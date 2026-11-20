เที่ยวทั่วไทยไปกับทัวร์ รัฐช่วยจ่ายค่ารถสูงสุด 40,000 บาท เช็กวิธีลงทะเบียน
ลงทะเบียน รัฐบาลเปิดโครงการ เที่ยวทั่วไทยไปกับทัวร์ ช่วยจ่ายค่ารถบัสสูงสุด 40,000 บาท รถตู้ 10,000 บาท เที่ยวข้ามจังหวัดถึง 31 ม.ค. 70 เช็กเงื่อนไขวิธีใช้สิทธิ
รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศผ่านโครงการ Amazing Thailand เที่ยวทั่วไทยไปกับทัวร์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวกับรถโดยสารไม่ประจำทาง พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ว่า ททท. สนับสนุนค่าใช้จ่ายรถโดยสารไม่ประจำทางให้แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวที่ร่วมโครงการ แบ่งเป็นสองประเภทหลัก สำหรับรถบัสโดยสารไม่ประจำทางที่มีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 30 คนต่อคัน ททท. สนับสนุนค่ารถคันละ 10,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาทต่อทริป
ส่วนรถตู้โดยสารไม่ประจำทางที่มีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 6 คนต่อคัน ททท. สนับสนุนคันละ 2,500 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อทริป เงินสนับสนุนก้อนนี้รัฐจะจ่ายให้แก่บริษัทนำเที่ยวโดยตรงเพื่อช่วยลดต้นทุนในการจัดแพ็กเกจราคาพิเศษ ไม่ได้โอนเงินให้แก่นักท่องเที่ยวโดยตรง
โปรแกรมนำเที่ยวที่เข้าเกณฑ์รับสิทธิต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัด ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน นักท่องเที่ยวต้องพักค้างคืนในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดต้นทาง พร้อมมีกิจกรรมไฮไลต์ตามที่หน่วยงานพันธมิตรกำหนด ครอบคลุมการท่องเที่ยวหลายสไตล์ ทั้งสายบุญ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ สุขภาพ ผจญภัย กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และการศึกษาดูงาน
โครงการ เที่ยวทั่วไทยไปกับทัวร์ เปิดให้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2570 ททท. คาดว่าจะกระตุ้นการเดินทางตลอดโครงการได้ไม่น้อยกว่า 50,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 209 ล้านบาท
ประชาชนที่สนใจเดินทางเป็นหมู่คณะไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิด้วยตนเอง สามารถเลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษจากบริษัทนำเที่ยวที่เป็นสมาชิกของพันธมิตรทั้ง 9 หน่วยงานได้โดยตรง อาทิ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 02-250-5500 หรือ TAT Contact Center โทร. 1672