ศึกชิงบัลลังก์ผู้หยั่งรู้ EP.4-5 ปิดตา 24 นักพยากรณ์ บุกสถานที่จริง ชิง 16 ที่นั่ง
รายการ “UNSEEN ศึกชิงบัลลังก์ผู้หยั่งรู้” ขยับออกจากห้องปริศนาในสตูดิโอสู่สนามจริงแล้วใน EP.4-5 เมื่อนักพยากรณ์ 24 คนที่รอดจากรอบออดิชันถูกปิดตา แบ่งออกเป็น 3 ทีม แล้วพาไปปล่อยยังสถานที่ปริศนา 3 แห่ง ซึ่งบางแห่งเคยตกเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์มาแล้ว
โจทย์รอบนี้ไม่ได้วัดแค่ว่าทายแม่นหรือไม่ แต่วัดว่ากล้าพอจะเดินเข้าไปหาคำตอบหรือเปล่า แต่ละทีมต้องงัดศาสตร์ที่ตัวเองถนัดออกมาคลี่คลายปัญหาที่เจ้าของสถานที่กำลังเผชิญ ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า
ยิ่งเดินลึกเข้าไป บรรยากาศก็ยิ่งไม่เป็นใจ ทีมงานระบุว่าระหว่างถ่ายทำมีทั้งเงาดำที่ดูคล้ายเอื้อมมาจับไหล่ และเงาปริศนาที่ปรากฏบริเวณหน้าต่าง จนผู้ร่วมภารกิจต้องหันกลับไปมอง
ก่อนหน้านี้ รอบ AUDITION ROUND คัดผู้เข้าแข่งขันผ่าน 3 ห้องปริศนา คือ CROWD ROOM, SOUL ROOM และ BOX ROOM จนเหลือ 24 คนที่ได้ไปต่อ แบ่งเป็นนักพยากรณ์ไทย 19 คน จีน 3 คน และเกาหลีใต้ 2 คน
ฝั่งไทยรวมกันแล้วแทบครบทุกสาย ตั้งแต่ไพ่ทาโรต์ โหราศาสตร์ไทย ญาณสัมผัส ฮวงจุ้ย ไปจนถึงศาสตร์อักษรรูนและเปลือกหอยเสี่ยงทาย ได้แก่ สปอย กานต์ ท็อบ แข มะตูม นก บูม เดียร์ พิพิม บอย เยี่ยม บีม นะโม มินนี่ แมค เชอร์ กันต์ แมงมุม และราเชน
ฝั่งจีนคือ เหว่ยอี้ (ดวงจีนปาจื่อและฮวงจุ้ย) เฉินจิ่งเทา (จับชีพจรทางไกลและฮวงจุ้ย) และหนิวเสี่ยงเหมย (โหราศาสตร์จีนโบราณและฮวงจุ้ย) ส่วนเกาหลีใต้ส่งมา 2 คน คือ ฮวังฮเยมี สายร่างทรง และฮาบยองยอล สายซาจู
EP.4-5 ยังได้แขกรับเชิญอีก 3 คนมาร่วมลุย นำโดย ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร, ป๋อง กพล ทองพลับ เจ้าของฉายาเจ้าพ่อวงการผี และหมอตังค์ มรรคพร ขัติยะทองคำ แพทย์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ถนัดเล่าคดีอาชญากรรมและเจาะจิตวิทยาฆาตกร
จบภารกิจนี้ จาก 24 คนจะเหลือเพียง 16 คนเท่านั้นที่ได้ไปต่อ
UNSEEN ศึกชิงบัลลังก์ผู้หยั่งรู้ ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง 3 และดูเวอร์ชัน UNCUT ได้ที่ WeTV ที่เดียว
ระหว่างนี้ยังมีกิจกรรมให้แฟนรายการตัดคลิปโมเมนต์ที่ชอบจาก WeTV มาโพสต์พร้อมแฮชแท็ก #Unseen #ศึกชิงบัลลังก์ผู้หยั่งรู้ และ #UNSEENSOCIALCHALLENGE ลุ้นรับโฟโต้การ์ดพร้อมลายเซ็น แบมแบม กันต์พิมุกต์ 4 รางวัล ร่วมสนุกได้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 และประกาศผลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569
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