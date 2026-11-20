ย้อนคำทำนาย “หมอปลาย” ทองบาทละแสนปี 2570 จริงไหม?
ย้อนคำทำนาย หมอปลาย พรายกระซิบ หลังเคยยืนยันว่าราคาทองคำมีโอกาสพุ่งถึง บาทละ 100,000 บาท ระหว่างออกรายการ คนดังนั่งเคลียร์ DEEP TALK ตอน หมอปลาย โหรฟองสนาน ทักแรง! ดาวพฤหัสย้าย! ดวงวิบัติ? ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 มีการพูดถึงทิศทางราคาทองคำในช่วงนาทีที่ 05.07
ระหว่างการสนทนา มีการทำนายว่าราคาทองคำตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2571 จะเผชิญความผันผวนอย่างหนัก มีทั้งช่วงปรับขึ้นและลดลง โดยบางช่วงอาจปรับตัวลงมากกว่าขึ้น จนเปรียบเทียบว่าการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ต่างจากการเสี่ยงโชค
อย่างไรก็ตาม การพูดคุยยังระบุว่าราคาทองคำมีโอกาสขยับขึ้นไปถึงระดับ 100,000 บาท ทำให้ผู้ดำเนินรายการหันมาถามหมอปลายเพื่อขอคำยืนยันว่า “มีแววใช่ไหมพี่ปลาย”
หมอปลายตอบกลับทันทีว่า “ไม่ใช่แค่แวว มันคือความจริง” เป็นการยืนยันความเชื่อว่าราคาทองคำจะไปถึงระดับหลักแสนได้จริง
แม้หมอปลายจะแสดงความมั่นใจต่อเป้าหมายราคาทองคำ แต่คำตอบนี้ไม่ได้ระบุว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2569 ขณะที่ช่วงเวลาที่มีการพูดถึงในรายการครอบคลุมไปจนถึงเดือนเมษายน 2571 จึงไม่สามารถนำคำตอบดังกล่าวมายืนยันว่าเธอทำนายทองคำแตะแสนบาทภายในปีนี้ได้
กระทั่งวันที่ 13 กันยายน 2569 ไทยรัฐ เผยแพร่บทสัมภาษณ์หมอปลายผ่านรายการ ไทยรัฐทอล์ก (Thairath Talk) โดยมีคำถามตรง ๆ ว่าราคาทองคำจะไปถึงบาทละ 100,000 จริงหรือไม่
หมอปลายตอบว่า “ปีนี้ 80,000 กว่าเนี่ย ถึงแน่นอนค่ะ ส่วนคำว่าแสนคือปีหน้า”
หากอ้างอิงปีที่บทสัมภาษณ์เผยแพร่ คำพูดนี้หมายความว่า หมอปลายคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะขึ้นไปถึง 80,000 กว่าบาทในปี 2569 ส่วนระดับ 100,000 บาทจะเกิดขึ้นในปี 2570
สำหรับราคาทองคำล่าสุด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ เวลา 14.25 น. ทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% รับซื้อบาทละ 56,900 บาท ขายออกบาทละ 57,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 57,900 บาท
เท่ากับว่าราคาทองคำแท่งขายออกยังต่ำกว่าเป้าหมาย 100,000 บาทถึง 42,900 บาท โดยเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนก่อนสิ้นปี 2569 ทั้งนี้ ราคาทองคำมีการปรับเปลี่ยนระหว่างวัน สามารถติดตามตัวเลขล่าสุดได้จาก สมาคมค้าทองคำ
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