สิ้นตำนาน นางเอกหนังรางวัล สู้มะเร็งมานาน ซ้ำเจอก้อนเนื้อในปอด จากไปวัย 32 ปี
อาลัย ‘จอร์รีเบลล์ อโกโต’ นางเอกหนังรางวัล Filipiñana เสียชีวิตในวัย 32 ปี หลังสู้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนานหลายปี ซ้ำพบก้อนเนื้อในปอด ผู้กำกับและทีมงานร่วมอาลัย
วงการภาพยนตร์สูญเสีย จอร์รีเบลล์ อโกโต (Jorrybell Agoto) นักแสดงนำหญิงจากภาพยนตร์ดราม่าชื่อดังเรื่อง Filipiñana เสียชีวิตลงในวัย 32 ปี หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมาอย่างยาวนาน โดย เจด อโกโต น้องชายของเธอเป็นผู้แจ้งข่าวเศร้านี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ จอร์รีเบลล์ต้องย้ายเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตของศูนย์การแพทย์เซนต์ลุกส์ (St. Luke’s Medical Center) ในประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่เดือนกันยายน สำหรับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน และเมื่อเดือนตุลาคมน้องชายของเธอเปิดเผยว่าแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อ 3 ก้อนในปอดข้างซ้าย
หลังทราบข่าวเศร้า Epicmedia บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ในฟิลิปปินส์ซึ่งส่งหนังเรื่องนี้เข้าชิงรางวัลออสการ์ ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยออนไลน์ว่า “เรารักคุณนะ เบลล์ ไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแล้ว”
ด้าน ราฟาเอล มานูเอล ผู้กำกับที่เปิดตัวผลงานเรื่องแรก Filipiñana ยกย่องนักแสดงสาวแจ้งเกิดว่าเป็นหนึ่งในดาวที่สว่างไสวที่สุด ของโลก พร้อมโพสต์ข้อความว่า “ความสูญเสียอันน่าเศร้านี้ไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้ โลกเพิ่งสูญเสียดาวที่สว่างไสวที่สุดดวงหนึ่งไป เราเพิ่งสูญเสียเพื่อนที่แสนดี แต่ความคำนึงถึงและคำอธิษฐานของเราขอส่งไปให้ครอบครัวของจอร์รีเบลล์เป็นพิเศษ ที่เพิ่งสูญเสียพี่สาวที่แสนรักและลูกสาวที่ทุ่มเท”
ขณะที่ เบียงกา บัลบูเอนา และ แบรดลีย์ ลิว สองโปรดิวเซอร์ เผยว่าหัวใจสลายกับข่าวเศร้านี้ พร้อมกล่าวว่า “เธอไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของ ‘Filipiñana’ แต่ยิ่งไปกว่านั้น เธอคือเพื่อน คือน้องสาว คือจอร์รีเบลล์อันเป็นที่รักของเรา เธอเป็นคนตลก ใจดี อ่อนหวาน และเปี่ยมด้วยความรักเสมอมา”
ในภาพยนตร์เรื่อง Filipiñana จอร์รีเบลล์รับบทนำเป็น “อิซาเบล” เด็กสาววัย 17 ปีที่ทำงานเป็นทีเกิร์ลในสนามกอล์ฟสุดหรูสำหรับสมาชิกเท่านั้น หนังมีฉากหลังอยู่ใกล้กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เรื่องราวพลิกผันไปสู่ด้านมืดเมื่อเด็กสาวคนหนึ่งหายตัวไป ก่อนที่อิซาเบลจะค้นพบว่าประธานสโมสรมีส่วนสำคัญในโศกนาฏกรรมที่ทำลายครอบครัวของเธอ
ก่อนจะพัฒนาเป็นภาพยนตร์ขนาดยาว จอร์รีเบลล์เคยแสดงนำในหนังสั้นเรื่อง Filipiñana มาก่อน ซึ่งเป็นผลงานการแสดงเรื่องที่สองของเธอ หนังสั้นเรื่องนี้คว้ารางวัลหมีเงิน สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม (Silver Bear for Best Short Film) จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินปี 2020 ก่อนที่ฉบับหนังยาวจะได้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์เรื่องแรกยอดเยี่ยม (Best First Feature) ในเทศกาลเดียวกันเมื่อปี 2026
ก่อนจะมีชื่อเสียงโด่งดัง จอร์รีเบลล์ทำงานในวงการละครเวทีอินดี้เป็นหลัก เธอเคยร่วมแสดงในเรื่อง Tether ของ จิอัน อาร์เร และ When This Is All Over ของ เควิน มายูกา รวมถึงหนังสั้นเรื่อง Cross My Heart and Hope to Die และซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง AraBella นอกจากนี้ ดาวรุ่งสาวยังติดโผเข้าร่วมโครงการ Berlinale Talents ในปี 2025 อีกด้วย
การจากไปของเธอเกิดขึ้นในช่วงที่ภาพยนตร์ Filipiñana กำลังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ และกำลังลุ้นติดรายชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม
ข้อมูลจาก : thesun
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