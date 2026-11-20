อนุทิน หารือ สี จิ้นผิง ดึงจีนซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน ร่วมแก้มลพิษแม่น้ำ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่นครเซินเจิ้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ภายหลังการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 33 การหารือเน้น 3 เรื่องหลัก คือ ความร่วมมือแก้มลพิษทางน้ำข้ามพรมแดน การขยายการค้าและการลงทุน และการผนึกกำลังปราบขบวนการหลอกลวงออนไลน์
การพบกันครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยมุ่งกระชับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างสองประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม นายอนุทินยกปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนที่กระทบคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะสารพิษในแม่น้ำสายและแม่น้ำกก นายสี จิ้นผิง ยืนยันว่าจีนไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และพร้อมร่วมมือกับไทยแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำ รวมถึงสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อตรวจสอบและติดตามคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ
นายกรัฐมนตรียังเสนอให้นำปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนเข้าหารือในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) ที่เมืองกุ้ยหลิน ในเดือนธันวาคม 2569
ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการลงทุนคุณภาพสูงจากจีนในลักษณะสร้างมูลค่าร่วมกัน ในอุตสาหกรรมชั้นสูง เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล พลังงานสะอาด เทคโนโลยีอวกาศ และยานยนต์ไฟฟ้า
ขณะเดียวกันจะส่งเสริมการค้าที่สมดุล ด้วยการขยายตลาดสินค้าไทยผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงผลักดันการซื้อขายข้าวไทยจำนวน 500,000 ตัน
นอกจากนี้ยังเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงระบบรางจีน-ลาว-ไทย ไปสู่มาเลเซียและสิงคโปร์ รวมถึงโครงการสะพานรถไฟหนองคาย-เวียงจันทน์แห่งที่ 2 และเส้นทางเชียงของ-นาเตย-โม่ฮัน
ด้านความมั่นคง นายอนุทินและนายสี จิ้นผิง เห็นพ้องยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์อย่างจริงจัง ฝ่ายไทยย้ำว่าให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกชาติ และพร้อมร่วมกับจีนเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวจีน
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ นายอนุทินสนับสนุนบทบาทของจีนในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค บนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศและความเป็นแกนกลางของอาเซียน รวมถึงความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
นายกรัฐมนตรียังยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาผ่านการเจรจาอย่างสันติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมประสานความร่วมมือสนับสนุนสันติภาพในเมียนมา และสนับสนุนบทบาทของจีนด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ไทยยังขอรับการสนับสนุนจากจีนในการผลักดันการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก สำหรับก้าวต่อไป ประเด็นมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนจะถูกผลักดันเข้าสู่เวทีผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างที่เมืองกุ้ยหลินในเดือนธันวาคมนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” ถึงจีนแล้ว เตรียมเข้าคารวะ “สี จิ้นผิง” ผลักดันความร่วมมือหลายมิติ
- “อนุทิน” ร่วมเฟรม “สีจิ้นผิง” ร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก พร้อมผู้แทนจากหลายชาติ
- “อนุทิน” เขิน “หวังอี้” ชมว่าหล่อมาก เปิดทำเนียบต้อนรับสานสัมพันธ์ไทย-จีน