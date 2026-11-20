สลด ผู้ชมวูบ ระหว่างแข่งวอลเลย์บอลหญิงเกาหลี ปั๊มหัวใจ 20 นาที สุดท้ายไม่รอด
เกิดเหตุสลดระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาชีพเกาหลีใต้ เมื่อผู้ชมชายรายหนึ่งที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์ชั้น 2 หมดสติล้มลงกลางเกม ที่ซัมซาน เวิลด์ ยิมเนเซียม เมืองอินช็อน ในเกมวี ลีก หญิง ฤดูกาล 2026/27 ระหว่างเจ้าบ้าน ฮึงกุก ไลฟ์ พิงก์ สไปเดอร์ส กับ จีเอส คัลเท็กซ์ โซล คิกซ์
เฮรัลด์ กย็องเจ รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลี (KOVO) และหน่วยดับเพลิงนครอินช็อน ว่าเหตุเกิดในเซตที่ 3 จังหวะที่ฮึงกุก ไลฟ์ นำอยู่ 19-14 ผู้ชมชายบนอัฒจันทร์ชั้น 2 ล้มลงกะทันหัน ฝ่ายจัดการแข่งขันสั่งหยุดเกมทันที
ทีมแพทย์ประจำสนามและเจ้าหน้าที่วิ่งขึ้นไปบนอัฒจันทร์ ทำ CPR และปฐมพยาบาลต่อเนื่องราว 20 นาที แต่ผู้ป่วยไม่ฟื้นคืนสติ ก่อนส่งต่อให้หน่วยกู้ชีพ 119 นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงในสภาพหัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
การช่วยเหลือหน้างานเสร็จสิ้นราว 20.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเกมกลับมาแข่งต่อในเวลาประมาณ 20.43 น. ส่วนข่าวการเสียชีวิตเพิ่งเผยแพร่ในช่วงดึกของคืนเดียวกัน
KOVO ระบุว่ายังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน และยังไม่ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวหรือไม่
ต่อมาวันที่ 20 พฤศจิกายน KOVO ออกแถลงการณ์ไว้อาลัย ระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัว พร้อมย้ำว่า “สหพันธ์รับเรื่องนี้ไว้อย่างหนักแน่นที่สุด และจะเดินหน้าดูแลความปลอดภัยของสนามและการคุ้มครองผู้ชมต่อไป เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาชมวอลเลย์บอลรู้สึกอุ่นใจ”
ฝั่งสโมสรเจ้าบ้าน ฮึงกุก ไลฟ์ ออกแถลงการณ์เช่นกัน ระบุว่าจะถือเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบรับมือเหตุฉุกเฉินภายในสนามใหม่ทั้งหมด พร้อมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตามความประสงค์ของญาติ
สื่อเกาหลีรายงานตรงกันว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชมเพศชาย ส่วนเรื่องอายุมีเพียงมายเดลีที่ระบุว่าอยู่ในวัย 70 ปีเศษ ขณะที่สำนักข่าวอื่นไม่ได้ระบุไว้
เกมคู่นี้ยังเกี่ยวพันกับวงการลูกยางไทยอยู่ด้วย เพราะทีมเยือนอย่างจีเอส คัลเท็กซ์ คือต้นสังกัดปัจจุบันของ ธนัชชา สุขสด ตัวตบหัวเสาทีมชาติไทย ที่ย้ายมาเล่นในโควตาผู้เล่นเอเชียเมื่อปี 2569 หลังอยู่กับฮันกุก โดโรกงซา มาสามฤดูกาล
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อ้างอิงจาก: Newsis , Herald Business , SPOTV News , MyDaily