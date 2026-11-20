ม้าแข่งวัย 5 ปี “So You Are” ถูกทิ้งในถังขยะ หลังเพิ่งจบแข่งขัน แพทย์สุดยื้อก่อนสิ้นใจ
สุดเวทนา! ม้าแข่งวัย 5 ปี “So You Are” ถูกทิ้งในถังขยะ หลังเพิ่งจบการแข่งขัน ในออสเตรเลียเพียง 2 สัปดาห์ แพทย์สุดยื้อก่อนสิ้นใจ
หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งม้าของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (Racing NSW) เดินหน้าสอบสวนกรณีมีผู้พบร่างของ “So You Are” ม้าแข่งออสเตรเลียวัย 5 ปี อยู่ในถังขยะที่ศูนย์กำจัดขยะลูคัสไฮส์ทางตอนใต้ของซิดนีย์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง 2 สัปดาห์หลังจากที่ม้าตัวเก่งเพิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 8 ในรายการใหญ่เมลเบิร์นคัพ
ก่อนหน้านี้ So You Are คว้าชัยชนะ 3 สนามติดต่อกันให้กับ บียอร์น เบเกอร์ ครูฝึกม้า ก่อนจะวิ่งเข้าเส้นชัยตามหลังผู้ชนะอย่าง Point Of Law อดีตม้าของกษัตริย์และพระราชินีไปเพียง 6 ช่วงตัวเศษ ที่สนามเฟลมิงตันเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ทว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทีมงานต้องรีบนำตัวส่งศูนย์รักษาสัตว์ Randwick Equine Centre เพื่อผ่าตัดฉุกเฉินจากอาการปวดท้องรุนแรง (colic) แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ต่อมาในวันเดียวกัน คลิปวิดีโอร่างม้าในถังขยะแพร่สะพัดบนโซเชียลมีเดีย เบเกอร์จึงโพสต์แถลงการณ์บน X ยืนยันว่าเป็นอดีตม้าตัวเก่งของคอก พร้อมระบุว่ารู้สึกสะเทือนใจอย่างมาก เพราะ So You Are เป็นม้าที่ทุกคนรักและสมควรได้รับเกียรติหลังความตาย เขายังคาดหวังคำชี้แจงอย่างละเอียดจากโรงพยาบาลม้าเฉพาะทาง REC Equine Specialists และส่งกำลังใจให้ครอบครัวแรมซีย์เจ้าของม้า รวมถึงทีมงานทุกคน
หนังสือพิมพ์ Sydney Morning Herald รายงานว่า นพ.โจนาธาน ลัมส์เดน หุ้นส่วนผู้จัดการของ Randwick Equine Centre ออกมาชี้แจงว่า ผู้ให้บริการที่ทำสัญญากับศูนย์ฯ ได้มารับร่างของม้าเพื่อนำไปฝังที่หลุมฝังกลบที่มีใบอนุญาตอย่างรวดเร็วและให้เกียรติ พร้อมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และไม่ควรมีเจ้าของม้าคนใดต้องมาเจอเรื่องเช่นนี้
ด้าน Racing NSW เปิดเผยผลสอบสวนเบื้องต้นว่า ช่วงที่มีการถ่ายคลิปวิดีโอนั้น ร่างของ So You Are กำลังรอการฝังอยู่ พร้อมประณามว่าลักษณะการจัดการซากเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจและยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง แม้ตามแนวทางปฏิบัติของวงการ หลุมฝังกลบที่มีใบอนุญาตจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ที่ผ่านการการุณยฆาตเนื่องจากมีสารเคมีเกี่ยวข้องก็ตาม
Racing NSW เน้นย้ำว่าการฝังซากสัตว์ควรเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีและด้วยความเคารพ เพื่อให้สมศักดิ์ศรีของม้าแข่งตัวนี้ และยืนยันว่าหากการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่พบการกระทำผิดใดๆ หน่วยงานจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการลงโทษตามความเหมาะสมทันที
ที่มา: EAST KILBRIDE TODAY
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