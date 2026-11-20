หนึ่ง บางปู พูดแล้ว ปมเงินสร้างวัด 2 ล้าน ถูก DSI เรียกสอบ เพจดังแฉนักร้องลูกทุ่งหญิงจ่อคดี
กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามอง เมื่อ หนึ่ง บางปู นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ออกมาเปิดเผยว่าถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เรียกให้ข้อมูล หลังเคยบริจาคเงินกว่า 2 ล้านบาทร่วมสร้างวัดแห่งหนึ่ง แต่ภายหลังพบปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ ขณะเดียวกัน เพจบิ๊กเกรียนยังออกมาเปิดประเด็นว่ามีนักร้องลูกทุ่งหญิงเตรียมถูกดำเนินคดี โดยยังไม่เปิดเผยชื่อ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน เผยแพร่ข้อมูลอ้างว่า DSI กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับนักร้องลูกทุ่งหญิง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคดีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และเริ่มทยอยเรียกพยานเข้ามาให้ข้อมูลแล้ว
อย่างไรก็ตาม เพจยังไม่ได้เปิดเผยชื่อนักร้องลูกทุ่งหญิงที่กล่าวถึง รวมถึงรายละเอียดข้อกล่าวหาและหลักฐานที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิด จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นศิลปินคนใด
ในช่วงเดียวกัน เพจบิ๊กเกรียนยังเผยแพร่คลิปของหนึ่ง บางปู ซึ่งเล่าย้อนเหตุการณ์เมื่อประมาณ 10 ปีก่อนว่า เธอเคยตั้งใจทำบุญครั้งใหญ่ด้วยการบริจาคเงินกว่า 2 ล้านบาท เพื่อร่วมสร้างวัดแห่งหนึ่ง โดยเชื่อว่าจะได้รับผลบุญจากการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
แต่ล่าสุดกลับได้รับหมายเรียกจาก DSI ให้เข้าไปให้ข้อมูล เนื่องจากมีการตรวจสอบพบปัญหาว่าวัดที่เคยร่วมบริจาคเงินสร้างนั้นเกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ
หนึ่ง บางปู เล่าถึงเหตุการณ์ด้วยอารมณ์ขันว่า ตอนแรกตั้งใจทำบุญเพราะหวังว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ แต่สุดท้ายกลับต้องขึ้น DSI แทน พร้อมยอมรับว่ารู้สึกทั้งขำและเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เธอยังเปิดเผยว่า วัดที่เคยร่วมสร้างเป็นสถานที่ที่ศิลปินคนหนึ่งซึ่งตนรักและเคารพเหมือนแม่ให้ความศรัทธาเป็นอย่างมาก จึงรู้สึกประหลาดใจเมื่อทราบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ตั้งวัด
นอกจากนี้ ยังฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนบริจาคเงินทำบุญ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างวัดหรือศาสนสถาน พร้อมแนะนำว่าหากไม่แน่ใจว่าจะทำบุญที่ไหน การดูแลพ่อแม่ของตนเองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ช่วงท้ายคลิป หนึ่ง บางปู ยังกล่าวเป็นนัยว่าจะมีข่าวใหญ่อีกเรื่องตามมา แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับคำถามว่า นักร้องลูกทุ่งหญิงที่ถูกกล่าวถึงคือใคร ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน และยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าศิลปินที่หนึ่ง บางปู กล่าวถึงในคลิป เป็นบุคคลเดียวกับนักร้องลูกทุ่งหญิงที่เพจบิ๊กเกรียนอ้างว่าจะถูกดำเนินคดี
ส่วนการถูก DSI เรียกให้ข้อมูล หนึ่ง บางปู เป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้ด้วยตัวเอง โดยยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก DSI ที่ยืนยันสถานะคดี ชื่อวัด หรือรายละเอียดการบุกรุกพื้นที่ตามที่กล่าวอ้าง
ข้อมูลจาก : บิ๊กเกรียน, TikTok หนึ่งบางปู