก็ตาม ถุงลมทาคาตะเคยเป็นต้นเหตุให้ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายต้องเรียกคืนรถทั่วโลกมาแล้วหลายระลอก และสื่อไทยเคยรายงานว่าโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดแคมเปญเปลี่ยนชุดถุงลมฝั่งผู้โดยสารให้ฟรีเช่นกัน เจ้าของรถรุ่นเก่าที่ยังไม่เคยนำรถเข้าตรวจสอบ ควรติดต่อศูนย์บริการพร้อมเลขตัวถัง เพื่อเช็กว่ารถของตัวเองอยู่ในข่ายหรือไม่
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อ้างอิงจาก: Toyota USA Newsroom , NHTSA